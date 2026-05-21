Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина дожала Бондар и пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Рабате
WTA
21 мая 2026, 18:37 | Обновлено 21 мая 2026, 18:52
821
13

Калинина дожала Бондар и пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Рабате

Ангелина в двух сетах переиграла Анну в матче 1/4 финала соревнований в Марокко

21 мая 2026, 18:37 | Обновлено 21 мая 2026, 18:52
821
13 Comments
Калинина дожала Бондар и пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Рабате
Burak Gölge. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 84) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 250 в Рабате, Марокко.

В четвертьфинале украинка в двух сетах переиграла представительницу Венгрии Анну Бондар (WTA 58) за 1 час и 56 минут.

WTA 250 Рабат. Грунт, 1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) [5] – 6:4, 7:5

Во второй партии украинка уступала 1:4, сумела выиграть четыре гейма подряд и вышла подавать на матч. Ангелина заработала два брейк-поинта (40:15), но позволила Бондар сделать брейк. Тем не менее, 11-й и 12-й геймы второго сета остались за Калининой, как и сам поединок.

Калинина провела четвертое очное противостояние против Бондар и одержала третью победу. В этом году Ангелина уступила Анне в квалификации пятисотника в Брисбене.

Помимо Бондар, Калинина в Рабате также одолела Симону Вальтерт и Юлию Стародубцеву. Ее следующей оппоненткой будет Панна Удварди (Венгрия, WTA 68), у которой ранее выиграла три личные встречи из трех.

Калинина проведет седьмой полуфинал на уровне Тура и первый с января 2025 года, когда добралась до этой стадии в Брисбене. Ангелина поборется за третий финал – в 2021 и 2023 годах она проиграла решаюшие поединки в Будапеште (WTA 250) и Риме (WTA 1000) соответственно.

Статистика матча

По теме:
Ангелина Калинина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной и Костюк?
Жеребьевка Ролан Гаррос 2026. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE
Ангелина Калинина Анна Бондар WTA Рабат
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Футбол | 21 мая 2026, 07:27 7
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»

Легендарный тренер поделился эмоциями после финального матча Кубка Украины

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 21 мая 2026, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Легендарная Ацтека. Главная арена Мексики ЧМ-2026 и куча проблем вокруг нее
Футбол | 21.05.2026, 12:32
Легендарная Ацтека. Главная арена Мексики ЧМ-2026 и куча проблем вокруг нее
Легендарная Ацтека. Главная арена Мексики ЧМ-2026 и куча проблем вокруг нее
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
Баскетбол | 20.05.2026, 17:49
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
Жеребьевка Ролан Гаррос 2026: кто для Синнера, Зверева и Джоковича?
Теннис | 21.05.2026, 16:06
Жеребьевка Ролан Гаррос 2026: кто для Синнера, Зверева и Джоковича?
Жеребьевка Ролан Гаррос 2026: кто для Синнера, Зверева и Джоковича?
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Наступна ще одна мадярка Удварді, нічим не сильніша за Бондар, теж потрібно обігрувати
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Молодець!Дотиснула й руку не потиснула?!У 2 сеті Геля показала свій залізний характер!Так тримати й надалі!Даєш фінал!
Ответить
+4
Показать Скрыть 3 ответа
Хочеться щоб вона виграла турнір .Вона заслужила мати хоч один турнір WTA так як вона одна з кращих грунтовичок , а ще дуже багато у неї травм в карьєрі і це буде хоч маленька втіха .
Ответить
+3
Давай, Гелю, два кроки залишилося.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Мабуть французи спеціально можуть поставити Калініну в неділю  проти Паррі ,щоб тій було легше .
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Хотілось би сказати, що Геля показала Еліні, як перемагати Бондар, але я так і не зрозумів за рахунок чого вона виграла) Переваги над суперницею не було. Подачі не було. Довгий час проходили вкорочені, але останні 4-5 дроп-шоти це були програні розіграші. Та й сама Геля за дропами навіть не бігала)) Але, головне, що перемога є. Далі можна боротися за черговий титул 
Ответить
-1
Популярные новости
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
20.05.2026, 04:10 10
Футбол
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
20.05.2026, 22:59 6
Хоккей
Динамо вышло в Лигу Европы, ЛНЗ и Полесье сыграют в Лиге конференций
Динамо вышло в Лигу Европы, ЛНЗ и Полесье сыграют в Лиге конференций
20.05.2026, 20:34 7
Футбол
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
19.05.2026, 23:26 76
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
20.05.2026, 16:12 3
Футбол
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 10
Футбол
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
21.05.2026, 10:24 6
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
21.05.2026, 09:50 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем