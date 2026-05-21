  4. ВИДЕО. Роналду оформил дубль в чемпионском матче. Это уже 973-й гол
21 мая 2026, 22:49 | Обновлено 21 мая 2026, 23:29
Португальский форвард Криштиану Роналду продолжает обновлять собственные рекорды в мировом футболе.

Нападающий Аль-Насра оформил дубль в матче 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии против клуба Дамак.

40-летний форвард в этом матче забил свои 972-й и 973-й голы в профессиональной карьере.

Первый мяч Роналду провел на 63-й минуте великолепным ударом со штрафного, а во второй раз отличился на 81-й минуте.

Счет стал 4:1. В случае победы Аль-Наср завоюет чемпионство в Саудовской Аравии.

Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур, 21 мая

Аль-Наср – Дамак – 4:1 (идет 2-й тайм)

Голы: Мане, 34, Коман, 52, Роналду, 63, 81 – Силла, 58 (пен)

ВИДЕО. Второй гол Роналду в матче

Роналду сегодня не одной волне с Сиканом😜 По дублю⚽⚽
