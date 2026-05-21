Праздник для Астон Виллы. У кого сколько титулов в истории Лиги Европы

​Английский клуб Астон Вилла из Бирмингема стал победителем Лиги Европы 2025/26.

Вечером 20 мая в Стамбуле в финале ЛЕ команда Унаи Эмери разгромила немецкий Фрайбург со счетом 3:0.

Голы у победителей в этот вечер забили Юри Тилеманс (41 мин), Эмилиано Буэндия (45+3 мин) и Морган Роджерс (58 мин).

Для Астон Виллы это первый титул в истории Лиги Европы, а коуч Унаи Эмери выиграл трофей ЛЕ в 5-й раз.

Ранее команда из Бирмингема победила в Кубке европейских чемпионов 1981/82 и Суперкубке Европы 1982.

Клубы по количеству побед в Кубке УЕФА и Лиге Европы:

Севилья (7 трофеев)

Интер, Тоттенхэм, Ливерпуль, Ювентус, Атлетико Мадрид (по 3)

Боруссия М, Фейеноорд, Айнтрахт, Гетеборг, Реал, Парма, Порту, Челси (по 2)

Один трофей в этом турнире имеет украинский клуб – Шахтер выиграл Кубок УЕФА в 2009 году, после этого соревнование было переименовано в Лигу Европы.

Лига Европы 2025/26. Финал

20 мая 2026. Стамбул (Турция)

Фрайбург (Германия) – Астон Вилла (Англия) – 0:3

Голы: Тилеманс, 41, Буэндия, 45+3, Роджерс, 58

