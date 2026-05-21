Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану

Клуб Аль-Наср завоевал золотые медали сезона 2025/26 в Саудовской Аравии

Португальский форвард Криштиану Роналду впервые стал чемпионом в Саудовской Аравии.

Роналду продолжает обновлять собственные рекорды в мировом футболе. Нападающий Аль-Наср оформил дубль в матче 34-го тура чемпионата против клуба Дамак (4:1).

40-летний форвард в этом матче забил свои 972-й и 973-й голы в профессиональной карьере.

Первый мяч Роналду провел на 63-й минуте великолепным ударом со штрафного, а во второй раз забил на 81-й минуте (4:1).

Перед этим за Аль-Наср, команду Жоржа Жезуша, отличились Садио Мане и Кингсли Коман.

Выиграв матч со счетом 4:1, Аль-Наср завоевал чемпионство в Саудовской Аравии, впервые с сезона 2018/19.

Топ-5: Аль-Наср (86 очков), Аль-Хиляль (84), Аль-Ахли (81), Аль-Кадисия (77), Аль-Иттихад (55).

Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур, 21 мая

Аль-Наср – Дамак – 4:1

Голы: Мане, 34, Коман, 52, Роналду, 63, 81 – Силла, 58 (пен.)

Результаты других матчей

Аль-Рияд – Аль-Ахдуд – 1:0

Аль-Фейха – Аль-Хиляль – 0:1

Аль-Хазем – Аль-Таавун – 2:0

Аль-Холуд – Аль-Фатех – 0:0

Неом – Аль-Иттифак – 1:1

Аль-Иттихад – Аль-Кадисия – 1:5

Турнирная таблица

GOLAZO ESPECTACULAR DE FALTA DE CRISTIANO RONALDO PARA DARLE LA LIGA AL AL NASSR.



972 GOLES EN SU CARRERA.

