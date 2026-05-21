Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Завершили сезон на мажорной ноте. Колос обыграл Шахтер
Премьер-лига
Шахтер Донецк
21.05.2026 15:30 – FT 0 : 1
Колос Ковалевка
Украина. Премьер лига
21 мая 2026, 17:34 | Обновлено 21 мая 2026, 18:12
Завершили сезон на мажорной ноте. Колос обыграл Шахтер

Подопечные Костышина взяли верх в последней игре в карьере Тараса Степаненко

21 мая 2026, 17:34 | Обновлено 21 мая 2026, 18:12
ФК Шахтер

Чемпионский сезон донецкого «Шахтера» оказался очень тяжелым и длительным, ведь он включал в себя еще 20 дополнительных матчей в еврокубках, что является просто фантастическим показателем для нашего футбола в его нынешнем состоянии. Однако чего не сделаешь, чтобы достойно встретить важный этап в истории клуба – празднование 90-летия со дня основания, и по крайней мере «золото» украинской Премьер-лиги команде Арда Турана все-таки удалось оставить за собой.

Но оставался все же последний штрих в этой футбольной картине, который заключался в проведении матча тридцатого тура национального первенства против ковалевского «Колоса», которому также уже не нужно было решать каких-то глобальных задач. Разве что попытаться напугать харьковский «Металлист 1925» и криворожский «Кривбасс» рывком на пятое место турнирной таблицы у команды Руслана Костышина была возможность, но гораздо больше внимания уделялось последнему матчу в карьере Тараса Степаненко против его бывшего клуба и прощанию с Валерием Бондаренко.

«Шахтер» на этот матч также выставил состав, который был далек от основного по ходу текущей кампании. Но отличием стало то, с каким настроем команда Турана подошла к этому противостоянию. Показательной стала информация от комментатора во время трансляции, что бразильские игроки «горняков» уже собрали чемоданы перед отпуском – и примерно так же и играли, в полсилы. Разве что Невертон в начале пытался доминировать над Поправкой на фланге атаки и даже однажды попал в дальнюю штангу чужих ворот.

Но «Колос» также не упустил шанс продемонстрировать свое преимущество при стандартных положениях в воздухе, и ещё в первом тайме Тахири мог забить головой, но попал в перекладину. Дончане не смогли быстро компенсировать эти недостатки в своих действиях и в итоге в начале второго тайма очень дорого за это заплатили.

На 49-й минуте Хрипчук вторым темпом атаки с правого фланга подал на Тахири, который очень качественно попал в правую девятку ударом головой с отклонением. И когда «Колос» вышел вперед, то свое преимущество по счету уже не отпускал. А дальше нашлась минутка-другая для сентиментов, которых было особенно много в момент ухода Тараса Степаненко и еще немного – когда Валерий Бондаренко вышел на замену в конце игры. А что касается футбола… кому он в этот день был интересен? Кроме команды Костышина, которая после возвращения тренера еще ни разу «Шахтеру» не проигрывала.

Наши оценки:

«Шахтер» (замены): Крыськив – 6,0, Тобиас – 6,0, Швед – 5,5, Арройо – 6,0, А. Бондаренко – 6,0

«Колос» (замены): Кане – 6,0, Элиас – 6,0, Понедельник – 5,5, Денисенко – 6,0, Челядин – 5,5

Украинская Премьер-лига. 30-й тур.

«Шахтер» - «Колос» - 0:1

Гол: Тахири, 49

«Шахтер»: Фесюн – Азаров, Назарина (Арройо, 70), Бондарь (Тобиас, 59), Грам – Очеретько (А. Бондаренко, 75) – Невертон (Швед, 59), Изаки, Марлон Гомес (Крыськив, 46), Обах – Мейреллиш

«Колос»: Пахолюк – Рухадзе, В. Бондаренко, Хрипчук (Понедельник, 75), Поправка – Ррапай (Денисенко, 75), Степаненко (Элиас, 62), Гагнідзе – Салабай, Тахири (Челядин, 79), Гусол (Кане, 46)

Арбитр: Александр Каленов (Хмельницкий)

Стадион: Украина (Львов)

Удары (в створ): 8 (4) – 13 (6)

