  4. Блистательный Сикан. Андерлехт дома обыграл Сент-Трюйден
Бельгия
21 мая 2026, 23:37 | Обновлено 22 мая 2026, 01:05
Блистательный Сикан. Андерлехт дома обыграл Сент-Трюйден

Матч завершился со счетом 3:1

21 мая 2026, 23:37 | Обновлено 22 мая 2026, 01:05
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 21 мая 2026 года, состоялся матч 9-го тура чемпионской группы Лиги Жупиле между «Андерлехтом» и «Сент-Трюйденом».

Поединок прошел на стадионе «Лотто Парк» в Андерлехте и завершился победой хозяев поля со счётом 3:1.

Дубль в этом матче оформил украинский нападающий Даниил Сикан – это его первые голы за «Андерлехт».

Лига Жупиле 2025/26. Чемпионская группа, 9-й тур, 21 мая

Андерлехт – Сент-Трюйден – 3:1
Голы: Сикан, 20, 45+2, Бертаччини, 90+2 – Сиссако, 77

Гент – Юнион Сен-Жилуаз – 0:0

Мехелен – Брюгге – 2:2
Голы: ван Бредероде, 49, ван ден Гейвел, 87 (автогол) – Цолис, 17, Тресольди, 51

Турнирная таблица

Дмитрий Вус
Ох уж этот T9...
Сикан💪🇺🇦 Конечно Сикан порадовал
А може не все так однозначно з ним, може і закріпиться там в Бельгіі
