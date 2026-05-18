Источник: Мудрик услышал печальные новости после прихода в Челси Алонсо

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик, дисквалифицированный на четыре года за употребление допинга, может покинуть лондонский клуб, сообщает World Soccer Talk.

Ранее стало известно, что новый главный тренер «синих» Хаби Алонсо получил право влиять на их трансферную политику. Теперь клуб будет делать ставку на подписание уже сформированных игроков, которые будут отвечать требованиям испанского специалиста, а не на молодых талантов.

Отмечается, что «Челси» также будет вынужден избавиться от нескольких исполнителей, не оправдавших надежд на «Стэмфорд Бридж». Один из них – Мудрик. Также в когорту этих игроков попали Тосин Адарабиойо, Мамаду Сарр, Трево Чалоба, Дариу Эссугу и Алехандро Гарначо.