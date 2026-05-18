Шахтер оторвался на 15 очков, ассист Сикана, гол Месси, золото Хижняка
Главные новости за 17 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 17 мая.
1A. Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
В статусе чемпиона Украины Шахтер нанес поражение Кривбассу
1B. Тревоги, дубль новичка, ливень. Шахтер одолел Кривбасс в Кривом Роге
Команда Турана не останавливается даже с чемпионским трофеем в руках
2A. Уверенная победа с дублем капитана. Карпаты переиграли Верес
Львовская команда забила два гола во втором тайме
2B. Результативная битва аутсайдеров. Александрия уверенно обыграла Рух
Команда Шарана одержала первую победу в этом году
2C. Пришлось ждать почти десять лет. Оболонь победила Колос
Пивовары значительно увеличили свои шансы на сохранение прописки в УПЛ
3A. Ассист Сикана. Андерлехт с украинцем дважды отыгрался по ходу матча
Мехелен так и не дожал соперника
3B. Гол на 90+4-й. ПСЖ и Забарный завершили сезон Лиги 1 поражением от Парижа
В столичном дерби зафиксирован сенсационный результат 2:1
4A. Прощание Левандовски и дубль Рафиньи. Барселона на Камп Ноу одолела Бетис
Каталонцы переиграли соперников со счетом 3:1 в матче 37-го тура Ла Лиги
4B. Быстрый гол Винисиуса с паса Мбаппе позволил Реалу обыграть Севилью
Голкипер Андрей Лунин пропускал матч из-за болезни, его команда идет второй
4C. В зоне вылета. Жирона с боем проиграла Атлетико: Цыганков сыграл форвардом
Судьба каталонской команды решится в последнем туре
5A. Золотой дубль. Украинцы выиграли чемпионат и кубок в Европе
Университатя Крайова добавила к Кубку Румынии еще и чемпионат
5B. Гол и ассист Месси. Интер Майами одержал убедительную победу в матче MLS
Цапли переиграли Портленд Тимберс 2:0, еще один мяч забил Херман Бертераме
5C. Германия и Франция разыграли золото чемпионата Европы WU-17
Немецкая команда стала победителем континентального чемпионата в 9-й раз
6A. ЧМ по хоккею. Швеция разгромила Данию, удивила сборная Австрии
Продолжается чемпионат мира 2026 по хоккею
6B. Плотницкий и Перуджа второй раз подряд выиграли ЛЧ по волейболу
Умбрийцы защитили титул лучшего клуба Европы
7. Янник Синнер впервые стал чемпионом Мастерса в Риме
Лидер мирового рейтинга ATP одолел Каспера Рууда на пути к трофею
8. Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024
Украинский боксер победил на соревнованиях в Сербии
9. Знаменитый Ронни О'Салливан завоевал титул в дисциплине Снукер-900
В полуфинале Ракета обыграл Уилсона, а в финале взял верх над Бреселем
10. Терминатор Ламин. Барселоне и Испании стоит беречь Ямаля от «лишних» минут
В своем юном возрасте главный вундеркинд современности играет чересчур много
