  Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
21 мая 2026, 00:14 | Обновлено 21 мая 2026, 00:19
Представители Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции перешли из Q1 в Q2 ЛЕ

Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Коллаж Sport.ua

Стали известны потенциальные соперники киевского Динамо в 1-м раунде квалификации (Q1) Лиги Европы.

На это повлияла победы Астон Вилла над Фрайбургом (3:1) в финале Лиги Европы.

Произошли изменения в посеве ЛЕ 2026/27, и у Динамо осталось 6 возможных соперников

20 мая во Львове в финале Кубка Украины 2025/26 Динамо обыграло Чернигов и вышло в Лигу Европы 2026/27., где будет стартовать с 1-го раунда квалификации (Q1). Динамо получило сеяный статус в Q1 Лиги Европы.

Потенциальные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы:

  • Войводина (Сербия)
  • Жилина (Словакия)
  • Университатя Клуж (Румыния)
  • Алюминий (Словения)
  • Дерри Сити (Ирландия)
  • Вестри (Исландия)

Чтобы выйти в основной раунд Лиги Европы, нужно пройти четырех соперников (на стадиях от Q1 до Q4). В случае поражения команда переходит в следующий раунд третьего по силе еврокубкового турнира – Лиги конференций.

Изначально планировалось, что в первом раунде Лиги Европы 2026/27 сыграют 16 команд.

Но теперь, после победы Астон Виллы, победители кубков Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции автоматически перешли из Q1 в Q2 Лиги Европы и перестали находиться среди потенциальных соперников Динамо в Q1.

Таким образом, в Q1 Лиги Европы осталось не 16, а 12 команд. И поскольку Динамо имеет статус сеяного, среди возможных соперников в Q1 – 6 несеяных команд.

🏆 Лига Европы 2026/27. Квалификация Q1

🔹 Сеяные команды:

  • Ференцварош (Венгрия)
  • Карабах (Азербайджан)
  • Победитель Кубка Молдовы (Шериф или Зимбру)
  • Динамо Киев (Украина)
  • Хайдук (Хорватия)
  • ЦСКА София (Болгария)

🔹 Несеяные команды:

Всі прохідні. З усіма можна грати.
Нда... починати з першого раунду... клята війна... щоб всі касапи з Хуйлом повиздихали!
Микола, хіба рахунок фіналу був 3:1?
