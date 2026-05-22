ВИДЕО. Аль-Хиляль не догнал Аль-Наср. Все матчи последнего тура и таблица

Вечером 21 мая завершился чемпионат Саудовской Аравии 2025/26.

Саудовский клуб Аль-Наср завоевал золотые медали сезона.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Знаменитый португальский форвард Аль-Наср Криштиану Роналду оформил дубль в матче 34-го тура против клуба Дамак (4:1).

Аль-Наср в 11-й раз завоевал чемпионство в Саудовской Аравии, впервые с сезона 2018/19.

Команда Роналду на два очка опередила Аль-Хиляль, который обыграл Аль-Фейха (1:0) в последнем туре.

Топ-5: Аль-Наср (86 очков), Аль-Хиляль (84), Аль-Ахли (81), Аль-Кадисия (77), Аль-Иттихад (55).

Количество титулов: Аль-Хиляль (21), Аль-Иттихад (14), Аль-Наср (11), Аль-Ахли (9), Аль-Шабаб (6), Аль-Иттифак (2), Аль-Вахда, Аль-Фатех (по 1).

Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур, 21 мая

Аль-Наср – Дамак – 4:1

Голы: Мане, 34, Коман, 52, Роналду, 63, 81 – Силла, 58 (пен)

Аль-Рияд – Аль-Ахдуд – 1:0

Гол: Тозе, 5

Аль-Фейха – Аль-Хиляль – 0:1

Голы: Мандаш, 4

Аль-Хазем – Аль-Таавун – 2:0

Голы: Абубакар Ба, 78, Умару, 81

Аль-Холуд – Аль-Фатех – 0:0

Неом – Аль-Иттифак – 1:1

Голы: Аль-Хаджи, 81 – Мусса Дембеле, 6

Аль-Иттихад – Аль-Кадисия – 1:5

Голы: Эн-Несири, 42 – Аль-Джувейр, 2, Киньонес, 37 (пен), 38, 64, Аль-Шамат, 55,

Турнирная таблица