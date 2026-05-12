«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии

Финансовый эксперт Стефан Борсон поделился своим мнением о четырёхлетней дисквалификации украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика из-за допингового скандала.

«В CAS (Спортивном арбитражном суде — прим.) очень часто длительные дисквалификации сокращаются. Я не понимаю, почему это постоянно происходит, ведь очевидно, что за этим не должно быть никакого умысла. CAS не должен постоянно менять решения, принятые в ходе предыдущих процессов. Он должен вносить изменения только в тех случаях, когда решение является ошибочным, а таких решений, как правило, немало.

Поэтому у Мудрика хорошие шансы, если просто взглянуть на историю. Очевидно, что на данном этапе мы ничего не знаем об этом деле. Мы знаем самое главное из заголовков, но не знаем никаких подробностей. Мы узнаем все подробности, когда увидим решение CAS.

Хорошая новость для «Челси» заключается в том, что, поскольку он уже пропустил 16-17 месяцев, любое сокращение четырехлетнего запрета, скажем, до 24 месяцев, будет означать, что он вернется довольно скоро, – сказал Борсон в интервью Football Insider.

Ранее сообщалось о том, что в Англии знают, какой бан получит Мудрик.