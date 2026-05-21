Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников

Стали известны потенциальные соперники киевского Динамо в 1-м раунде квалификации (Q1) Лиги Европы.

На это повлияла победы Астон Вилла над Фрайбургом (3:1) в финале Лиги Европы.

Произошли изменения в посеве ЛЕ 2026/27, и у Динамо осталось 6 возможных соперников

20 мая во Львове в финале Кубка Украины 2025/26 Динамо обыграло Чернигов и вышло в Лигу Европы 2026/27., где будет стартовать с 1-го раунда квалификации (Q1). Динамо получило сеяный статус в Q1 Лиги Европы.

Потенциальные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы:

Чтобы выйти в основной раунд Лиги Европы, нужно пройти четырех соперников (на стадиях от Q1 до Q4). В случае поражения команда переходит в следующий раунд третьего по силе еврокубкового турнира – Лиги конференций.

Изначально планировалось, что в первом раунде Лиги Европы 2026/27 сыграют 16 команд.

Но теперь, после победы Астон Виллы, победители кубков Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции автоматически перешли из Q1 в Q2 Лиги Европы и перестали находиться среди потенциальных соперников Динамо в Q1.

Таким образом, в Q1 Лиги Европы осталось не 16, а 12 команд. И поскольку Динамо имеет статус сеяного, среди возможных соперников в Q1 – 6 несеяных команд.

🏆 Лига Европы 2026/27. Квалификация Q1

🔹 Сеяные команды:

Ференцварош (Венгрия)

Карабах (Азербайджан)

Победитель Кубка Молдовы (Шериф или Зимбру)

Динамо Киев (Украина)

(Украина) Хайдук (Хорватия)

ЦСКА София (Болгария)

🔹 Несеяные команды:

Войводина (Сербия)

Жилина (Словакия)

Университатя Клуж (Румыния)

Алюминий (Словения)

Дерри Сити (Ирландия)

Вестри (Исландия)

