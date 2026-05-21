Калинина дожала Бондар и пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Рабате

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 84) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 250 в Рабате, Марокко.

В четвертьфинале украинка в двух сетах переиграла представительницу Венгрии Анну Бондар (WTA 58) за 1 час и 56 минут.

WTA 250 Рабат. Грунт, 1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) [5] – 6:4, 7:5

Во второй партии украинка уступала 1:4, сумела выиграть четыре гейма подряд и вышла подавать на матч. Ангелина заработала два брейк-поинта (40:15), но позволила Бондар сделать брейк. Тем не менее, 11-й и 12-й геймы второго сета остались за Калининой, как и сам поединок.

Калинина провела четвертое очное противостояние против Бондар и одержала третью победу. В этом году Ангелина уступила Анне в квалификации пятисотника в Брисбене.

Помимо Бондар, Калинина в Рабате также одолела Симону Вальтерт и Юлию Стародубцеву. Ее следующей оппоненткой будет Панна Удварди (Венгрия, WTA 68), у которой ранее выиграла три личные встречи из трех.

Калинина проведет седьмой полуфинал на уровне Тура и первый с января 2025 года, когда добралась до этой стадии в Брисбене. Ангелина поборется за третий финал – в 2021 и 2023 годах она проиграла решаюшие поединки в Будапеште (WTA 250) и Риме (WTA 1000) соответственно.

Статистика матча