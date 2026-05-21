ВИДЕО. Суперудар со штрафного. Роналду забил 972-й гол в карьере
Криштиану отличился в чемпионском матче Аль-Наср против Дамак
Португальский форвард Криштиану Роналду продолжает переписывать историю мирового футбола.
Нападающий команды Аль-Наср отметился голом в матче 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии против клуба Дамак.
Роналду забил свой 972-й мяч в профессиональной карьере в сверхважном поединке.
40-летний нападающий забил на 63-й минуте суперу даром со штрафного и помог своей команде оторваться в счете (3:1).
Роналду продолжает приближаться к фантастической отметке в 1000 голов за карьеру.
Перед этим за Аль-Наср отличились Садио Мане и Кингсли Коман.
В случае победы в матче Аль-Наср станет чемпионом Саудовской Аравии.
Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур, 21 мая
Аль-Наср – Дамак – 3:1 (идет 2-й тайм)
Голы: Мане, 34, Коман, 52, Роналду, 63 – Силла, 58 (пен.)
ВИДЕО. Первый гол Роналду в матче
GOLAZO ESPECTACULAR DE FALTA DE CRISTIANO RONALDO PARA DARLE LA LIGA AL AL NASSR.— (fan) Mario (@Mario___RM) May 21, 2026
972 GOLES EN SU CARRERA. pic.twitter.com/g0E6HlTNqo
