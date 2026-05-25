Вольфсбург – Падерборн – 0:0. Первая переходная игра. Видеообзор матча

Вечером 21 мая состоялся первый матч переходного плей-офф за право выступать в Бундеслиге.

Поединок между Вольфсбургом и Падерборном прошел с преимуществом хозяев, но завершился без забитых голов (0:0).

Матч прошел в Вольфсбурге на стадионе Фольксваген Арена. 16-я команда Бундеслиги играла против 3-го места Второй Бундеслиги.

Ответный матч за выход в Бундеслигу состоится на поле Падерборна 25 мая в 21:30.

Бундеслига. Переходный плей-офф

Первый матч. 21 мая 2026

Вольфсбург – Падерборн – 0:0

