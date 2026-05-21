Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
Лига Европы
21 мая 2026, 09:50 | Обновлено 21 мая 2026, 11:23
2666
2

Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон

В финале Лиги Европы Астон Вилла переграла Фрайбург со счетом 3:0

21 мая 2026, 09:50 | Обновлено 21 мая 2026, 11:23
2666
2 Comments
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Олли Уоткинс

Англия еще больше оторвалась от ближайших конкурентов в таблице коэффициентов УЕФА.

Вечером 20 мая сыгран финальный матч Лиги Европы, в котором английская Астон Вилла переиграла немецкий Фрайбург (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы у победителей в этот вечер забили Юри Тилеманс (41 мин), Эмилиано Буэндия (45+3 мин) и Морган Роджерс (58 мин).

Для Астон Виллы это первый титул в истории Лиги Европы, а коуч Унаи Эмери выиграл трофей ЛЕ в 5-й раз.

Для английских клубов этот евросезон стал невероятно успешным – 28.347 балла

Англия представлена в финалах всех трех еврокубковых турниров сезона. Есть шанс на невероятный английский евро-хет-трик!

В решающем матче Лиги чемпионов 30 мая Арсенал сыграет с французским ПСЖ, а титул Лиги конференций 23 мая Кристал Пэлас разыграет с испанским Райо Вальекано.

Англия лидирует в 5-летнем рейтинге (119.186) с большим отрывом от Италии (99.946) и Испании (97.046)

Напомним, Украина финишировала на 23-й позиции в 5-летнем рейтинге 2026, что даст право победителю УПЛ 2026/27 стартовать в Лиге чемпионов 2027/28 не с 1-го раунда квалификации, а со 2-го.

Лига Европы 2025/26. Финал

20 мая 2026. Стамбул (Турция)

Фрайбург (Германия) – Астон Вилла (Англия) – 0:3

Голы: Тилеманс, 41, Буэндия, 45+3, Роджерс, 58

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Таблица коэффициентов УЕФА 2027

(влияет на распределение путевок в сезоне 2028/29)

По теме:
Шахтер – Колос. Текстовая трансляция матча
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Вы же понимаете, что это шутки? Я люблю его»
Игрок Астон Виллы выиграл четыре разных еврокубковых турнира
таблица коэффициентов УЕФА Динамо Киев Лига Европы статьи Шахтер Донецк эксклюзив выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады Астон Вилла Фрайбург Фрайбург - Астон Вилла
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров переплюнул всех по размеру залога за Ермака
Футбол | 21 мая 2026, 03:32 4
Ребров переплюнул всех по размеру залога за Ермака
Ребров переплюнул всех по размеру залога за Ермака

Бывший тренер внес самую большую сумму среди физических лиц

Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Футбол | 20 мая 2026, 16:51 20
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины

Известный в прошлом наставник не видит проблем в том, чтобы «Динамо» обыграло «Чернигов»

Суркис обратился к Шовковскому после победы Динамо в Кубке Украины
Футбол | 21.05.2026, 10:41
Суркис обратился к Шовковскому после победы Динамо в Кубке Украины
Суркис обратился к Шовковскому после победы Динамо в Кубке Украины
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Футбол | 20.05.2026, 16:12
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Бокс | 20.05.2026, 16:50
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
і це при тому що Англія може ще покращити кількість балів
Ответить
+3
в цьому всьому є ганебним  і незрозумілим щорічне нарахування болотам. Не кажучи про те, що їм взагалі не місце ні в уефа, ні в фіфа.
Ответить
+1
Популярные новости
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
20.05.2026, 20:39 13
Футбол
Усик провел битву взглядов с Верховеном. Чем закончилось?
Усик провел битву взглядов с Верховеном. Чем закончилось?
19.05.2026, 20:24 1
Бокс
Сергей Бубка получил крупную сумму от россиян
Сергей Бубка получил крупную сумму от россиян
19.05.2026, 08:45 4
Другие виды
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 2
Бокс
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
20.05.2026, 00:28 3
Бокс
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
20.05.2026, 04:10 7
Футбол
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
21.05.2026, 06:41 11
Футбол
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
20.05.2026, 10:40 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем