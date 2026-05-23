Калинина досрочно завершила финальный матч турнира WTA 250 в Рабате

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 84) не сумела завоевать трофей грунтового турнира WTA 250 в Рабате, Марокко.

В финале украинка вышла на корт против представительницы Хорватии Петры Марчинко (WTA 76). После проигранных трех геймов во второй партии Ангелина решила не продолжать борьбу.

WTA 250 Рабат. Грунт. Финал

Ангелина Калинина (Украина) – Петра Марчинко (Хорватия) – 2:6, 0:3, RET., Калинина

Вероятно, Ангелина снялась из-за плохого самочувствия – в марокканской столице +30 °C. В конце первой партии Калинина также обращалась к физио из-за мозолей на правой ноге.

Калинина провела третий финал на уровне Тура и потерпела третье поражение. В 2021 году Ангелина не сумела справиться с Юлией Путинцевой в решающем поединке WTA 250 в Будапеште, а в 2023 уступила Елене Рыбакиной в финале WTA 1000 в Риме.

В Рабате Калинина успела одержать четыре победы, одолев Симону Вальтерт, Юлию Стародубцеву, Анну Бондар и Панну Удварди. Следующим турниром Ангелины будет Ролан Гаррос, где в первом раунде она встретится с Диан Парри.

Марчинко впервые в карьере сыграла в финале на уровне Тура и завоевала первый трофей. Во втором круге соревнований в Рабате Петра вырвала победу у украинки Елизаветы Котляр.

