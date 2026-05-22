Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Наср – Дамак – 4:1. Дубль Роналду в чемпионском матче. Видео голов
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
21.05.2026 21:00 – FT 4 : 1
Дамак
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
22 мая 2026, 01:59 | Обновлено 22 мая 2026, 02:08
66
0

Аль-Наср – Дамак – 4:1. Дубль Роналду в чемпионском матче. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии

22 мая 2026, 01:59 | Обновлено 22 мая 2026, 02:08
66
0
Аль-Наср – Дамак – 4:1. Дубль Роналду в чемпионском матче. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Саудовский клуб Аль-Наср завоевал золотые медали сезона 2025/26.

Португальский форвард Криштиану Роналду впервые стал чемпионом в Саудовской Аравии.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Нападающий Аль-Наср оформил дубль в матче 34-го тура чемпионата против клуба Дамак (4:1). 40-летний форвард в этом матче забил свои 972-й и 973-й голы в профессиональной карьере.

Первый мяч Роналду провел на 63-й минуте великолепным ударом со штрафного, а во второй раз забил на 81-й минуте (4:1). Перед этим за Аль-Наср, команду Жоржа Жезуша, отличились Садио Мане и Кингсли Коман.

Выиграв матч со счетом 4:1, Аль-Наср в 11-й раз завоевал чемпионство в Саудовской Аравии, впервые с сезона 2018/19.

Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур, 21 мая

Аль-Наср – Дамак – 4:1

Голы: Мане, 34, Коман, 52, Роналду, 63, 81 – Силла, 58 (пен)

Видео голов и обзор матча

Видео награждения

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Морлайе Силла (Дамак).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Абдулла аль-Хайбари.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Жоау Феликс.
По теме:
ФОТО. Роналду отпраздновал свое первое чемпионство в Саудовской Аравии
С голом Степанова. Утрехт вышел в финал плей-офф на Аякс Зинченко
Волки не забили. Вольфсбург сыграл первый переходный матч за Бундеслигу
Криштиану Роналду пенальти Аль-Наср Эр-Рияд Жорже Жезуш Кингсли Коман Садио Мане видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Дамак
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Форвард Динамо растрогал фанатов обращением к жене
Футбол | 22 мая 2026, 01:00 0
ФОТО. Форвард Динамо растрогал фанатов обращением к жене
ФОТО. Форвард Динамо растрогал фанатов обращением к жене

Матвей Пономаренко отмечает роль своей жены в своем прогресссе

Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Футбол | 21 мая 2026, 06:41 15
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины

Тренер хочет видеть в команде Забарного

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 21.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
СУРКИС: «Мы – украинская команда и не будем создавать сборную Бразилии»
Футбол | 21.05.2026, 20:27
СУРКИС: «Мы – украинская команда и не будем создавать сборную Бразилии»
СУРКИС: «Мы – украинская команда и не будем создавать сборную Бразилии»
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Футбол | 21.05.2026, 08:23
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 11
Футбол
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
20.05.2026, 10:40 24
Футбол
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01 5
Бокс
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
20.05.2026, 22:59 6
Хоккей
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
21.05.2026, 10:24 6
Футбол
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
20.05.2026, 00:28 3
Бокс
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
20.05.2026, 07:56 10
Футбол
Динамо вышло в Лигу Европы, ЛНЗ и Полесье сыграют в Лиге конференций
Динамо вышло в Лигу Европы, ЛНЗ и Полесье сыграют в Лиге конференций
20.05.2026, 20:34 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем