ВИДЕО. Суперудар со штрафного. Роналду забил 972-й гол в карьере

Португальский форвард Криштиану Роналду продолжает переписывать историю мирового футбола.

Нападающий команды Аль-Наср отметился голом в матче 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии против клуба Дамак.

Роналду забил свой 972-й мяч в профессиональной карьере в сверхважном поединке.

40-летний нападающий забил на 63-й минуте суперу даром со штрафного и помог своей команде оторваться в счете (3:1).

Роналду продолжает приближаться к фантастической отметке в 1000 голов за карьеру.

Перед этим за Аль-Наср отличились Садио Мане и Кингсли Коман.

В случае победы в матче Аль-Наср станет чемпионом Саудовской Аравии.

Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур, 21 мая

Аль-Наср – Дамак – 3:1 (идет 2-й тайм)

Голы: Мане, 34, Коман, 52, Роналду, 63 – Силла, 58 (пен.)

ВИДЕО. Первый гол Роналду в матче