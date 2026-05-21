Легендарная Ацтека. Главная арена Мексики ЧМ-2026 и куча проблем вокруг нее

Далеко немногие футбольные стадионы в мире могут похвастаться такой же историей, как «Ацтека», расположенная в Мехико – столице Мексики. Эта арена является крупнейшей в Латинской Америке, одной из самых больших в мире и самой вместительной, если речь идет исключительно о футбольных стадионах, а не о столь популярных ранее и сейчас многофункциональных аренах.

«Ацтека» стала первым стадионом в истории (впоследствии к ней присоединилась бразильская «Маракана»), на котором дважды проходили финальные матчи чемпионата мира. Кроме того, именно на этом стадионе 22 июня 1986 года легендарный экс-форвард сборной Аргентины Диего Марадона забил свой невероятный гол в ворота англичан, который впоследствии признали лучшим мячом XX века (к слову, за несколько минут до этого тот же Марадона забил в ворота «трех львов» еще один эпохальный мяч, сделав это рукой, вследствие чего тот гол получил название «руки Бога»).

Сейчас легендарная «Ацтека», ныне носящая рекламное название «Эстадио Банорте», сталкивается с финальным этапом подготовки к третьему в собственной истории чемпионату мира, который летом нынешнего года пройдет на полях США, Мексики и Канады. «Ацтека» будет всего одним из трех мексиканских стадионов, на котором пройдут матчи мундиаля. Более того, на этот раз арена примет только пять поединков, наиболее статусным из которых (по приближенности стадии к финалу турнира) выступит поединок 1/8 финала. Поэтому в 2026-м «Ацтека» и близко не подойдет к тем вершинам, которые были для нее привычными в 1970-м и 1986-м, однако это не значит, что вокруг стадиона не происходит ничего интересного.

Хорошая новость заключается в том, что реконструкция, столь необходимая для проведения матчей ЧМ-2026 и одобренная ФИФА, на «Ацтеке» совсем недавно полносью завершилась. Процесс продлился около двух лет, и ныне стадион получил «зеленый свет» от руководящего органа мирового футбола на принятие всех запланированных пяти поединков чемпионата мира-2026.

Однако негативных новостей, связанных с «Ацтекой», все-таки гораздо больше. Как сообщает издание El País, реконструкции затронули не только легендарную арену, но и пространство вокруг нее, создав обстановку, близкую к «выжженной земле».

В районе Санта-Урсула-Коапа, где расположена главная футбольная арена Мексики, местные жители отмечают крайне негативное влияние ренессанса спортивного сооружения на их привычную жизнь. Это довольно небогатый и отнюдь не самый густонаселенный район Мехико, однако который всегда славился большой сплоченностью местного населения, в основном принадлежащего к рабочему классу. Люди, проживающие здесь, считают себя очень трудолюбивыми, они рано встают на работу, и знают всех, кто старается хоть как-то облегчить им жизнь, но вот муниципальную власть откровенно недолюбливают, считая, что та просто пренебрегает их мнением и интересами.

Последний факт лишь обострился с приближением старта ЧМ-2026. Несмотря на то, что улицы подвергаются беспрецедентной и постоянной уборке, а вокруг появилось множество помпезной рекламы предстоящего мундиаля, жители, чьи дома находятся в районе «Ацтеки», за последние годы отмечают появление огромного количества незаконных построек, негативно влияющих на их повседневную жизнь.

Новое строительство ведется практически на каждой из улиц района Санта-Урсула-Коапа. Однако большая часть работ, как утверждают корреспонденты El País, непосредственно побывавшие на месте, выполняется без необходимых в таких случаях разрешительных документов и без получения одобрений от соседей. Тем самым застройщики фактически меняют исторический облик этого района, попутно скупая за бесценок землю и постройки, а впоследствии меняют назначение в разрешениях на строительство при тотальном попустительстве со стороны местных властей.

В настоящий момент Мексика занимает 39-е место в мире по уровню коррупции из 180 проанализированных стран. И в Санта-Урсула-Коапа четко прослеживается, как работают схемы у предприимчивых дельцов. Дома и земли, выкупленные по дешевке, за несколько месяцев быстро превращаются в элитные многоквартирные дома, и финансовая привлекательность места повышается в сотни раз. Такая себе грязная магия с элементами коррупции, за которую расплачиваются местные жители. Их скромные дома меркнут на фоне внушительных жилых комплексов, возведенных специально к финальной части ЧМ--2026. Более того, делки стараются максимально сыграть на том, что цены на недвижимость в районе постоянно растут, выкупая у местных жителей их исторические дома и участки. Но делают это «бизнесмены» все равно с максимальной выгодой для себя, убеждая продавцов в том, что их недвижимость ничего не стоит на фоне таких современных построек, а потому лучше получить за нее хоть что-то прямо сейчас, нежели дождаться потенциального решения о сносе и минимальной компенсации со стороны государства.

