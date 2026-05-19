В четверг, 21 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Дамаком».

Поединок, который решит судьбу чемпионства, стартует в 21:00 по Киеву.

Если «Аль-Наср», который с 83 очками лидирует в таблице, одержит победу, то станет чемпионом вне зависимости от поединка «Аль-Хиляля» (2-е место с 81 очком) с «Аль-Файхой».

В случае потери очков командой Криштиану Роналду, будь то ничья или поражение, их сможет спасти лишь осечка «Аль-Хиляля».

При равенстве очков титул останется за «Аль-Хилялем», который лидирует по личным встречам (3:1, 1:1).

Аль-Наср – Дамак. Чемпионский матч Роналду. Смотреть онлайн LIVE