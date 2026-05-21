Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон

Англия еще больше оторвалась от ближайших конкурентов в таблице коэффициентов УЕФА.

Вечером 20 мая сыгран финальный матч Лиги Европы, в котором английская Астон Вилла переиграла немецкий Фрайбург (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы у победителей в этот вечер забили Юри Тилеманс (41 мин), Эмилиано Буэндия (45+3 мин) и Морган Роджерс (58 мин).

Для Астон Виллы это первый титул в истории Лиги Европы, а коуч Унаи Эмери выиграл трофей ЛЕ в 5-й раз.

Для английских клубов этот евросезон стал невероятно успешным – 28.347 балла

Англия представлена в финалах всех трех еврокубковых турниров сезона. Есть шанс на невероятный английский евро-хет-трик!

В решающем матче Лиги чемпионов 30 мая Арсенал сыграет с французским ПСЖ, а титул Лиги конференций 23 мая Кристал Пэлас разыграет с испанским Райо Вальекано.

Англия лидирует в 5-летнем рейтинге (119.186) с большим отрывом от Италии (99.946) и Испании (97.046)

Напомним, Украина финишировала на 23-й позиции в 5-летнем рейтинге 2026, что даст право победителю УПЛ 2026/27 стартовать в Лиге чемпионов 2027/28 не с 1-го раунда квалификации, а со 2-го.

Лига Европы 2025/26. Финал

20 мая 2026. Стамбул (Турция)

Фрайбург (Германия) – Астон Вилла (Англия) – 0:3

Голы: Тилеманс, 41, Буэндия, 45+3, Роджерс, 58

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Таблица коэффициентов УЕФА 2027

(влияет на распределение путевок в сезоне 2028/29)