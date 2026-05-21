Большая революция от УЕФА. В Англии шутят: больше не будет Сан-Марино

Изучаем все нюансы и изменения в Лиге наций и квалификациях ЧМ и ЧЕ

Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА официально объявил о масштабной реформе турниров для сборных после Евро-2028. Исполком организации утвердил новую систему Лиги наций и квалификаций к чемпионатам мира и Европы.

Давайте попробуем разобраться в футбольной революции от УЕФА и изучить изменения в Лиге наций и квалификациях ЧМ и ЧЕ.

Первое изменение – полное переформатирование Лиги наций

Вместо нынешних четырех дивизионов (A, B, C, D) турнир будет иметь три лиги по 18 команд в каждой.

Каждая лига будет состоять из 3 групп по 6 сборных. Команды больше не будут играть классические матчи дома и на выезде против тех же соперников. Вместо этого каждая сборная проведет 6 матчей против 5 разных оппонентов – по системе, похожей на новый формат Лиги чемпионов.

УЕФА объясняет реформу желанием избавиться от большого количества неравных матчей между грандами и футбольными аутсайдерами. Именно из-за этого эксперты вспоминают пример Англии в отборе на ЧМ-2022, когда 40% матчей (4 из 10) топ-сборная провела против Андорры и Сан-Марино.

Квалификация ЧМ-2022. Англия против Андорры и Сан-Марино

Также анонсированы революционные изменения в квалификациях на ЧЕ и ЧМ

Ожидаются серьезные изменения в формате квалификаций. Отбор теперь будет двухуровневым:

  • Лига 1: 36 лучших сборных из дивизионов A и B Лиги наций
  • Лига 2: остальные 18–19 команд

В Лиге 1 сформируют 3 группы по 12 сборных. Команды также не будут иметь традиционных групп с матчами дома и на выезде против одинаковых соперников. Каждая сборная сыграет 6 матчей против шести разных команд – по две из каждой корзины.

Схема проведения станет максимально похожей на современную швейцарскую систему еврокубков. УЕФА считает, что это повысит конкурентность матчей, сделает календарь интереснее для болельщиков и телевидения, уберет значительную часть проходных поединков, но не увеличит количество международных окон в календаре.

УЕФА утвердил новые форматы турниров для сборных, начиная с 2028 года

Исполком УЕФА провел заседание 20 мая в Стамбуле и принял решение, что новые форматы мужских турниров сборных УЕФА будут применяться с 2028 года.

После тщательного пересмотра действующих форматов мужских турниров для сборных УЕФА и масштабных консультаций со всеми ассоциациями-членами УЕФА была утверждена эта новая концепция, которая будет внедрена после Евро-2028.

В УЕФА рассказали подробности о новой структуре турниров:

🔹 В новой структуре Лига наций УЕФА, начиная с сезона 2028/29, перейдет от нынешних 4 лиг к 3 лигам по 18 команд. Каждая лига будет состоять из 3 групп по 6 команд, которые проведут 6 матчей против 5 разных соперников: дома или на выезде против команд из разных корзин, а также дома и на выезде против соперника из своей корзины. При участии 55 команд Лига C будет включать одну группу из 7 команд, календарь которой будет стартовать на одно международное окно раньше. Четвертьфиналы, финал четырех и плей-офф за повышение и понижение в классе дополнят формат без изменений.

🔹 Европейская квалификация (к ЧМ и ЧЕ) также будет иметь многоуровневую структуру. Лига 1 будет состоять из 36 команд Лиг A и B Лиги наций, а Лига 2 – из остальных 18 (или 19) команд Лиги наций. В Лиге 1 будет три группы по 12 команд, распределенных из трех корзин по 12 команд. Каждая команда проведет 6 матчей дома или на выезде против 6 разных соперников, по два из каждой корзины, аналогично формату клубных турниров УЕФА. Лига 2 будет проходить точно по модели Лиги C Лиги наций – 3 группы по 6 команд (или одна из 7).

🔹 Хотя хозяева финального турнира автоматически квалифицируются на чемпионат, они будут участвовать в Европейской квалификации, чтобы определить их позицию в следующем розыгрыше Лиги наций УЕФА. Лучшие команды каждой группы Лиги 1 напрямую выйдут в финальный турнир, тогда как остальные места будут распределяться через систему плей-офф, которая также будет гарантировать справедливые шансы на квалификацию для команд Лиги 2.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что новая модель должна сделать международный футбол более сбалансированным, справедливым и захватывающим:

«Новый формат улучшит конкурентный баланс, уменьшит количество проходных матчей, предложит болельщикам более привлекательный и динамичный турнир, одновременно обеспечивая справедливые шансы на квалификацию для всех команд без добавления новых дат в международный календарь. Все эти изменения повысят ценность мужского футбола сборных УЕФА, и мы с нетерпением ожидаем внедрения новых систем турниров».

Планируется, что концепция будет доработана в течение следующих нескольких месяцев, после чего ее представят для окончательного утверждения детального формата на следующем заседании Исполкома. Окончательную презентацию системы в УЕФА обещают сделать в сентябре 2026 года.

Первая реакция болельщиков и экспертов оказалась неоднозначной. Часть фанатов поддерживает реформу из-за меньшего количества матчей вроде Англия – Сан-Марино (10:0) или Франция – Гибралтар (14:0). Другие же критикуют новую структуру за чрезмерную сложность и отход от классических групповых отборов.

Инфографика

Не буде Сан Маріно ? А як тоді Італії потрапити на мундіаль ?
Такой формат намного интересней, еврокубки это показали. Он больше справедлив.
