  4. ВИДЕО. Аль-Хиляль не догнал Аль-Наср. Все матчи последнего тура и таблица
22 мая 2026, 02:53 | Обновлено 22 мая 2026, 03:01
Саудовский клуб Аль-Наср з Криштиану Роналду завоевал золотые медали

Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Невеш

Вечером 21 мая завершился чемпионат Саудовской Аравии 2025/26.

Саудовский клуб Аль-Наср завоевал золотые медали сезона.

Знаменитый португальский форвард Аль-Наср Криштиану Роналду оформил дубль в матче 34-го тура против клуба Дамак (4:1).

Аль-Наср в 11-й раз завоевал чемпионство в Саудовской Аравии, впервые с сезона 2018/19.

Команда Роналду на два очка опередила Аль-Хиляль, который обыграл Аль-Фейха (1:0) в последнем туре.

Топ-5: Аль-Наср (86 очков), Аль-Хиляль (84), Аль-Ахли (81), Аль-Кадисия (77), Аль-Иттихад (55).

Количество титулов: Аль-Хиляль (21), Аль-Иттихад (14), Аль-Наср (11), Аль-Ахли (9), Аль-Шабаб (6), Аль-Иттифак (2), Аль-Вахда, Аль-Фатех (по 1).

Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур, 21 мая

Аль-Наср – Дамак – 4:1

Голы: Мане, 34, Коман, 52, Роналду, 63, 81 – Силла, 58 (пен)

Аль-Рияд – Аль-Ахдуд – 1:0

Гол: Тозе, 5

Аль-Фейха – Аль-Хиляль – 0:1

Голы: Мандаш, 4

Аль-Хазем – Аль-Таавун – 2:0

Голы: Абубакар Ба, 78, Умару, 81

Аль-Холуд – Аль-Фатех – 0:0

Неом – Аль-Иттифак – 1:1

Голы: Аль-Хаджи, 81 – Мусса Дембеле, 6

Аль-Иттихад – Аль-Кадисия – 1:5

Голы: Эн-Несири, 42 – Аль-Джувейр, 2, Киньонес, 37 (пен), 38, 64, Аль-Шамат, 55,

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 34 28 2 4 91 - 28 21.05.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Дамак12.05.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль07.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда 86
2 Аль-Хиляль 34 25 9 0 85 - 27 21.05.26 Аль-Фейха 0:1 Аль-Хиляль16.05.26 Аль-Хиляль 2:0 Неом12.05.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль05.05.26 Аль-Халидж 1:2 Аль-Хиляль02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль 84
3 Аль-Ахли Джидда 34 25 6 3 71 - 25 20.05.26 Аль-Халидж 1:4 Аль-Ахли Джидда16.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Аль-Холуд11.05.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Ахли Джидда06.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Фатех03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд 81
4 Аль-Кадaсиа 34 23 8 3 83 - 34 21.05.26 Аль-Иттихад 1:5 Аль-Кадaсиа14.05.26 Аль-Кадaсиа 2:0 Аль-Хазм09.05.26 Аль-Фейха 1:2 Аль-Кадaсиа03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа 77
5 Аль-Иттихад 34 16 7 11 55 - 48 21.05.26 Аль-Иттихад 1:5 Аль-Кадaсиа17.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Иттихад14.05.26 Аль-Иттифак 1:3 Аль-Иттихад10.05.26 Аль-Иттихад 2:1 Дамак04.05.26 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Холуд 55
6 Аль-Таавун 34 15 8 11 59 - 46 21.05.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Таавун15.05.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Рияд11.05.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Ахли Джидда03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад 53
7 Аль-Иттифак 34 14 8 12 51 - 55 21.05.26 Неом 1:1 Аль-Иттифак14.05.26 Аль-Иттифак 1:3 Аль-Иттихад09.05.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Иттифак04.05.26 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наджма30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак 50
8 Неом 34 12 9 13 43 - 48 21.05.26 Неом 1:1 Аль-Иттифак16.05.26 Аль-Хиляль 2:0 Неом11.05.26 Неом 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм 45
9 Аль-Хазм 34 11 9 14 38 - 57 21.05.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Таавун14.05.26 Аль-Кадaсиа 2:0 Аль-Хазм09.05.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Хазм02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм 42
10 Аль-Фейха 34 10 8 16 41 - 54 21.05.26 Аль-Фейха 0:1 Аль-Хиляль15.05.26 Дамак 3:0 Аль-Фейха09.05.26 Аль-Фейха 1:2 Аль-Кадaсиа04.05.26 Аль-Фейха 4:2 Аль-Рияд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха 38
11 Аль-Фатех 34 9 10 15 41 - 55 21.05.26 Аль-Холуд 0:0 Аль-Фатех14.05.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Наджма10.05.26 Аль-Рияд 1:0 Аль-Фатех06.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Фатех02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом 37
12 Аль-Халидж 34 10 7 17 54 - 62 20.05.26 Аль-Халидж 1:4 Аль-Ахли Джидда16.05.26 Аль-Ахдуд 3:1 Аль-Халидж09.05.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Иттифак05.05.26 Аль-Халидж 1:2 Аль-Хиляль02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж 37
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 34 8 11 15 44 - 57 20.05.26 Аль-Наджма 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд17.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Иттихад11.05.26 Неом 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд07.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун 35
14 Аль-Холуд 34 9 6 19 39 - 61 21.05.26 Аль-Холуд 0:0 Аль-Фатех16.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Аль-Холуд12.05.26 Аль-Холуд 0:0 Аль-Ахдуд04.05.26 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Холуд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха 33
15 Аль-Рияд 34 7 9 18 35 - 63 21.05.26 Аль-Рияд 1:0 Аль-Ахдуд15.05.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Рияд10.05.26 Аль-Рияд 1:0 Аль-Фатех04.05.26 Аль-Фейха 4:2 Аль-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа 30
16 Дамак 34 6 11 17 32 - 55 21.05.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Дамак15.05.26 Дамак 3:0 Аль-Фейха10.05.26 Аль-Иттихад 2:1 Дамак02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак 29
17 Аль-Ахдуд 34 5 5 24 27 - 70 21.05.26 Аль-Рияд 1:0 Аль-Ахдуд16.05.26 Аль-Ахдуд 3:1 Аль-Халидж12.05.26 Аль-Холуд 0:0 Аль-Ахдуд03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак 20
18 Аль-Наджма 34 3 7 24 32 - 76 20.05.26 Аль-Наджма 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.05.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Наджма09.05.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Хазм04.05.26 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наджма28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма 16
События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Алаа Аль-Хеджи (Неом), асcист Ahmed Al Anazi.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Дембеле (Аль-Иттифак), асcист Халид Аль-Ганнам.
