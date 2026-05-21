Трофей для Астон Виллы. Кто получит путевку в ЛЧ по итогам финала ЛЕ

Вечером 20 мая в турецком Стамбуле финале Лиги Европы 2025/26.

Английская Астон Вилла разгромила немецкий Фрайбург (3:0) и стала победителем второго по силе еврокубкового урнира.

Изучаем статистические расклады по дополнительной путевке в Лигу чемпионов 2026/27, которая зарезервирована для победителя Лиги Европы.

Астон Виллы уже обеспечила себе участие в ЛЧ через чемпионат Англии, поэтому дополнительная путевка в ЛЧ достанется либо Спортингу (лучшей команде в рейтинге при ребалансе) или же 6-й команде АПЛ (Борнмут или Брайтон).

Дополнительная пятая квота для АПЛ в Лиге чемпионов применяется лишь после распределения мест для победителей ЛЧ и ЛЕ. Поэтому очень важно, завершит ли Астон Вилла сезон на 4-й или 5-й позиции.

На ситуацию влияет турнирное положение в чемпионате Англии:

Арсенал (82 очка), Ман Сити (78), МЮ (68), Астон Вилла (62), Ливерпуль (59), Борнмут (56), Брайтон (53)

В заключительном туре чемпионата Англии 24 мая состоятся матчи: Ман Сити – Астон Вилла и Ливерпуль – Брентфорд. Д

Ливерпуль сохраняет шансы догнать клуб из Бирмингема, отставая на три очка и имея значительно лучшую разницу мячей.

Если Астон Вилла финиширует 4-й в АПЛ, произойдет ребаланс для путевки в ЛЧ. В таком случае освободившееся место в основном этапе Лиги чемпионов перейдет к вице-чемпиону Португалии – лиссабонскому Спортингу, который имеет наивысший клубный коэффициент среди участников квалификации ЛЧ по Пути представителей лиг.

Из-за победы Астон Вилла уже точно победители кубков Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции перейдут из Q1 в Q2 Лиги Европы. У киевского Динамо останется меньше потенциальных соперников.

Изучим два варианта развития событий по итогам финала Лиги Европы.

🔹 Если Астон Вилла выиграет Лигу Европы и финиширует 4-й в АПЛ

🔺 Спортинг перейдет из Q3 Лиги чемпионов в лиговую стадию

🔺 Шестое место АПЛ не получит путевку в Лигу чемпионов

🔺 Буде-Глимт и Олимпиакос перейдут из Q2 Лиги чемпионов в раунд Q3

🔹 Если Астон Вилла выиграет Лигу Европы и финиширует 5-й в АПЛ

🔺 Шестое место АПЛ (Борнмут или Брайтон) получит вакантную путевку в ЛЧ

🔺 Сент-Трюйден перейдет из Q4 Лиги Европы в лиговую стадию

🔺 РБ Зальцбург перейдет из Q3 Лиги Европы в раунд Q4

Лига Европы 2025/26. Финал

20 мая 2026. Стамбул (Турция)

Фрайбург (Германия) – Астон Вилла (Англия) – 0:3

Голы: Тилеманс, 41, Буэндия, 45+3, Роджерс, 58

