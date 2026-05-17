Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
В статусе чемпиона Украины Шахтер нанес поражение Кривбассу
С 16 по 18 мая проходит предпоследний, 29-й тур Украинской Премьер-лиги.
В воскресный игровой день состоялись 4 поединка УПЛ, еще две встречи пройдут 18 мая.
В статусе чемпиона Украины Шахтер нанес поражение Кривбассу (3:2). Горняки набрали 72 очка, увеличив отрыв от ближайшего конкурента до 15 пунктов.
Основная интрига – борьба за серебро и бронзу. Черкасский ЛНЗ уже гарантировал себе медали чемпионата. ЛНЗ опережает Полесье на два очка, а Динамо отстает от волков на одно очко. У Динамо в сезоне УПЛ остался поединок против Кудровки (24 мая), а Полесье сыграет против Зари (18 мая) и Руха (24 мая). Соперниками ЛНЗ станут Кудровка (18 мая) и Оболонь (24 мая).
Топ-8 УПЛ: Шахтер (72 очка, чемпион), ЛНЗ (57, сыграет в Лиге конференций), Полесье (55), Динамо (54), Металлист 1925 (48), Кривбасс (47), Колос (46), Заря (42).
В зоне переходных матчей: Кудровка (25), Рух (21). Досрочно вылетели: Александрия (13) и Полтава (12). В финале Кубка Украины 20 мая во Львове встретятся Динамо и Чернигов, клуб Первой лиги.
🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:
- Шахтер (как чемпион Украины) – Лига чемпионов, основной раунд
- Победитель Кубка Украины (Динамо или Чернигов) – Лига Европы, 1-й раунд
- 2-е и 3-е места УПЛ (ЛНЗ и, скорее всего, Полесье) – Лига конференций, 2-й раунд
⚽️ Украинская Премьер-лига. 29-й тур
- 🔹 16.05. 13:00. Металлист 1925 – Эпицентр – 1:1
- 🔹 16.05. 13:00. Полтава – Динамо – 0:2
- 🔹 17.05. 13:00. Кривбасс – Шахтер – 2:3
- 🔹 17.05. 13:00. Рух – Александрия – 1:3
- 🔹 17.05. 15:30. Колос – Оболонь – 0:2
- 🔹 17.05. 18:00. Карпаты – Верес – 2:0
- 🔹 18.05. 13:00. Заря – Полесье
- 🔹 18.05. 13:00. Кудровка – ЛНЗ Черкассы
🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|29
|22
|6
|1
|71 - 20
|21.05.26 15:30 Шахтер Донецк - Колос Ковалевка17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк
|72
|2
|ЛНЗ
|28
|17
|6
|5
|38 - 16
|18.05.26 13:00 Кудровка - ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ
|57
|3
|Полесье
|28
|17
|4
|7
|49 - 21
|18.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье
|55
|4
|Динамо Киев
|29
|16
|6
|7
|63 - 34
|24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев
|54
|5
|Металлист 1925
|29
|12
|12
|5
|35 - 19
|24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925
|48
|6
|Кривбасс
|29
|13
|8
|8
|52 - 45
|23.05.26 13:00 Александрия - Кривбасс17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев
|47
|7
|Колос Ковалевка
|29
|12
|10
|7
|29 - 25
|21.05.26 15:30 Шахтер Донецк - Колос Ковалевка17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава
|46
|8
|Заря
|28
|11
|9
|8
|40 - 35
|18.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк
|42
|9
|Карпаты Львов
|29
|10
|11
|8
|39 - 29
|23.05.26 18:00 Карпаты Львов - Заря17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов
|41
|10
|Верес
|29
|7
|10
|12
|26 - 39
|24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192517.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес
|31
|11
|Оболонь
|29
|7
|10
|12
|28 - 48
|24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь
|31
|12
|Эпицентр
|29
|8
|7
|14
|36 - 45
|23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия
|31
|13
|Кудровка
|28
|6
|7
|15
|29 - 45
|18.05.26 13:00 Кудровка - ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка
|25
|14
|Рух Львов
|29
|6
|3
|20
|20 - 49
|24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов
|21
|15
|Александрия
|29
|3
|7
|19
|23 - 57
|23.05.26 13:00 Александрия - Кривбасс17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия
|16
|16
|Полтава
|29
|2
|6
|21
|23 - 74
|23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава
|12
