  4. В Челси прокомментировали изменения в контракте Мудрика
02 мая 2026, 11:46
В Челси прокомментировали изменения в контракте Мудрика

Вингер сборной Украины может быть спокоен

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В лондонском «Челси» дали комментарий о сделанных изменениях в контракте с украинским вингёром Михаилом Мудриком, получившим четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает talkSPORT, окружение 25-летнего игрока и представители клуба отказались комментировать, что именно изменилось в соглашении и связано ли это с баном, который получил футболист. Однако в «Челси» заверили, что никакие существенные изменения в контракт не были внесены.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила 70 млн. евро плюс 30 млн. бонусов. Игрок подписал с лондонцами долгосрочный контракт на 8,5 лет. В декабре 2024 Михаила отстранили от футбола после провала допинг-теста. Украинец оспаривает решение FA в Международном арбитражном суде (CAS).

Ранее в Англии раскрыли неприятные для Мудрика подробности контракта с «Челси».

