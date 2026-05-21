  4. ВИДЕО. Суперудар со штрафного. Роналду забил 972-й гол в карьере
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
21.05.2026 21:00 – FT 4 : 1
Дамак
Саудовская Аравия
21 мая 2026, 22:30 | Обновлено 21 мая 2026, 23:22
ВИДЕО. Суперудар со штрафного. Роналду забил 972-й гол в карьере

Криштиану отличился в чемпионском матче Аль-Наср против Дамак

Португальский форвард Криштиану Роналду продолжает переписывать историю мирового футбола.

Нападающий команды Аль-Наср отметился голом в матче 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии против клуба Дамак.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Роналду забил свой 972-й мяч в профессиональной карьере в сверхважном поединке.

40-летний нападающий забил на 63-й минуте суперу даром со штрафного и помог своей команде оторваться в счете (3:1).

Роналду продолжает приближаться к фантастической отметке в 1000 голов за карьеру.

Перед этим за Аль-Наср отличились Садио Мане и Кингсли Коман.

В случае победы в матче Аль-Наср станет чемпионом Саудовской Аравии.

Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур, 21 мая

Аль-Наср – Дамак – 3:1 (идет 2-й тайм)

Голы: Мане, 34, Коман, 52, Роналду, 63 – Силла, 58 (пен.)

ВИДЕО. Первый гол Роналду в матче

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Морлайе Силла (Дамак).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Абдулла аль-Хайбари.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Жоау Феликс.
Ви чого? Повага. Там чемпіонат сильніший ніж наш, прикро, але факт.
В своей тарелке)
Качество видео трансляции офигенное
