Шахтер Донецк

В четверг, 21 мая, состоится поединок 30-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Шахтер» встретится с «Колосом». Матч пройдет во Львове на поле стадиона «Украина», игра начнется в 15:30.

«Горняки» уже спокойно могут готовиться к отпуску, ведь команда Турана гарантировала себе золотые медали УПЛ, и более того, досрочно попала в основной этап Лиги чемпионов. Для «Колоса» эта игра не имеет особого турнирного значения, но команда Костышина сохраняет хорошие шансы на пятое место в турнирной таблице, если «колоски» выиграют свой матч, а конкуренты допустят осечки.

Однако перед грандиозными планами на следующий сезон «Шахтеру» придется закрыть этот гештальт поединком с «Колосом», который доказал, что запросто может создать трудности даже более именитым соперникам в этом сезоне.

Напомним, что игра первого круга между «Шахтером» и «Колосом» завершилась безголевой ничьей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.3 для «Шахтера» и 10.52 для «Колоса». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.