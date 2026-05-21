  4. Волки не забили. Вольфсбург сыграл первый переходный матч за Бундеслигу
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
21 мая 2026, 23:41 | Обновлено 22 мая 2026, 00:31
Вечером 21 мая состоялся первый матч переходного плей-офф за право выступать в Бундеслиге.

Поединок между Вольфсбургом и Падерборном завершился без забитых голов (0:0). 16-я команда Бундеслиги играет против 3-го места Второй Бундеслиги.

Матч прошел в Вольфсбурге на стадионе Фольксваген Арена. Хозяева имели заметное игровое преимущество (63% владения мячом и 17 ударов против 2 у соперника).

Волки не сумели реализовать моменты, хотя имели высокий показатель ожидаемых голов (xG = 1.50 против 0.10).

Падерборн провел игру вторым номером и сумел выстоять, сохранив шанс на выход в Бундеслигу перед домашним ответным матчем, который состоится 25 мая.

Бундеслига. Переходный плей-офф

Первый матч. 21 мая

Вольфсбург – Падерборн – 0:0

Видеообзор матча

Фотогалерея

События матча

90’ +4
Иона Стикер (Падерборн) получает красную карточку.
