  4. Еврокубковый вызов. С кем сыграют ЛНЗ и Полесье в Лиге конференций
21 мая 2026, 12:05 | Обновлено 21 мая 2026, 12:20
Две украинских команды – ЛНЗ Черкассы и Полесье Житомир – будут стартовать в Лиге конференций 2026/27.

Оба клуба начнут выступление со 2-го раунда квалификации ЛК, и для попадания в основной этап им необходимо будет пройти трех соперников.

ЛНЗ и Полесье имеют стартовый рейтинг только в процентной доле от коэффициента страны в 5-летний рейтинг (5.182 = это 20% от 25.912). Хотя Полесье два раза стартовало в квалификации ЛК и набрало 1,5 + 2,5 = 4.000 балла, но 20% рейтинга страны (5.182) превышают этот показатель.

Украинские клубы будут иметь несеяный статус во всех раундах квалификации ЛК.

Определен предварительный перечень потенциальных соперников для украинских клубов. Список очень большой – он наглядно виден из таблиц ниже. Возможные соперники украинских клубов в Q2 – любая команда из списка сеяных. А оппонентом в следующем раунде Q3 может стать любой из перечисленных клубов из первых двух раундов (кроме команд из беларуси).

С 4-го раунда квалификации стартуют клубы из стран топ-пятерки рейтинга: Аталанта (Италия), Фрайбург (Германия), а также по одному представителю Англии, Испании и Франции.

С любого раунда (кроме первого), в Лиге конференций может сыграть киевское Динамо – в случае неудачи в одном из этапов Лиги Европы (стартуют с Q1 ЛЕ). Аналитики Football Meets Data как раз прогнозируют, что Динамо окажется в 3-м раунде квалификации Лиги конференций.

Черкасский ЛНЗ будет дебютировать в еврокубках, а житомирское Полесье дважды сыграло в квалификации Лиги конференций. В сезоне 2024/25 волки в Q2 уступили Олимпии из Любляны (1:2, 0:2), а в ЛК 2025/26 подопечные Руслана Ротаня прошли двух оппонентов – Санта Колома из Андорры (1:2, 4:1) и Пакш из Венгрии (3:0, 1:2), после чего в Q4 уступили итальянской Фиорентине (0:3, 2:3).

Жеребьевка Q1 Лиги конференций пройдет 16 июня, а матчи запланированы на 9 и 16 июля. Жеребьевка 2-го раунда отбора Q2 запланирована на 17 июня, а поединки – 23 и 30 июля. Матчи раунда Q3 пройдут 6 и 13 августа, а игры Q4 – 20 и 27 августа.

🏆 Лига конференций 2026/27

Посев в 1-м раунде квалификации Q1 ЛК

Посев во 2-м раунде квалификации Q2 ЛК

Прогнозный посев в Q1 Лиги конференций

Прогнозный посев в Q2 Лиги конференций

Прогнозный посев в Q3 Лиги конференций

