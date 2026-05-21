Блистательный Сикан. Андерлехт дома обыграл Сент-Трюйден
Матч завершился со счетом 3:1
В четверг, 21 мая 2026 года, состоялся матч 9-го тура чемпионской группы Лиги Жупиле между «Андерлехтом» и «Сент-Трюйденом».
Поединок прошел на стадионе «Лотто Парк» в Андерлехте и завершился победой хозяев поля со счётом 3:1.
Дубль в этом матче оформил украинский нападающий Даниил Сикан – это его первые голы за «Андерлехт».
Лига Жупиле 2025/26. Чемпионская группа, 9-й тур, 21 мая
Андерлехт – Сент-Трюйден – 3:1
Голы: Сикан, 20, 45+2, Бертаччини, 90+2 – Сиссако, 77
Гент – Юнион Сен-Жилуаз – 0:0
Мехелен – Брюгге – 2:2
Голы: ван Бредероде, 49, ван ден Гейвел, 87 (автогол) – Цолис, 17, Тресольди, 51
Сикан💪🇺🇦 Конечно Сикан порадовал