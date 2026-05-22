  4. Шахтер проиграл, Степаненко завершил карьеру, дубль Сикана, титул Роналду
22 мая 2026, 05:00 | Обновлено 22 мая 2026, 05:02
Шахтер проиграл, Степаненко завершил карьеру, дубль Сикана, титул Роналду

Главные новости за 21 мая на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Наср и Роналду

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 21 мая.

1A. Завершили сезон на мажорной ноте. Колос обыграл Шахтер в последнем туре
Подопечные Костышина взяли верх в последней игре в карьере Степаненко

1B. Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Колос на выезде обыграл горняков со счетом 1:0

2. Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
Хозяева поля забили 4 мяча в чемпионском поединке в последнем туре

3A. С голом Степанова. Утрехт вышел в финал плей-офф на Аякс с Зинченком
В финале плей-офф за путевку в Лигу конференций сыграют команды с украинцами

3B. Блистательный Сикан. Андерлехт дома обыграл Сент-Трюйден
Матч чемпионата Бельгии завершился со счетом 3:1

3C. Волки не забили. Вольфсбург сыграл первый переходный матч за Бундеслигу
Игра против Падерборна завершилась в нулевую ничью

4. Источник: Мудрик оказался в центре скандала и был задержан полицией
У футболиста произошла стычка с болельщиком Арсенала

5A. Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
В финале Лиги Европы Астон Вилла переграла Фрайбург со счетом 3:0

5B. Еврокубковый вызов. С кем сыграют ЛНЗ и Полесье в Лиге конференций
В этом же турнире может оказаться Динамо в случае неудачи в Лиге Европы

6A. Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
Сине-желтая команда успешно выступает на чемпионате Европы по socca

6B. Таблицы ЧЕ-2026 по socca после 2 туров. Украина досрочно вышла в плей-офф
Сине-желтые выиграли два матча и набрали 6 очков из 6

7A. Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной?
Украину в основной сетке французского мейджора представят 7 теннисисток

7B. Калинина дожала Бондар и пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Рабате
Ангелина в двух сетах переиграла Анну в матче 1/4 финала в Марокко

8. ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
Яркие поединки состоялись на чемпионате мира по хоккею

9. Легендарная Ацтека. Главная арена Мексики ЧМ-2026 и куча проблем вокруг нее
Будни стадиона, на котором Диего Марадона забил лучший мяч столетия

10. Большая революция от УЕФА. В Англии шутят: больше не будет Сан-Марино
Изучаем все нюансы и изменения в Лиге наций и квалификациях ЧМ и ЧЕ

Динамо завоевало Кубок, Астон Вилла выиграла Лигу Европы, дерби в теннисе
Арсенал завоевал трофей, Ман Сити допустил осечку, Траоре продлил контракт
Мальдера возглавил сборную, Арсенал приблизился к титулу, старт отбора к РГ
