  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Мудрик услышал печальные новости после прихода в Челси Алонсо
Англия
18 мая 2026, 13:19 | Обновлено 18 мая 2026, 14:31
Источник: Мудрик услышал печальные новости после прихода в Челси Алонсо

Украинский вингер может покинуть лондонский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик, дисквалифицированный на четыре года за употребление допинга, может покинуть лондонский клуб, сообщает World Soccer Talk.

Ранее стало известно, что новый главный тренер «синих» Хаби Алонсо получил право влиять на их трансферную политику. Теперь клуб будет делать ставку на подписание уже сформированных игроков, которые будут отвечать требованиям испанского специалиста, а не на молодых талантов.

Отмечается, что «Челси» также будет вынужден избавиться от нескольких исполнителей, не оправдавших надежд на «Стэмфорд Бридж». Один из них – Мудрик. Также в когорту этих игроков попали Тосин Адарабиойо, Мамаду Сарр, Трево Чалоба, Дариу Эссугу и Алехандро Гарначо.

Антон Романенко Источник: World Soccer Talk
Комментарии 5
Хай Алонсо ще сам досидить до поки у Мудрика  дискваліфікація не пройде ) За 2.5 роки в Челсі ще 3 тренера зміниться 
як вони його позбудуться? В чувака контракт з "Челсі" до 30 червня 2031 року і він отримує стабільну зарплату. Хіба що заплатять відступні за розрив контракту. Або через суд у зв"язку з порушенням умов контракту зі сторони Мудрика.
Мудрик при любих розкладах залишиться
Нехай сам Алонсо ,хоч щось сам покаже ,як тренер Челсі
