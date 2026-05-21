Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Представители Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции перешли из Q1 в Q2 ЛЕ
Стали известны потенциальные соперники киевского Динамо в 1-м раунде квалификации (Q1) Лиги Европы.
На это повлияла победы Астон Вилла над Фрайбургом (3:1) в финале Лиги Европы.
20 мая во Львове в финале Кубка Украины 2025/26 Динамо обыграло Чернигов и вышло в Лигу Европы 2026/27., где будет стартовать с 1-го раунда квалификации (Q1). Динамо получило сеяный статус в Q1 Лиги Европы.
Чтобы выйти в основной раунд Лиги Европы, нужно пройти четырех соперников (на стадиях от Q1 до Q4). В случае поражения команда переходит в следующий раунд третьего по силе еврокубкового турнира – Лиги конференций.
Изначально планировалось, что в первом раунде Лиги Европы 2026/27 сыграют 16 команд.
Но теперь, после победы Астон Виллы, победители кубков Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции автоматически перешли из Q1 в Q2 Лиги Европы и перестали находиться среди потенциальных соперников Динамо в Q1.
Таким образом, в Q1 Лиги Европы осталось не 16, а 12 команд. И поскольку Динамо имеет статус сеяного, среди возможных соперников в Q1 – 6 несеяных команд.
🏆 Лига Европы 2026/27. Квалификация Q1
🔹 Сеяные команды:
- Ференцварош (Венгрия)
- Карабах (Азербайджан)
- Победитель Кубка Молдовы (Шериф или Зимбру)
- Динамо Киев (Украина)
- Хайдук (Хорватия)
- ЦСКА София (Болгария)
🔹 Несеяные команды:
- Войводина (Сербия)
- Жилина (Словакия)
- Университатя Клуж (Румыния)
- Алюминий (Словения)
- Дерри Сити (Ирландия)
- Вестри (Исландия)
