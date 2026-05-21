  4. Источник: Мудрик оказался в центре скандала и был задержан полицией
21 мая 2026, 21:47
Источник: Мудрик оказался в центре скандала и был задержан полицией

У футболиста произошла стычка с болельщиком «Арсенала»

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В Лондоне произошел инцидент с участием Михаила Мудрика. Сообщается о конфликте украинского футболиста с болельщиком «Арсенала» в одном из торговых центров города.

По информации источника, фанат якобы провоцировал игрока из-за его отстранения, после чего между сторонами возникла стычка. Также утверждается, что полиция временно задержала Мудрика, однако впоследствии отпустила после просмотра записей с камер наблюдения.

На данный момент официального подтверждения этой информации от самого футболиста, его представителей или полиции нет.

Напомним, украинский вингер в настоящее время дисквалифицирован из футбола из-за допингового скандала.

