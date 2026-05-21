Завершили сезон на мажорной ноте. Колос обыграл Шахтер

Чемпионский сезон донецкого «Шахтера» оказался очень тяжелым и длительным, ведь он включал в себя еще 20 дополнительных матчей в еврокубках, что является просто фантастическим показателем для нашего футбола в его нынешнем состоянии. Однако чего не сделаешь, чтобы достойно встретить важный этап в истории клуба – празднование 90-летия со дня основания, и по крайней мере «золото» украинской Премьер-лиги команде Арда Турана все-таки удалось оставить за собой.

Но оставался все же последний штрих в этой футбольной картине, который заключался в проведении матча тридцатого тура национального первенства против ковалевского «Колоса», которому также уже не нужно было решать каких-то глобальных задач. Разве что попытаться напугать харьковский «Металлист 1925» и криворожский «Кривбасс» рывком на пятое место турнирной таблицы у команды Руслана Костышина была возможность, но гораздо больше внимания уделялось последнему матчу в карьере Тараса Степаненко против его бывшего клуба и прощанию с Валерием Бондаренко.

«Шахтер» на этот матч также выставил состав, который был далек от основного по ходу текущей кампании. Но отличием стало то, с каким настроем команда Турана подошла к этому противостоянию. Показательной стала информация от комментатора во время трансляции, что бразильские игроки «горняков» уже собрали чемоданы перед отпуском – и примерно так же и играли, в полсилы. Разве что Невертон в начале пытался доминировать над Поправкой на фланге атаки и даже однажды попал в дальнюю штангу чужих ворот.

Но «Колос» также не упустил шанс продемонстрировать свое преимущество при стандартных положениях в воздухе, и ещё в первом тайме Тахири мог забить головой, но попал в перекладину. Дончане не смогли быстро компенсировать эти недостатки в своих действиях и в итоге в начале второго тайма очень дорого за это заплатили.

На 49-й минуте Хрипчук вторым темпом атаки с правого фланга подал на Тахири, который очень качественно попал в правую девятку ударом головой с отклонением. И когда «Колос» вышел вперед, то свое преимущество по счету уже не отпускал. А дальше нашлась минутка-другая для сентиментов, которых было особенно много в момент ухода Тараса Степаненко и еще немного – когда Валерий Бондаренко вышел на замену в конце игры. А что касается футбола… кому он в этот день был интересен? Кроме команды Костышина, которая после возвращения тренера еще ни разу «Шахтеру» не проигрывала.

Наши оценки:

«Шахтер» (замены): Крыськив – 6,0, Тобиас – 6,0, Швед – 5,5, Арройо – 6,0, А. Бондаренко – 6,0

«Колос» (замены): Кане – 6,0, Элиас – 6,0, Понедельник – 5,5, Денисенко – 6,0, Челядин – 5,5

Украинская Премьер-лига. 30-й тур.

«Шахтер» - «Колос» - 0:1

Гол: Тахири, 49

«Шахтер»: Фесюн – Азаров, Назарина (Арройо, 70), Бондарь (Тобиас, 59), Грам – Очеретько (А. Бондаренко, 75) – Невертон (Швед, 59), Изаки, Марлон Гомес (Крыськив, 46), Обах – Мейреллиш

«Колос»: Пахолюк – Рухадзе, В. Бондаренко, Хрипчук (Понедельник, 75), Поправка – Ррапай (Денисенко, 75), Степаненко (Элиас, 62), Гагнідзе – Салабай, Тахири (Челядин, 79), Гусол (Кане, 46)

Арбитр: Александр Каленов (Хмельницкий)

Стадион: Украина (Львов)

Удары (в створ): 8 (4) – 13 (6)

Угловые: 1 – 6

Оффсайды: 2 – 0

Температура: 21°C