Праздник для Астон Виллы. У кого сколько титулов в истории Лиги Европы
Клуб из Бирмингема впервые завоевал этот трофей, а коуч Унаи Эмери – в 5-й раз
Английский клуб Астон Вилла из Бирмингема стал победителем Лиги Европы 2025/26.
Вечером 20 мая в Стамбуле в финале ЛЕ команда Унаи Эмери разгромила немецкий Фрайбург со счетом 3:0.
Голы у победителей в этот вечер забили Юри Тилеманс (41 мин), Эмилиано Буэндия (45+3 мин) и Морган Роджерс (58 мин).
Для Астон Виллы это первый титул в истории Лиги Европы, а коуч Унаи Эмери выиграл трофей ЛЕ в 5-й раз.
Ранее команда из Бирмингема победила в Кубке европейских чемпионов 1981/82 и Суперкубке Европы 1982.
Клубы по количеству побед в Кубке УЕФА и Лиге Европы:
- Севилья (7 трофеев)
- Интер, Тоттенхэм, Ливерпуль, Ювентус, Атлетико Мадрид (по 3)
- Боруссия М, Фейеноорд, Айнтрахт, Гетеборг, Реал, Парма, Порту, Челси (по 2)
Один трофей в этом турнире имеет украинский клуб – Шахтер выиграл Кубок УЕФА в 2009 году, после этого соревнование было переименовано в Лигу Европы.
Лига Европы 2025/26. Финал
20 мая 2026. Стамбул (Турция)
Фрайбург (Германия) – Астон Вилла (Англия) – 0:3
Голы: Тилеманс, 41, Буэндия, 45+3, Роджерс, 58
