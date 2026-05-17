Терминатор Ламин. Барселоне и Испании стоит беречь Ямаля от «лишних» минут

На минувшей неделе «Барселона» официально оформила свой 29-й в истории титул чемпиона Испании. Сделать это каталонцам удалось досрочно – за три тура до финиша, – и символично, что «золотые» медали футболисты «Барселоны» завоевали в лобовом матче с главным конкурентом, коим для них является «Реал» (2:0). Однако обращать внимание необходимо также и на тот факт, что в чемпионском матче против «бланкос» за «блаугранас» не смог сыграть человек, от настроения и качества игры которого ныне зависит не только «Барселона», но и даже сборная Испании – Ламин Ямаль.

Вингер, который даже еще не достиг 19-летия, настолько стремительно ворвался в элитный мировой футбол, демонстрируя доминирующий и абсолютно неподражаемый стиль игры, что многие болельщики уже попросту забыли, насколько молодым, если не сказать юным, является этот исполнитель. Для своего возраста Ямаль выглядит действительно прекрасно подготовленным физически, но уже сейчас эксперты в области медицины и физиологии бьют в набат, указывая на то, что Ламин подвергается чрезвычайным нагрузкам и напряжениям, кульминацией которых стала серия последних травм, вызванных постоянным участием в матчах за клуб и национальную сборную.

Матч против «Реала», как и два предыдущих в Ла Лиге против «Хетафе» (2:0) и «Осасуны» (2:1), Ямаль был вынужден пропустить. Причиной тому стал разрыв подколенного сухожилия левой ноги, из-за чего вингер пропустит заключительную часть сезона в Ла Лиге. И это хорошие новости, так как изначально у фанатов сборной Испании были нехорошие мысли о возможном пропуске Ямалем финальной части чемпионата мира-2026, которая уже во второй декаде июня стартует на полях США, Канады и Мексики.

Всего за текущий сезон Ламин Ямаль получил четыре повреждения, из-за которых суммарно пропустил (и еще пропустит, учитывая продолжающийся ныне процесс реабилитации) около 85 дней. Однако за оставшийся отрезок, когда вингер был доступен, он успел сыграть только на клубном уровне 45 официальных матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 18 результативных передач. Всего же за свою профессиональную карьеру Ямаль к 18 годам успел сыграть за «Барселону» и сборную Испании 176 матчей (55 голов и 64 ассиста)! Только вдумайтесь в эту сумасшедшую цифру, так как речь идет о поединках наивысшего уровня, коими безусловно являются матчи Ла Лиги, Лиги чемпионов и все поединки за «Красную фурию». Эти цифры отражают абсолютную непревзойденность Ямаля среди всех его сверстников, причем не только нынешних, но и предыдущих – тех, кого также называли и считали абсолютными гениями в возрасте Ламина.

Как подсчитали статистики из Opta, до достижения 19-летия Ямаль провел уже 12680 минут в официальных матчах. Это в 1,28 раза больше, нежели у ближайшего преследователя, коим является Джуд Беллингем. Более того, Ламин имеет все шансы нарастить этот показатель, так как день рождения отпразднует только 13 июля – через месяц после начала матчей ЧМ-2026, в которых он, как ожидается, также будет чрезвычайно важной фигурой в составе сборной Испании.

Однако в этом и заключается главная проблема Ламина Ямаля. Он слишком рано стал не просто безоговорочно ключевым игроком «Барселоны» и сборной Испании, но и фактически незаменимым для обеих этих топ-команд. Прямо сейчас никто не может позволить себе отказаться от того таланта и степени влияния, которые демонстрирует на поле Ямаль. И это абсолютно объяснимо: просто представьте, что Ханси Флик или Луис де ла Фуэнте не ставят Ламина на какой-то из поединков «Барселоны» или сборной Испании, соответственно, с целью сэкономить силы своему футболисту и дать ему возможность отдохнуть. И если в таком матче, без Ямаля на поле, команда проиграет, это сразу же приведет к огромному скандалу в СМИ и среди болельщиков. Тренеров тот час же начнут обвинять за такое кадровое решение, и это демонстрирует, что Ямаль в свои 18 лет фактически стал своего рода футбольным терминатором – человеком, который обязан появляться на поле всегда и при любых обстоятельствах.

Но именно последнее обстоятельство и может погубить невероятный талант Ламина Ямаля. Столь плотный график матчей довольно тяжело дается даже тренированным организмам взрослых футболистов, а Ямаль – это все-таки еще тинейджер. И исторически хватает прецедентов, когда игроков в юном возрасте буквально изматывали матчами, после чего их здоровье в какой-то момент не выдерживало, и начинался каскад проблем…

Список негативных прецедентов, на самом деле, весьма велик. Навскидку можно вспомнить кейсы Камавинга, который пропустил уже более 50 официальных матчей после трансфера в «Реал»; или Муниаина – самого молодого автора забитого мяча в истории Ла Лиги, – который довольно рано порвал переднюю крестообразную связку колена и с тех пор уже никогда не был прежним; или Гави, который уже в 16 лет являлся безоговорочным игроком основного состава «Барселоны», но после столкнулся с рядом тяжелейших повреждений, оправиться от которых полностью не смог и по сей день; в конце концов, даже уже довольно давний кейс англичанина Майкла Оуэна, который провел рекордный сезон в 17 лет, что стало прелюдией его карьеры, показывает – в будущем из-за очень больших нагрузок в раннем возрасте могут быть очень и очень существенные проблемы с травматизмом. И это не просто предположения журналистов, это факты, которыми оперируют физиологи и медики, и это то, с чем стоит считаться.

Нет сомнений, что по своему потенциалу Ламин Ямаль выглядит гораздо более сильным и качественным игроком, чем все перечисленные в предыдущем абзаце футболисты. Однако он не может играть так много, и «Барселоне» в координации со штабом сборной Испании предстоит выработать общую стратегию использования Ямаля с учетом все более и более насыщенного графика официальных матчей.

На нынешних вундеркиндов-тинейджеров в мировом футболе топ-уровня уже выпадают значительно более серьезные нагрузки, чем на их предшественников – бразильцев Роналдо или Роналдиньо, француза Тьерри Анри или шведа Златана Ибрагимовича. Даже топ-таланты своего времени аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду в возрасте Ямаля не проводили такого количества матчей в официальных поединках, и имели возможность для полноценного восстановления и сохранения возможностей для физиологического развития.

Обо всем этом уже публично заявляют специалисты. В частности, 51-летний австралиец Даррен Берджесс, являющийся руководителем департамента физической подготовки «Ювентуса», в ежегодном отчете для FIFPro написал следующее: «Чисто физически подвергание подростков повторяющимся игровым и тренировочным нагрузкам, рассчитанным на игроков совершеннолетнего возраста, увеличивает риск травм от перенапряжения. Зоны роста, сухожилия и связки остаются уязвимыми в эти годы, и чрезмерный бег на высокой скорости или короткие периоды восстановления могут привести к долгосрочным структурным повреждениям. То, что может начаться как незначительная проблема – повторяющееся растяжение подколенного сухожилия, стрессовый перелом – может быстро превратиться в закономерность, которая будет сопровождать игрока на протяжении всей его карьеры».

И если в «Барселоне» и сборной Испании в какой-то момент не начнут беречь здоровье Ламина Ямаля, тем самым не давая ему становиться футбольным «киборгом-терминатором», мировой футбол может ждать обескураживающее поражение. Ведь терять талантов такого уровня позволить себе не может никто и никогда…