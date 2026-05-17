Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу

С 16 по 18 мая проходит предпоследний, 29-й тур Украинской Премьер-лиги.

В воскресный игровой день состоялись 4 поединка УПЛ, еще две встречи пройдут 18 мая.

В статусе чемпиона Украины Шахтер нанес поражение Кривбассу (3:2). Горняки набрали 72 очка, увеличив отрыв от ближайшего конкурента до 15 пунктов.

Основная интрига – борьба за серебро и бронзу. Черкасский ЛНЗ уже гарантировал себе медали чемпионата. ЛНЗ опережает Полесье на два очка, а Динамо отстает от волков на одно очко. У Динамо в сезоне УПЛ остался поединок против Кудровки (24 мая), а Полесье сыграет против Зари (18 мая) и Руха (24 мая). Соперниками ЛНЗ станут Кудровка (18 мая) и Оболонь (24 мая).

Топ-8 УПЛ: Шахтер (72 очка, чемпион), ЛНЗ (57, сыграет в Лиге конференций), Полесье (55), Динамо (54), Металлист 1925 (48), Кривбасс (47), Колос (46), Заря (42).

В зоне переходных матчей: Кудровка (25), Рух (21). Досрочно вылетели: Александрия (13) и Полтава (12). В финале Кубка Украины 20 мая во Львове встретятся Динамо и Чернигов, клуб Первой лиги.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Шахтер (как чемпион Украины) – Лига чемпионов, основной раунд

Победитель Кубка Украины (Динамо или Чернигов) – Лига Европы, 1-й раунд

2-е и 3-е места УПЛ (ЛНЗ и, скорее всего, Полесье) – Лига конференций, 2-й раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 29-й тур

🔹 16.05. 13:00. Металлист 1925 – Эпицентр – 1:1

🔹 16.05. 13:00. Полтава – Динамо – 0:2

– 0:2 🔹 17.05. 13:00. Кривбасс – Шахтер – 2:3

– 2:3 🔹 17.05. 13:00. Рух – Александрия – 1:3

– 1:3 🔹 17.05. 15:30. Колос – Оболонь – 0:2

– 0:2 🔹 17.05. 18:00. Карпаты – Верес – 2:0

– Верес – 2:0 🔹 18.05. 13:00. Заря – Полесье

🔹 18.05. 13:00. Кудровка – ЛНЗ Черкассы

