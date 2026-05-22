ВИДЕО. Аль-Хиляль не догнал Аль-Наср. Все матчи последнего тура и таблица
Саудовский клуб Аль-Наср с Критиштиану Роналду завоевал золотые медали
Вечером 21 мая завершился чемпионат Саудовской Аравии 2025/26.
Знаменитый португальский форвард Аль-Наср Криштиану Роналду оформил дубль в матче 34-го тура против клуба Дамак (4:1).
Аль-Наср в 11-й раз завоевал чемпионство в Саудовской Аравии, впервые с сезона 2018/19.
Команда Роналду на два очка опередила Аль-Хиляль, который обыграл Аль-Фейха (1:0) в последнем туре.
Топ-5: Аль-Наср (86 очков), Аль-Хиляль (84), Аль-Ахли (81), Аль-Кадисия (77), Аль-Иттихад (55).
Количество титулов: Аль-Хиляль (21), Аль-Иттихад (14), Аль-Наср (11), Аль-Ахли (9), Аль-Шабаб (6), Аль-Иттифак (2), Аль-Вахда, Аль-Фатех (по 1).
Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур, 21 мая
Аль-Наср – Дамак – 4:1
Голы: Мане, 34, Коман, 52, Роналду, 63, 81 – Силла, 58 (пен)
Аль-Рияд – Аль-Ахдуд – 1:0
Гол: Тозе, 5
Аль-Фейха – Аль-Хиляль – 0:1
Голы: Мандаш, 4
Аль-Хазем – Аль-Таавун – 2:0
Голы: Абубакар Ба, 78, Умару, 81
Аль-Холуд – Аль-Фатех – 0:0
Неом – Аль-Иттифак – 1:1
Голы: Аль-Хаджи, 81 – Мусса Дембеле, 6
Аль-Иттихад – Аль-Кадисия – 1:5
Голы: Эн-Несири, 42 – Аль-Джувейр, 2, Киньонес, 37 (пен), 38, 64, Аль-Шамат, 55,
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|34
|28
|2
|4
|91 - 28
|21.05.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Дамак12.05.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль07.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда
|86
|2
|Аль-Хиляль
|34
|25
|9
|0
|85 - 27
|21.05.26 Аль-Фейха 0:1 Аль-Хиляль16.05.26 Аль-Хиляль 2:0 Неом12.05.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль05.05.26 Аль-Халидж 1:2 Аль-Хиляль02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль
|84
|3
|Аль-Ахли Джидда
|34
|25
|6
|3
|71 - 25
|20.05.26 Аль-Халидж 1:4 Аль-Ахли Джидда16.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Аль-Холуд11.05.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Ахли Джидда06.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Фатех03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд
|81
|4
|Аль-Кадaсиа
|34
|23
|8
|3
|83 - 34
|21.05.26 Аль-Иттихад 1:5 Аль-Кадaсиа14.05.26 Аль-Кадaсиа 2:0 Аль-Хазм09.05.26 Аль-Фейха 1:2 Аль-Кадaсиа03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа
|77
|5
|Аль-Иттихад
|34
|16
|7
|11
|55 - 48
|21.05.26 Аль-Иттихад 1:5 Аль-Кадaсиа17.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Иттихад14.05.26 Аль-Иттифак 1:3 Аль-Иттихад10.05.26 Аль-Иттихад 2:1 Дамак04.05.26 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Холуд
|55
|6
|Аль-Таавун
|34
|15
|8
|11
|59 - 46
|21.05.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Таавун15.05.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Рияд11.05.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Ахли Джидда03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад
|53
|7
|Аль-Иттифак
|34
|14
|8
|12
|51 - 55
|21.05.26 Неом 1:1 Аль-Иттифак14.05.26 Аль-Иттифак 1:3 Аль-Иттихад09.05.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Иттифак04.05.26 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наджма30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак
|50
|8
|Неом
|34
|12
|9
|13
|43 - 48
|21.05.26 Неом 1:1 Аль-Иттифак16.05.26 Аль-Хиляль 2:0 Неом11.05.26 Неом 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм
|45
|9
|Аль-Хазм
|34
|11
|9
|14
|38 - 57
|21.05.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Таавун14.05.26 Аль-Кадaсиа 2:0 Аль-Хазм09.05.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Хазм02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм
|42
|10
|Аль-Фейха
|34
|10
|8
|16
|41 - 54
|21.05.26 Аль-Фейха 0:1 Аль-Хиляль15.05.26 Дамак 3:0 Аль-Фейха09.05.26 Аль-Фейха 1:2 Аль-Кадaсиа04.05.26 Аль-Фейха 4:2 Аль-Рияд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха
|38
|11
|Аль-Фатех
|34
|9
|10
|15
|41 - 55
|21.05.26 Аль-Холуд 0:0 Аль-Фатех14.05.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Наджма10.05.26 Аль-Рияд 1:0 Аль-Фатех06.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Фатех02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом
|37
|12
|Аль-Халидж
|34
|10
|7
|17
|54 - 62
|20.05.26 Аль-Халидж 1:4 Аль-Ахли Джидда16.05.26 Аль-Ахдуд 3:1 Аль-Халидж09.05.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Иттифак05.05.26 Аль-Халидж 1:2 Аль-Хиляль02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж
|37
|13
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|34
|8
|11
|15
|44 - 57
|20.05.26 Аль-Наджма 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд17.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Иттихад11.05.26 Неом 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд07.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун
|35
|14
|Аль-Холуд
|34
|9
|6
|19
|39 - 61
|21.05.26 Аль-Холуд 0:0 Аль-Фатех16.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Аль-Холуд12.05.26 Аль-Холуд 0:0 Аль-Ахдуд04.05.26 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Холуд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха
|33
|15
|Аль-Рияд
|34
|7
|9
|18
|35 - 63
|21.05.26 Аль-Рияд 1:0 Аль-Ахдуд15.05.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Рияд10.05.26 Аль-Рияд 1:0 Аль-Фатех04.05.26 Аль-Фейха 4:2 Аль-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа
|30
|16
|Дамак
|34
|6
|11
|17
|32 - 55
|21.05.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Дамак15.05.26 Дамак 3:0 Аль-Фейха10.05.26 Аль-Иттихад 2:1 Дамак02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак
|29
|17
|Аль-Ахдуд
|34
|5
|5
|24
|27 - 70
|21.05.26 Аль-Рияд 1:0 Аль-Ахдуд16.05.26 Аль-Ахдуд 3:1 Аль-Халидж12.05.26 Аль-Холуд 0:0 Аль-Ахдуд03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак
|20
|18
|Аль-Наджма
|34
|3
|7
|24
|32 - 76
|20.05.26 Аль-Наджма 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.05.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Наджма09.05.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Хазм04.05.26 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наджма28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма
|16
