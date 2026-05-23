Калинина досрочно завершила финальный матч турнира WTA 250 в Рабате

23 мая 2026, 16:07 | Обновлено 23 мая 2026, 16:20
Ангелина не сумела доиграть поединок за трофей против Петры Марчинко

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 84) не сумела завоевать трофей грунтового турнира WTA 250 в Рабате, Марокко.

В финале украинка вышла на корт против представительницы Хорватии Петры Марчинко (WTA 76). После проигранных трех геймов во второй партии Ангелина решила не продолжать борьбу.

WTA 250 Рабат. Грунт. Финал

Ангелина Калинина (Украина) – Петра Марчинко (Хорватия) – 2:6, 0:3, RET., Калинина

Вероятно, Ангелина снялась из-за плохого самочувствия – в марокканской столице +30 °C. В конце первой партии Калинина также обращалась к физио из-за мозолей на правой ноге.

Калинина провела третий финал на уровне Тура и потерпела третье поражение. В 2021 году Ангелина не сумела справиться с Юлией Путинцевой в решающем поединке WTA 250 в Будапеште, а в 2023 уступила Елене Рыбакиной в финале WTA 1000 в Риме.

В Рабате Калинина успела одержать четыре победы, одолев Симону Вальтерт, Юлию Стародубцеву, Анну Бондар и Панну Удварди. Следующим турниром Ангелины будет Ролан Гаррос, где в первом раунде она встретится с Диан Парри.

Марчинко впервые в карьере сыграла в финале на уровне Тура и завоевала первый трофей. Во втором круге соревнований в Рабате Петра вырвала победу у украинки Елизаветы Котляр.

Не боєць! І ним вона ніколи не була й не буде!
Із приємного, Вадим Урсу виграв титул в Кутаїсі, обігравши двох кацапів поспіль в півфіналі і фіналі, відповідно
Цікаво те, що наша п'ятисота Лізочка була дуже близька до перемоги над Петрою.  
Спасибо Геля, ты здорово порадовала нас на этой неделе. 
Прикро,що так безглуздо!Дай бог,щоб у Гелі ще були шанси на титул!Бажаю здоров'я й хай щастить!
А вчора казали: Завацька, Завацька, а ось Калініна! В усіх бувають... місячні ;)
Походу, на турнірі найбільше неприємностей Марчінці створила Ліза.
В 2023 знялася в фіналі ,а потім   вилетеліли в 1 раунді від Паррі невже все повториться і в 2026 році?
Якби не спека, можливо все по-іншому склалося, чи це такий хитрий хід перед грою з Паррі
Дуже неприємна ця Калініна. За збірну один раз приїхала , а на всі багаторазові запрошення постійно відповідала , що травмована. За всіх переживав  за неї ніколи ,бо мутна. Така ж відмова була і в Римі , в фіналі з Рибакіною . А взагалі - то вона була завжди відірваною від українських справ. Удачі тобі на РГ!
