Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
21.05.2026 21:00 – FT 4 : 1
Дамак
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
21 мая 2026, 22:59 | Обновлено 21 мая 2026, 23:29
1869
4

Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану

Хозяева поля забили 4 мяча в чемпионском поединке в последнем туре

21 мая 2026, 22:59 | Обновлено 21 мая 2026, 23:29
1869
4 Comments
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Клуб Аль-Наср завоевал золотые медали сезона 2025/26 в Саудовской Аравии

Португальский форвард Криштиану Роналду впервые стал чемпионом в Саудовской Аравии.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Роналду продолжает обновлять собственные рекорды в мировом футболе. Нападающий Аль-Наср оформил дубль в матче 34-го тура чемпионата против клуба Дамак (4:1).

40-летний форвард в этом матче забил свои 972-й и 973-й голы в профессиональной карьере.

Первый мяч Роналду провел на 63-й минуте великолепным ударом со штрафного, а во второй раз забил на 81-й минуте (4:1).

Перед этим за Аль-Наср, команду Жоржа Жезуша, отличились Садио Мане и Кингсли Коман.

Выиграв матч со счетом 4:1, Аль-Наср завоевал чемпионство в Саудовской Аравии, впервые с сезона 2018/19.

Топ-5: Аль-Наср (86 очков), Аль-Хиляль (84), Аль-Ахли (81), Аль-Кадисия (77), Аль-Иттихад (55).

Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур, 21 мая

Аль-Наср – Дамак – 4:1

Голы: Мане, 34, Коман, 52, Роналду, 63, 81 – Силла, 58 (пен.)

Результаты других матчей

  • Аль-Рияд – Аль-Ахдуд – 1:0
  • Аль-Фейха – Аль-Хиляль – 0:1
  • Аль-Хазем – Аль-Таавун – 2:0
  • Аль-Холуд – Аль-Фатех – 0:0
  • Неом – Аль-Иттифак – 1:1
  • Аль-Иттихад – Аль-Кадисия – 1:5

Турнирная таблица

ВИДЕО. Первый гол Роналду в матче

ВИДЕО. Второй гол Роналду в матче

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Морлайе Силла (Дамак).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Абдулла аль-Хайбари.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Жоау Феликс.
По теме:
Блистательный Сикан. Андерлехт дома обыграл Сент-Трюйден
ВИДЕО. Степанов открыл счет в важном матче Утрехта
Руни сделал выбор между Месси и Роналду: «Он, как Марадона»
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Кингсли Коман Садио Мане видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Дамак Жорже Жезуш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Футбол | 21 мая 2026, 08:23 84
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников

Представители Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции перешли из Q1 в Q2 ЛЕ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 21 мая 2026, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Футбол | 21.05.2026, 10:24
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
ФОТО. Украинская футбольная журналистка поразила своей красотой
Футбол | 21.05.2026, 23:22
ФОТО. Украинская футбольная журналистка поразила своей красотой
ФОТО. Украинская футбольная журналистка поразила своей красотой
Калинина дожала Бондар и пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Рабате
Теннис | 21.05.2026, 18:37
Калинина дожала Бондар и пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Рабате
Калинина дожала Бондар и пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Рабате
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Обычно не смотрю аравийскую Про-лигу (только голы Рона), НО сегодня смотрел онлайн с первой и до последней минуты, дабы стать свидетелем долгожданного трофея великого Роналду!🏆🎇🎉
Всё удалось!🥳 Теперь ждём легенду на ЧМ!
Ответить
+1
Круто. Наконец-то! 🎉Поздравления Чемпионам великолепной 🥇🇸🇦Саудовской Аравии от Чемпионов славной 🥇🇺🇦Украины!🎉🎇🥳
Ответить
0
Ти диви, не просрали чемпіонство. Після клоунського голу у свої ворота в минулому турі - усе могло бути 
Ответить
-2
Наступним буде чемпiонат Марсу, поки конкуренцiя не зависока)
Ответить
-3
Популярные новости
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
20.05.2026, 09:53 10
Футбол
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
20.05.2026, 20:39 13
Футбол
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 11
Футбол
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
21.05.2026, 06:41 15
Футбол
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
20.05.2026, 00:28 3
Бокс
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
20.05.2026, 16:50 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
20.05.2026, 17:49 5
Баскетбол
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
20.05.2026, 13:35 16
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем