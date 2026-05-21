ВИДЕО. Роналду оформил дубль в чемпионском матче. Это уже 973-й гол
Аль-Наср ведет в счете и приближается к чемпионству
Португальский форвард Криштиану Роналду продолжает обновлять собственные рекорды в мировом футболе.
Нападающий Аль-Насра оформил дубль в матче 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии против клуба Дамак.
40-летний форвард в этом матче забил свои 972-й и 973-й голы в профессиональной карьере.
Первый мяч Роналду провел на 63-й минуте великолепным ударом со штрафного, а во второй раз отличился на 81-й минуте.
Счет стал 4:1. В случае победы Аль-Наср завоюет чемпионство в Саудовской Аравии.
Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур, 21 мая
Аль-Наср – Дамак – 4:1 (идет 2-й тайм)
Голы: Мане, 34, Коман, 52, Роналду, 63, 81 – Силла, 58 (пен)
ВИДЕО. Второй гол Роналду в матче
