С голом Степанова. Утрехт вышел в финал плей-офф на Аякс Зинченко
В финале плей-офф за путевку в Лигу конференций сыграют команды украинских футболистов
В четверг, 21 мая 2026 года, состоялся полуфинальный матч плей-офф Эредивизи за путёвку в Лигу конференций между «Утрехтом» и «Херенвеном».
Поединок прошел на стадионе «Галгенвард» в Утрехте и завершился победой хозяев поля со счетом 3:2.
Забитым мячом в этой встрече отличился украинский нападающий «Утрехта» Артем Степанов.
В финале плей-офф Эредивизи за путевку в Лигу конференций «Утрехт» сыграет против «Аякса», в составе которого выступает Александр Зинченко – в другом полуфинале амстердамцы со счетом 2:0 переиграли «Гронинген».
Эредивизи 2025/26. Плей-офф за путевку в Лигу конференций, полуфиналы, 21 мая
Утрехт – Херенвен – 3:2
Голы: Степанов, 46, ван дер Хорн, 56, Эль-Каруани, 58 – Венте, 54, Тренсков, 77
Аякс – Гронинген – 2:0
Голы: Классен, 24, Мокио, 57
