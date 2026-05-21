Шахтер Донецк

В четверг, 16 мая, во Львове на стадионе «Украина» состоится матч тридцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и ковалевский «Колос». Стартовый свисток рефери Александра Каленова из Львова прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Шахтер



Чемпионский сезон для донецкого «Шахтера» подходит к логическому завершению матчем, о турнирном значении которого красноречиво свидетельствует тот факт, что его проводят посреди недели отдельно от основной группы поединков. Еще и на непривычном для «горняков» стадионе «Украина», так как поле «Арены Львов» вряд ли было бы в оптимальном состоянии менее чем за сутки после того, как «Динамо» отпраздновало на нем победу в Кубке Украины. Да и негоже как-то дышать остатками паров шампанского в раздевалке после триумфа извечного соперника.

Но несмотря на то, что чемпионом команда Арда Турана стала досрочно уже 11 дней тому назад, она все равно продолжает побеждать. «Оболонь» (3:1) и «Кривбасс» (3:2) на собственном опыте почувствовали, что «Шахтер» все еще находится в оптимальном тонусе, пусть и в обоих этих встречах ротация от тренерского штаба была крайне ощутимой. И этот момент также идет вразрез тому, что мы видели от команды во главе с Марино Пушичем в конце прошлой кампании.

Но какие спортивны стимулы, кроме горячего тренера в технической зоне, есть у одной из наиболее молодых команд лиги? Финишировать с отрывом от ближайшего преследователя большим, чем уже имеющиеся 15 очков, чтобы подчеркнуть свой перевес в чемпионате? Возможно. Сделать своего «зимнего» новичка Проспера Обаха лучшим бомбардиром сезона? Интересный вариант, но для этого нигериец должен, как минимум, забить три гола, а потом надеяться, что Филипп Будковский, Матвей Пономаренко и Глейкер Мендоза сохранят голевое молчание.

В остальном – «Шахтер» вновь может позволить себе дать игровую практику футболистам вроде Марьяна Шведа, которые до этого получали лишь ограниченное время в чемпионате. Но только не правым защитникам – после травмы Алаа Грама в начале прошлого матча резервы на этой позиции у Турана иссякли.

Колос



Возможность вынести этот матч на середину недели возникла еще и потому, что соперник «Шахтера» в лице ковалевского «Колоса» также уже не претендует на конкуренцию за какие-либо значимые сдвиги в турнирной таблице. Команда Руслана Костышина нынче находится на седьмой строчке, и поскольку «Заря» по личным встречам «колоскам» уступает, то ниже клуб из Ковалевки уже точно не опустится.

А вот подняться выше «черно-белые» еще способны. Если сыграют вничью, а «Кривбасс» по какой-то причине уступит «Александрии», то «колоски» будут на шестой строчке. А если победят, а «Металлист 1925» не наберет очков в гостях у «Вереса», тогда как «Кривбасс» не обыграет «полиграфов», то будет и вовсе пятая строчка для команды Костышина. Неплохой итог, как для коллектива, который сильно буксовал в болоте зимне-весеннего футбола в начале года.

Кроме того, игра будет проходить не в столице, на которую у «Колоса», судя по последним двум матчам, началась аллергия. И если против «Динамо» не только на ничью могли претендовать «колоски» (1:2), то против «Оболони» был полный провал и невыразительная игра (0:2). На фоне пяти кряду побед и девяти матчей без поражений до этого выглядели эти матчи как-то неубедительно. Хотя в первом круге «Колос» был одним из тех, кто всячески пытался сдержать «Шахтер» на пути к этому чемпионству. И, конечно же, факт прощального матча для Тараса Степаненко не остается в стороне. Хотя навряд ли будущий участник тренерского штаба национальной сборной Украины сейчас вытянет матч с первых минут.

История встреч



Футбольные пути «Шахтер» и «Колоса» ранее пересекались 14 раз: 11 побед «горняков», 1 успешный матч «колосков» и 2 ничьих. Разница голов – 33:12. Крупнейшая победа «оранжево-черных» – 6:0 (2019), «черно-белых» – 4:2 (2025). В прошлый раз команды встречались в начале декабря прошлого года, когда без голов оставили публику стадиона «Колос» (0:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 34-летний Александр Каленов из Львова, который на своем счету имеет 24 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Игорь Дебенко и Максим Левченко, а резервным арбитром отработает Максим Фирсов. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Дмитрием Евтуховым и Михаилом Овчаром. У Каленова есть опыт проведения матчей с участием «Шахтера» – 4 победы, тогда как с «Колосом» он пересекался 5 раз – 2 победы, 2 ничьих, 1 поражение.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.35 для «Шахтера» и 9.74 для «Колоса».

Ориентировочные составы



«Шахтер»: Фесюн – Педриньо Азеведо, Назарина, Бондарь, Азарови – Педриньо да Силва, Крыськив, Марлон Гомес – Проспер, Траоре, Лукас.

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бурда, В. Бондаренко, Понедельник – А. Демченко, Теллес, Гагнидзе – Салабай, Тахири, Кане.