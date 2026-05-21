Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер – Колос – 0:1. Сенсация в последнем матче сезона. Видео гола, обзор
Премьер-лига
Шахтер Донецк
21.05.2026 15:30 – FT 0 : 1
Колос Ковалевка
Обзор Видео
Украина. Премьер лига
21 мая 2026, 18:18 | Обновлено 21 мая 2026, 18:19
Шахтер – Колос – 0:1. Сенсация в последнем матче сезона. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор матча 30-го тура УПЛ

ФК Шахтер

В четверг, 21 мая, в 15:30 состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Шахтер» принимал «Колос» во Львове на стадионе «Украина».

Единственный гол в матче на 49-й минуте забил Тахири, который замкнул подачу Хрипчука с правого фланга.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур, 21 мая

Шахтер – Колос – 0:1

Гол: Тахири, 49

Видео гола Тахири:

Обзор матча:

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Ардит Тахири (Колос Ковалевка), асcист Даниил Хрипчук.
Та як тут сенсація !? Після подарованого чемпіонства до ювілею, цілком очікуваний результат. Але Колос за стіл не запросять через цю ложку дьогтю, яка підпсувала статистику