Угловые: 1 – 6

Оффсайды: 2 – 0

ШАХТЕР – КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C

Дмитрий Телицын
Оце і є реальний рівень Шлюхти. Ой що ж то в тій ЛЧ за порнуха буде 
"На цьому казка чемпіона закінчилася".
Чому не можна так назвати статтю, спорт.юа?
Тепер про роздвоєння особистості думок у НьюЗілендера - ярого і істинного  вболівальника Миная))Чувак, так поносив гру Чернігів ДК, обумовлюючи це тим, що "жодної інтриги в матчі немає, тому сенсу дивитися матч також немає". І в цей час, на другий день після матчу ДК, дивився матч ШД проти Колоса  Ось там на його думку інтрига була 
Чернігів – Динамо. Прогноз і анонс на фінал Кубка УкраїниNew Zelander20.05.2026 14:57Забіг в ці двері лише щоб виразити своє невдоволення тим що у цьому протистоянні немає жодної інтриги тому нажаль немає інтересу спостерігати за грою. 
в принципі те о програли то звісно погано, але щось судити по грі в якій вже нічого не потрібно доводити і коли більшіть гравців вже думками в літаку також не варто.
Мабуть найслабший матч шахтаря в цьому сезоні упл, таке враження що якби не прощальний матч Степаненко то вони б взагалі не вийшли на поле. Єдині хто старався Проспер і Фесюн, краще б хлопцям з молодіжки дали шанс понюхати дорослого футболу.
Вітаю Колос, можуть  коли треба зібратись на важливу гру
Дубль команди з села виніс неймовірний Шахтар.
Потужно!
З нетерпінням чекаємо ШД в ЛЧ
Я Дяди Коля и вся наша фанатская семья Динамо Киев хочет выразить отдельную благодарность чемпиону. Спасибо, ненавистный Шахтёр, что не дал температуре в нашем динамовском подвале опуститься до лютых -21. Благодаря вам в таблице у нас хоть немного потеплело, уже почти курортные -18. А впереди последний тур, там вообще обещают летнее потепление до минус 15. Я уже приберёг меховые изделия: старую шубу Лопеса Ньето, свой тулуп и пару шарфов. Всё это пойдёт в буржуйку, чтобы в нашем уютном фанатском подвале стало по-настоящему комфортно встречать славное и родное 4 место.
Мы, конечно, люди закалённые. Настоящий болельщик Динамо умеет выживать в любых условиях: и без чемпионства и медалей, и без евровесны, и с вечной надеждой, что «ну в следующем сезоне точно». Так что сидим, греемся, верим и ждём, когда снова наступят времена, где слова «наш подвал» будут относиться только к фанатскому подвалу, а не к Динамо и турнирной таблице. 
С уважением и любовью, дядя Коля 🥸
Також з нетерпіням чекаємо нових трансферів якими нас вже заінтригував Даріо
Головне памятати про раки і про скрипку.
Вже чекаємо з нетерпінням повтору Шахтар-Барселона 1:0 в ЛЧ. Барса готуйся. І не лише Барса але і вся інша шантрапа. Ліга Чемпіонів вже мерехтить на горизонті і чекає на нас, а ми на неї! ⚽
В Лиге Чемпионов во время матчей ШД уберите детей от экранов. 
До речі хто не в курсі то Шахтар дізнається своїх суперників в ЛЧ 27 серпня
... Вона все ближче і ближче... 
Ліга Чемпіонів кличе нас ⚽⚽⚽
село дуже гарно привітало липового чемпіона із чемпіонством! 
Нашим народным Чемпионам спасибо за чудесный Золотой сезон🥇🧡🖤🥰
Колосу🌾 поздравления с победой в товарняке с нашим дублем🙃
Як то кажуть чемоданний настрій  вплинув навіть на наших дублерів і у підсумку так зване "чемпіонське похмілля" (ABC - Порту 3:1/ Алавес - Барселона 1:0) у Шахтаря теж вже наступило, хоча й з невеликою затримкою. Також просто неймовірним було проводжання нашої легенди - Степаненка. Повністю заслужив на такі проводи під час самої гри! Легендарний Степаненко завжди буде з нами і ця перемога присвячується Степаненку, він її заслужив! 
