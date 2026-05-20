  4. Саудовская Аравия. Последний тур: звездный клуб отфиксировал 3-е место
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наджма
20.05.2026 21:00 – FT 1 : 0
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Саудовская Аравия
20 мая 2026, 23:27 | Обновлено 20 мая 2026, 23:32
Саудовская Аравия. Последний тур: звездный клуб отфиксировал 3-е место

Аль-Ахли разгромил Аль-Халидж, а Аль-Наджма выиграла у клуба Аль-Шабаб

Getty Images/Global Images Ukraine. Фанаты Аль-Ахли

Вечером 20 мая стартовал последний 34-й тур чемпионата Саудовской Аравии.

В этот игровой день прошли два поединка, которые не имели особого турнирного значения.

Аль-Ахли разгромил Аль-Халидж (4:1), а Аль-Наджма выиграла у клуба Аль-Шабаб (1:0).

Звездный Аль-Ахли, действующий победитель Лиги чемпионов Азии, занял итоговое 3-е место в национальном чемпионате.

Топ-5: Аль-Наср (83 очка), Аль-Хиляль (81), Аль-Ахли (81), Аль-Кадисия (74), Аль-Иттихад (55).

Судьба золотых медалей в Саудовской Аравии решится 21 мая. Аль-Наср будет принимать Дамака, а Аль-Хиляль в гостях сыграет против клуба Аль-Фейха.

Чемпионат Саудовской Аравии

28-й тур, 17 мая 2025

Аль-Наджма – Аль-Шабаб – 1:0

Гол: Лазаро, 45 (пен)

Аль-Халидж – Аль-Ахли – 1:4

Голы: Масурас, 17 – Хамиду, 8, Аль-Бурайкан, 34, Аль-Салем, 50 (автогол), Матеус Гонсалвес, 78

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 33 27 2 4 87 - 27 21.05.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак12.05.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль07.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак 83
2 Аль-Хиляль 33 24 9 0 84 - 27 21.05.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Хиляль16.05.26 Аль-Хиляль 2:0 Неом12.05.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль05.05.26 Аль-Халидж 1:2 Аль-Хиляль02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак 81
3 Аль-Ахли Джидда 34 25 6 3 71 - 25 20.05.26 Аль-Халидж 1:4 Аль-Ахли Джидда16.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Аль-Холуд11.05.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Ахли Джидда06.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Фатех03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд 81
4 Аль-Кадaсиа 33 22 8 3 78 - 33 21.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Кадaсиа14.05.26 Аль-Кадaсиа 2:0 Аль-Хазм09.05.26 Аль-Фейха 1:2 Аль-Кадaсиа03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд 74
5 Аль-Иттихад 33 16 7 10 54 - 43 21.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Кадaсиа17.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Иттихад14.05.26 Аль-Иттифак 1:3 Аль-Иттихад10.05.26 Аль-Иттихад 2:1 Дамак04.05.26 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Холуд29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад 55
6 Аль-Таавун 33 15 8 10 59 - 44 21.05.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Таавун15.05.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Рияд11.05.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Ахли Джидда03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун 53
7 Аль-Иттифак 33 14 7 12 50 - 54 21.05.26 21:00 Неом - Аль-Иттифак14.05.26 Аль-Иттифак 1:3 Аль-Иттихад09.05.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Иттифак04.05.26 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наджма30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак 49
8 Неом 33 12 8 13 42 - 47 21.05.26 21:00 Неом - Аль-Иттифак16.05.26 Аль-Хиляль 2:0 Неом11.05.26 Неом 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом 44
9 Аль-Хазм 33 10 9 14 36 - 57 21.05.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Таавун14.05.26 Аль-Кадaсиа 2:0 Аль-Хазм09.05.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Хазм02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд 39
10 Аль-Фейха 33 10 8 15 41 - 53 21.05.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Хиляль15.05.26 Дамак 3:0 Аль-Фейха09.05.26 Аль-Фейха 1:2 Аль-Кадaсиа04.05.26 Аль-Фейха 4:2 Аль-Рияд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха 38
11 Аль-Халидж 34 10 7 17 54 - 62 20.05.26 Аль-Халидж 1:4 Аль-Ахли Джидда16.05.26 Аль-Ахдуд 3:1 Аль-Халидж09.05.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Иттифак05.05.26 Аль-Халидж 1:2 Аль-Хиляль02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж 37
12 Аль-Фатех 33 9 9 15 41 - 55 21.05.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Фатех14.05.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Наджма10.05.26 Аль-Рияд 1:0 Аль-Фатех06.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Фатех02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех 36
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 34 8 11 15 44 - 57 20.05.26 Аль-Наджма 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд17.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Иттихад11.05.26 Неом 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд07.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун 35
14 Аль-Холуд 33 9 5 19 39 - 61 21.05.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Фатех16.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Аль-Холуд12.05.26 Аль-Холуд 0:0 Аль-Ахдуд04.05.26 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Холуд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд 32
15 Дамак 33 6 11 16 31 - 51 21.05.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак15.05.26 Дамак 3:0 Аль-Фейха10.05.26 Аль-Иттихад 2:1 Дамак02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд 29
16 Аль-Рияд 33 6 9 18 34 - 63 21.05.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Ахдуд15.05.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Рияд10.05.26 Аль-Рияд 1:0 Аль-Фатех04.05.26 Аль-Фейха 4:2 Аль-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд 27
17 Аль-Ахдуд 33 5 5 23 27 - 69 21.05.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Ахдуд16.05.26 Аль-Ахдуд 3:1 Аль-Халидж12.05.26 Аль-Холуд 0:0 Аль-Ахдуд03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд 20
18 Аль-Наджма 34 3 7 24 32 - 76 20.05.26 Аль-Наджма 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.05.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Наджма09.05.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Хазм04.05.26 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наджма28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма 16
Полная таблица

Николай Степанов
