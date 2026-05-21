Трофей для Астон Виллы. Кто получит путевку в ЛЧ по итогам финала ЛЕ
Английская команда разгромила немецкий Фрайбург и завоевала трофей
Вечером 20 мая в турецком Стамбуле финале Лиги Европы 2025/26.
Английская Астон Вилла разгромила немецкий Фрайбург (3:0) и стала победителем второго по силе еврокубкового урнира.
Изучаем статистические расклады по дополнительной путевке в Лигу чемпионов 2026/27, которая зарезервирована для победителя Лиги Европы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Астон Виллы уже обеспечила себе участие в ЛЧ через чемпионат Англии, поэтому дополнительная путевка в ЛЧ достанется либо Спортингу (лучшей команде в рейтинге при ребалансе) или же 6-й команде АПЛ (Борнмут или Брайтон).
Дополнительная пятая квота для АПЛ в Лиге чемпионов применяется лишь после распределения мест для победителей ЛЧ и ЛЕ. Поэтому очень важно, завершит ли Астон Вилла сезон на 4-й или 5-й позиции.
На ситуацию влияет турнирное положение в чемпионате Англии:
- Арсенал (82 очка), Ман Сити (78), МЮ (68), Астон Вилла (62), Ливерпуль (59), Борнмут (56), Брайтон (53)
В заключительном туре чемпионата Англии 24 мая состоятся матчи: Ман Сити – Астон Вилла и Ливерпуль – Брентфорд. Д
Ливерпуль сохраняет шансы догнать клуб из Бирмингема, отставая на три очка и имея значительно лучшую разницу мячей.
Если Астон Вилла финиширует 4-й в АПЛ, произойдет ребаланс для путевки в ЛЧ. В таком случае освободившееся место в основном этапе Лиги чемпионов перейдет к вице-чемпиону Португалии – лиссабонскому Спортингу, который имеет наивысший клубный коэффициент среди участников квалификации ЛЧ по Пути представителей лиг.
Из-за победы Астон Вилла уже точно победители кубков Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции перейдут из Q1 в Q2 Лиги Европы. У киевского Динамо останется меньше потенциальных соперников.
Изучим два варианта развития событий по итогам финала Лиги Европы.
🔹 Если Астон Вилла выиграет Лигу Европы и финиширует 4-й в АПЛ
- 🔺 Спортинг перейдет из Q3 Лиги чемпионов в лиговую стадию
- 🔺 Шестое место АПЛ не получит путевку в Лигу чемпионов
- 🔺 Буде-Глимт и Олимпиакос перейдут из Q2 Лиги чемпионов в раунд Q3
🔹 Если Астон Вилла выиграет Лигу Европы и финиширует 5-й в АПЛ
- 🔺 Шестое место АПЛ (Борнмут или Брайтон) получит вакантную путевку в ЛЧ
- 🔺 Сент-Трюйден перейдет из Q4 Лиги Европы в лиговую стадию
- 🔺 РБ Зальцбург перейдет из Q3 Лиги Европы в раунд Q4
Лига Европы 2025/26. Финал
20 мая 2026. Стамбул (Турция)
Фрайбург (Германия) – Астон Вилла (Англия) – 0:3
Голы: Тилеманс, 41, Буэндия, 45+3, Роджерс, 58
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Австрия, Финляндия, Канада и Швейцария идут без потерь
Победив Чернигов, киевская команда в 14-й раз выиграла Кубок Украины