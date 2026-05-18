Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер оторвался на 15 очков, ассист Сикана, гол Месси, золото Хижняка
Другие новости
18 мая 2026, 11:03 | Обновлено 18 мая 2026, 11:05
376
1

Шахтер оторвался на 15 очков, ассист Сикана, гол Месси, золото Хижняка

Главные новости за 17 мая на Sport.ua

18 мая 2026, 11:03 | Обновлено 18 мая 2026, 11:05
376
1 Comments
Шахтер оторвался на 15 очков, ассист Сикана, гол Месси, золото Хижняка
ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 17 мая.

1A. Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
В статусе чемпиона Украины Шахтер нанес поражение Кривбассу

1B. Тревоги, дубль новичка, ливень. Шахтер одолел Кривбасс в Кривом Роге
Команда Турана не останавливается даже с чемпионским трофеем в руках

2A. Уверенная победа с дублем капитана. Карпаты переиграли Верес
Львовская команда забила два гола во втором тайме

2B. Результативная битва аутсайдеров. Александрия уверенно обыграла Рух
Команда Шарана одержала первую победу в этом году

2C. Пришлось ждать почти десять лет. Оболонь победила Колос
Пивовары значительно увеличили свои шансы на сохранение прописки в УПЛ

3A. Ассист Сикана. Андерлехт с украинцем дважды отыгрался по ходу матча
Мехелен так и не дожал соперника

3B. Гол на 90+4-й. ПСЖ и Забарный завершили сезон Лиги 1 поражением от Парижа
В столичном дерби зафиксирован сенсационный результат 2:1

4A. Прощание Левандовски и дубль Рафиньи. Барселона на Камп Ноу одолела Бетис
Каталонцы переиграли соперников со счетом 3:1 в матче 37-го тура Ла Лиги

4B. Быстрый гол Винисиуса с паса Мбаппе позволил Реалу обыграть Севилью
Голкипер Андрей Лунин пропускал матч из-за болезни, его команда идет второй

4C. В зоне вылета. Жирона с боем проиграла Атлетико: Цыганков сыграл форвардом
Судьба каталонской команды решится в последнем туре

5A. Золотой дубль. Украинцы выиграли чемпионат и кубок в Европе
Университатя Крайова добавила к Кубку Румынии еще и чемпионат

5B. Гол и ассист Месси. Интер Майами одержал убедительную победу в матче MLS
Цапли переиграли Портленд Тимберс 2:0, еще один мяч забил Херман Бертераме

5C. Германия и Франция разыграли золото чемпионата Европы WU-17
Немецкая команда стала победителем континентального чемпионата в 9-й раз

6A. ЧМ по хоккею. Швеция разгромила Данию, удивила сборная Австрии
Продолжается чемпионат мира 2026 по хоккею

6B. Плотницкий и Перуджа второй раз подряд выиграли ЛЧ по волейболу
Умбрийцы защитили титул лучшего клуба Европы

7. Янник Синнер впервые стал чемпионом Мастерса в Риме
Лидер мирового рейтинга ATP одолел Каспера Рууда на пути к трофею

8. Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024
Украинский боксер победил на соревнованиях в Сербии

9. Знаменитый Ронни О'Салливан завоевал титул в дисциплине Снукер-900
В полуфинале Ракета обыграл Уилсона, а в финале взял верх над Бреселем

10. Терминатор Ламин. Барселоне и Испании стоит беречь Ямаля от «лишних» минут
В своем юном возрасте главный вундеркинд современности играет чересчур много

По теме:
Трофей Ман Сити, три очка для Динамо, фиаско Роналду, титул для Свитолиной
Астон Вилла вышла в ЛЧ, Малиновский покинет Дженоа, Моуриньо возглавит Реал
Сикан проиграл финал, Цыганков не забил за Жирону, сенсация от Свитолиной
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании оценили игру Цыганкова после поражения Жироны от Атлетико
Футбол | 18 мая 2026, 08:51 0
В Испании оценили игру Цыганкова после поражения Жироны от Атлетико
В Испании оценили игру Цыганкова после поражения Жироны от Атлетико

Каталонский клуб опустился в зону вылета после неудачи в матче 37-го тура чемпионата Испании

ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
Хоккей | 17 мая 2026, 19:59 0
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии

Начался третий игровой день на чемпионате мира по хоккею

Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Бокс | 17.05.2026, 09:34
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Футбол | 17.05.2026, 14:59
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
ФОТО. «Роскошь!»: Даяна Ястремская показала, как отметила свое 26-летие
Теннис | 18.05.2026, 01:53
ФОТО. «Роскошь!»: Даяна Ястремская показала, как отметила свое 26-летие
ФОТО. «Роскошь!»: Даяна Ястремская показала, как отметила свое 26-летие
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Когда ещё такое было?
Ответить
0
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Динамо взяло три очка и сохранило шансы на 3-е место
Турнирная таблица УПЛ. Динамо взяло три очка и сохранило шансы на 3-е место
17.05.2026, 06:23 8
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
16.05.2026, 22:12 1
Теннис
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
17.05.2026, 20:58 11
Бокс
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
17.05.2026, 21:59
Хоккей
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
17.05.2026, 07:25 2
Футбол
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 18
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
18.05.2026, 06:23 8
Футбол
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
17.05.2026, 08:14 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем