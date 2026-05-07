«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик

Бывший генеральный директор «Эвертона» и «Астон Виллы» Кит Вайнесс поделился мнением по поводу ситуации с украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком, который был дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга.

«Должен признать, что я был немного удивлен, что он получил четыре года. Четыре года – это как завершение карьеры. Думаю, дальше мы увидим, как CAS (Спортивный арбитражный суд – прим.) попытается найти любые лазейки, чтобы попытаться сократить ему срок с четырех лет.

Я думаю, он, вероятно, получит двухлетнюю дисквалификацию, а потом ему придется вернуться и попытаться реабилитироваться. Он еще достаточно молод, чтобы пережить это. Четыре года – это крайняя мера, поэтому я немного удивился такой продолжительностью. CAS сделает все возможное.

Проваленный тест – это одно, но совсем другое – завершить свою карьеру. Итак, мы увидим какой-то способ, которым они оправдают сокращение срока дисквалификации с четырех до двух лет. Так что, я думаю, это все закончится именно так», – заявил Вайнесс в подкасте Inside Track.

