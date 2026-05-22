Аль-Наср – Дамак – 4:1. Дубль Роналду в чемпионском матче. Видео голов

Саудовский клуб Аль-Наср завоевал золотые медали сезона 2025/26.

Португальский форвард Криштиану Роналду впервые стал чемпионом в Саудовской Аравии.

Нападающий Аль-Наср оформил дубль в матче 34-го тура чемпионата против клуба Дамак (4:1). 40-летний форвард в этом матче забил свои 972-й и 973-й голы в профессиональной карьере.

Первый мяч Роналду провел на 63-й минуте великолепным ударом со штрафного, а во второй раз забил на 81-й минуте (4:1). Перед этим за Аль-Наср, команду Жоржа Жезуша, отличились Садио Мане и Кингсли Коман.

Выиграв матч со счетом 4:1, Аль-Наср в 11-й раз завоевал чемпионство в Саудовской Аравии, впервые с сезона 2018/19.

Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур, 21 мая

Аль-Наср – Дамак – 4:1

Голы: Мане, 34, Коман, 52, Роналду, 63, 81 – Силла, 58 (пен)

