Шахтер оторвался на 15 очков, ассист Сикана, гол Месси, золото Хижняка

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 17 мая.

1A. Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу

В статусе чемпиона Украины Шахтер нанес поражение Кривбассу

1B. Тревоги, дубль новичка, ливень. Шахтер одолел Кривбасс в Кривом Роге

Команда Турана не останавливается даже с чемпионским трофеем в руках

2A. Уверенная победа с дублем капитана. Карпаты переиграли Верес

Львовская команда забила два гола во втором тайме

2B. Результативная битва аутсайдеров. Александрия уверенно обыграла Рух

Команда Шарана одержала первую победу в этом году

2C. Пришлось ждать почти десять лет. Оболонь победила Колос

Пивовары значительно увеличили свои шансы на сохранение прописки в УПЛ

3A. Ассист Сикана. Андерлехт с украинцем дважды отыгрался по ходу матча

Мехелен так и не дожал соперника

3B. Гол на 90+4-й. ПСЖ и Забарный завершили сезон Лиги 1 поражением от Парижа

В столичном дерби зафиксирован сенсационный результат 2:1

4A. Прощание Левандовски и дубль Рафиньи. Барселона на Камп Ноу одолела Бетис

Каталонцы переиграли соперников со счетом 3:1 в матче 37-го тура Ла Лиги

4B. Быстрый гол Винисиуса с паса Мбаппе позволил Реалу обыграть Севилью

Голкипер Андрей Лунин пропускал матч из-за болезни, его команда идет второй

4C. В зоне вылета. Жирона с боем проиграла Атлетико: Цыганков сыграл форвардом

Судьба каталонской команды решится в последнем туре

5A. Золотой дубль. Украинцы выиграли чемпионат и кубок в Европе

Университатя Крайова добавила к Кубку Румынии еще и чемпионат

5B. Гол и ассист Месси. Интер Майами одержал убедительную победу в матче MLS

Цапли переиграли Портленд Тимберс 2:0, еще один мяч забил Херман Бертераме

5C. Германия и Франция разыграли золото чемпионата Европы WU-17

Немецкая команда стала победителем континентального чемпионата в 9-й раз

6A. ЧМ по хоккею. Швеция разгромила Данию, удивила сборная Австрии

Продолжается чемпионат мира 2026 по хоккею

6B. Плотницкий и Перуджа второй раз подряд выиграли ЛЧ по волейболу

Умбрийцы защитили титул лучшего клуба Европы

7. Янник Синнер впервые стал чемпионом Мастерса в Риме

Лидер мирового рейтинга ATP одолел Каспера Рууда на пути к трофею

8. Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024

Украинский боксер победил на соревнованиях в Сербии

9. Знаменитый Ронни О'Салливан завоевал титул в дисциплине Снукер-900

В полуфинале Ракета обыграл Уилсона, а в финале взял верх над Бреселем

10. Терминатор Ламин. Барселоне и Испании стоит беречь Ямаля от «лишних» минут

В своем юном возрасте главный вундеркинд современности играет чересчур много