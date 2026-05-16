Турнирная таблица УПЛ. Динамо взяло три очка и сохранило шансы на 3-е место

16 мая стартовал предпоследний, 29-й тур Украинской Премьер-лиги.

В этот игровой день состоялись два поединка УПЛ, остальные встречи пройдут 17 и 18 мая.

Харьковский Металлист 1925 не сумел переиграть Эпицентр (1:1) и потерял все шансы на выход в еврокубки.

Киевское Динамо взяло верх над Полтавой со счетом 2:0 (благодаря голам Андрея Ярмоленко и Эдуардо Герреро) и сохранило шансы на третье место.

Киевская команда отстает на одно очко от Полесья. У Динамо в сезоне УПЛ остался поединок против Кудровки (24 мая), а Полесье сыграет против Зари (18 мая) и Руха (24 мая)

Топ-8 УПЛ: Шахтер (69 очков, чемпион), ЛНЗ (57, сыграет в Лиге конференций), Полесье (55), Динамо (54), Металлист 1925 (48), Кривбасс (47), Колос (46), Заря (42).

В зоне переходных матчей: Кудровка (25), Рух (21). Досрочно вылетели: Александрия (13) и Полтава (12).

В финале Кубка Украины 20 мая во Львове сыграют Динамо и Чернигов, клуб Первой лиги.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Шахтер (как чемпион Украины) – Лига чемпионов, основной раунд

(как чемпион Украины) – Лига чемпионов, основной раунд Победитель Кубка Украины (Динамо или Чернигов) – Лига Европы, 1-й раунд

2-е и 3-е места УПЛ (ЛНЗ) – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 29-й тур

🔹 16.05. 13:00. Металлист 1925 – Эпицентр – 1:1

🔹 16.05. 13:00. Полтава – Динамо – 0:2

– 0:2 🔹 17.05. 13:00. Кривбасс – Шахтер

🔹 17.05. 13:00. Рух – Александрия

🔹 17.05. 15:30. Колос – Оболонь

🔹 17.05. 18:00. Карпаты – Верес

🔹 18.05. 13:00. Заря – Полесье

🔹 18.05. 13:00. Кудровка – ЛНЗ Черкассы

🏆 Турнирная таблица УПЛ