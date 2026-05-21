Волки не забили. Вольфсбург сыграл первый переходный матч за Бундеслигу
Игра против Падерборна завершилась в нулевую ничью
Вечером 21 мая состоялся первый матч переходного плей-офф за право выступать в Бундеслиге.
Поединок между Вольфсбургом и Падерборном завершился без забитых голов (0:0). 16-я команда Бундеслиги играет против 3-го места Второй Бундеслиги.
Матч прошел в Вольфсбурге на стадионе Фольксваген Арена. Хозяева имели заметное игровое преимущество (63% владения мячом и 17 ударов против 2 у соперника).
Волки не сумели реализовать моменты, хотя имели высокий показатель ожидаемых голов (xG = 1.50 против 0.10).
Падерборн провел игру вторым номером и сумел выстоять, сохранив шанс на выход в Бундеслигу перед домашним ответным матчем, который состоится 25 мая.
Бундеслига. Переходный плей-офф
Первый матч. 21 мая
Вольфсбург – Падерборн – 0:0