Строительные работы вокруг «Ацтеки» продолжаются с семи утра и до девяти вечера ежедневно. Компании-застройщики очень спешат, чтобы успеть сдать все объекты к моменту, когда в Мехико прибудут иностранные туристы, которых в Мексике все равно ожидается гораздо меньше, чем в США. Согласно ориентировочным подсчетам, на ЧМ-2026 прибудет около 380 тысяч иностранцев, что принесет странам-хозяйкам экономический эффект в размере 3,6 миллиарда долларов. Однако отдельно для Мексики доход оценивается всего в 558 миллионов долларов, но и от таких денег местный крупный бизнес отказываться не намерен.

Еще одна проблема местных жителей заключается в том, что они наивно надеялись получить хоть какую-то минимальную экономическую выгоду от проведения ЧМ-2026. Уже сейчас известно, что власти Мехико собираются временно переместить в другие локации местных уличных торговцев, бездомных и проституток, надеявшихся «разбогатеть» на приезжих туристах. Даже сейчас, за несколько недель до начала мундиаля, торговцы футбольной атрибутикой возле «Ацтеки» заявляют, что их продажи из-за реконструкции арены упали вдвое, а то и втрое, а желание властей переместить их привычные точки в другие районы города приведет к полному провалу для всех представителей местного малого бизнеса.

«Эти люди обогащаются за наш счет», – жалуются местные, не получая никакой пользы от проведения матчей ЧМ-2026, даже в аспекте инфраструктуры. Парадокс в том, что, помимо ослепительного строительства, пострадавшие районы остаются бедными и обветшалыми, с множеством нерешенных проблем: прежде всего, отсутствием водоснабжения в большинстве домов, которые были построены здесь много лет назад. Интересно, что одна из ключевых скважин, обеспечивающая район пресной водой, была продана компании Televisa, которая в 2019-м выкупила и стадион «Ацтека». Теперь ежегодно 450 тысяч кубометров воды из этой скважины направляются на удовлетворение потребностей стадиона, в то время как местное население получает в краны лишь тонкую струйку, да и то жидкости, которую по цвету и химсоставу крайне тяжело называть привычной для развитых стран питьевой водой.

Разочарование жителей окрестностей «Ацтеки» усугубляется полной недоступностью объекта. Если во время чемпионатов мира по футболу в 1970 и 1986 годах местные болельщики могли посещать матчи благодаря сарафанному радио и снисходительности нескольких сотрудников службы безопасности, то сегодня все подходы к стадиону полностью изолированы, а контроль незаконных проникновений ведется при помощи множества видеокамер. Поэтому без билета попасть на матчи ЧМ-2026 на «Ацтеку» местным авантюристам вряд ли удастся. Им придется лишь продолжать терпеть пыль в воздухе, гул и шум оборудования, а также обострившуюся проблему с водоснабжением.

Да и вообще ЧМ-2026 на «Ацтеке» станет праздником совсем для других людей, а местное население, словно призраки, будет вынуждено затаиться и просто переждать, когда столь грандиозное историческое событие наконец-то закончится и они смогут спокойно вернуться к своей привычной жизни, хотя проблем в ней, по-видимому, после мундиаля останется еще больше.

Впрочем, как стало известно из результатов недавних спутниковых исследований, вскоре огромные проблемы могут накрыть и саму «Ацтеку» – один из самых высокогорных стадионов мира (2200 метров над уровнем моря). Дело в том, что эксперты установили факты проседание почвы под ареной, которое происходит примерно со скоростью в полтора сантиметра в месяц и связано именно с интенсивной откачкой грунтовых вод. Конечно, в течение пары недель, когда в Мехико будут проводиться матчи ЧМ-2026, это не станет проблемой, но в долгосрочной перспективе решать эту задачу местным экспертам и инженерам все равно придется. И тогда без воды останется уже не только население района, но и сама «Ацтека», качество газона на которой в этом случае вряд ли можно будет показывать кому-либо с гордостью…