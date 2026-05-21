Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
В финале Лиги Европы Астон Вилла переграла Фрайбург со счетом 3:0
Англия еще больше оторвалась от ближайших конкурентов в таблице коэффициентов УЕФА.
Вечером 20 мая сыгран финальный матч Лиги Европы, в котором английская Астон Вилла переиграла немецкий Фрайбург (3:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голы у победителей в этот вечер забили Юри Тилеманс (41 мин), Эмилиано Буэндия (45+3 мин) и Морган Роджерс (58 мин).
Для Астон Виллы это первый титул в истории Лиги Европы, а коуч Унаи Эмери выиграл трофей ЛЕ в 5-й раз.
Для английских клубов этот евросезон стал невероятно успешным – 28.347 балла
Англия представлена в финалах всех трех еврокубковых турниров сезона. Есть шанс на невероятный английский евро-хет-трик!
В решающем матче Лиги чемпионов 30 мая Арсенал сыграет с французским ПСЖ, а титул Лиги конференций 23 мая Кристал Пэлас разыграет с испанским Райо Вальекано.
Англия лидирует в 5-летнем рейтинге (119.186) с большим отрывом от Италии (99.946) и Испании (97.046)
Напомним, Украина финишировала на 23-й позиции в 5-летнем рейтинге 2026, что даст право победителю УПЛ 2026/27 стартовать в Лиге чемпионов 2027/28 не с 1-го раунда квалификации, а со 2-го.
Лига Европы 2025/26. Финал
20 мая 2026. Стамбул (Турция)
Фрайбург (Германия) – Астон Вилла (Англия) – 0:3
Голы: Тилеманс, 41, Буэндия, 45+3, Роджерс, 58
Таблица коэффициентов УЕФА 2026
(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)
Таблица коэффициентов УЕФА 2027
(влияет на распределение путевок в сезоне 2028/29)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер внес самую большую сумму среди физических лиц
Известный в прошлом наставник не видит проблем в том, чтобы «Динамо» обыграло «Чернигов»