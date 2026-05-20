Саудовская Аравия. Последний тур: звездный клуб отфиксировал 3-е место
Аль-Ахли разгромил Аль-Халидж, а Аль-Наджма выиграла у клуба Аль-Шабаб
Вечером 20 мая стартовал последний 34-й тур чемпионата Саудовской Аравии.
В этот игровой день прошли два поединка, которые не имели особого турнирного значения.
Аль-Ахли разгромил Аль-Халидж (4:1), а Аль-Наджма выиграла у клуба Аль-Шабаб (1:0).
Звездный Аль-Ахли, действующий победитель Лиги чемпионов Азии, занял итоговое 3-е место в национальном чемпионате.
Топ-5: Аль-Наср (83 очка), Аль-Хиляль (81), Аль-Ахли (81), Аль-Кадисия (74), Аль-Иттихад (55).
Судьба золотых медалей в Саудовской Аравии решится 21 мая. Аль-Наср будет принимать Дамака, а Аль-Хиляль в гостях сыграет против клуба Аль-Фейха.
Чемпионат Саудовской Аравии
28-й тур, 17 мая 2025
Аль-Наджма – Аль-Шабаб – 1:0
Гол: Лазаро, 45 (пен)
Аль-Халидж – Аль-Ахли – 1:4
Голы: Масурас, 17 – Хамиду, 8, Аль-Бурайкан, 34, Аль-Салем, 50 (автогол), Матеус Гонсалвес, 78
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|33
|27
|2
|4
|87 - 27
|21.05.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак12.05.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль07.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак
|83
|2
|Аль-Хиляль
|33
|24
|9
|0
|84 - 27
|21.05.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Хиляль16.05.26 Аль-Хиляль 2:0 Неом12.05.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль05.05.26 Аль-Халидж 1:2 Аль-Хиляль02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак
|81
|3
|Аль-Ахли Джидда
|34
|25
|6
|3
|71 - 25
|20.05.26 Аль-Халидж 1:4 Аль-Ахли Джидда16.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Аль-Холуд11.05.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Ахли Джидда06.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Фатех03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд
|81
|4
|Аль-Кадaсиа
|33
|22
|8
|3
|78 - 33
|21.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Кадaсиа14.05.26 Аль-Кадaсиа 2:0 Аль-Хазм09.05.26 Аль-Фейха 1:2 Аль-Кадaсиа03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|74
|5
|Аль-Иттихад
|33
|16
|7
|10
|54 - 43
|21.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Кадaсиа17.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Иттихад14.05.26 Аль-Иттифак 1:3 Аль-Иттихад10.05.26 Аль-Иттихад 2:1 Дамак04.05.26 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Холуд29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад
|55
|6
|Аль-Таавун
|33
|15
|8
|10
|59 - 44
|21.05.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Таавун15.05.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Рияд11.05.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Ахли Джидда03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун
|53
|7
|Аль-Иттифак
|33
|14
|7
|12
|50 - 54
|21.05.26 21:00 Неом - Аль-Иттифак14.05.26 Аль-Иттифак 1:3 Аль-Иттихад09.05.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Иттифак04.05.26 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наджма30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак
|49
|8
|Неом
|33
|12
|8
|13
|42 - 47
|21.05.26 21:00 Неом - Аль-Иттифак16.05.26 Аль-Хиляль 2:0 Неом11.05.26 Неом 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом
|44
|9
|Аль-Хазм
|33
|10
|9
|14
|36 - 57
|21.05.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Таавун14.05.26 Аль-Кадaсиа 2:0 Аль-Хазм09.05.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Хазм02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд
|39
|10
|Аль-Фейха
|33
|10
|8
|15
|41 - 53
|21.05.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Хиляль15.05.26 Дамак 3:0 Аль-Фейха09.05.26 Аль-Фейха 1:2 Аль-Кадaсиа04.05.26 Аль-Фейха 4:2 Аль-Рияд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха
|38
|11
|Аль-Халидж
|34
|10
|7
|17
|54 - 62
|20.05.26 Аль-Халидж 1:4 Аль-Ахли Джидда16.05.26 Аль-Ахдуд 3:1 Аль-Халидж09.05.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Иттифак05.05.26 Аль-Халидж 1:2 Аль-Хиляль02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж
|37
|12
|Аль-Фатех
|33
|9
|9
|15
|41 - 55
|21.05.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Фатех14.05.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Наджма10.05.26 Аль-Рияд 1:0 Аль-Фатех06.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Фатех02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех
|36
|13
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|34
|8
|11
|15
|44 - 57
|20.05.26 Аль-Наджма 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд17.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Иттихад11.05.26 Неом 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд07.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун
|35
|14
|Аль-Холуд
|33
|9
|5
|19
|39 - 61
|21.05.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Фатех16.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Аль-Холуд12.05.26 Аль-Холуд 0:0 Аль-Ахдуд04.05.26 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Холуд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд
|32
|15
|Дамак
|33
|6
|11
|16
|31 - 51
|21.05.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак15.05.26 Дамак 3:0 Аль-Фейха10.05.26 Аль-Иттихад 2:1 Дамак02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд
|29
|16
|Аль-Рияд
|33
|6
|9
|18
|34 - 63
|21.05.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Ахдуд15.05.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Рияд10.05.26 Аль-Рияд 1:0 Аль-Фатех04.05.26 Аль-Фейха 4:2 Аль-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд
|27
|17
|Аль-Ахдуд
|33
|5
|5
|23
|27 - 69
|21.05.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Ахдуд16.05.26 Аль-Ахдуд 3:1 Аль-Халидж12.05.26 Аль-Холуд 0:0 Аль-Ахдуд03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд
|20
|18
|Аль-Наджма
|34
|3
|7
|24
|32 - 76
|20.05.26 Аль-Наджма 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.05.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Наджма09.05.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Хазм04.05.26 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наджма28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма
|16
