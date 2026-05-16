Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Турнирная таблица УПЛ. Динамо взяло три очка и сохранило шансы на 3-е место
Украина. Премьер лига
16 мая 2026, 15:47
Турнирная таблица УПЛ. Динамо взяло три очка и сохранило шансы на 3-е место

Харьковский Металлист 1925 потерял все шансы на выход в еврокубки

УПЛ. Андрей Ярмоленко

16 мая стартовал предпоследний, 29-й тур Украинской Премьер-лиги.

В этот игровой день состоялись два поединка УПЛ, остальные встречи пройдут 17 и 18 мая.

Харьковский Металлист 1925 не сумел переиграть Эпицентр (1:1) и потерял все шансы на выход в еврокубки.

Киевское Динамо взяло верх над Полтавой со счетом 2:0 (благодаря голам Андрея Ярмоленко и Эдуардо Герреро) и сохранило шансы на третье место.

Киевская команда отстает на одно очко от Полесья. У Динамо в сезоне УПЛ остался поединок против Кудровки (24 мая), а Полесье сыграет против Зари (18 мая) и Руха (24 мая)

Топ-8 УПЛ: Шахтер (69 очков, чемпион), ЛНЗ (57, сыграет в Лиге конференций), Полесье (55), Динамо (54), Металлист 1925 (48), Кривбасс (47), Колос (46), Заря (42).

В зоне переходных матчей: Кудровка (25), Рух (21). Досрочно вылетели: Александрия (13) и Полтава (12).

В финале Кубка Украины 20 мая во Львове сыграют Динамо и Чернигов, клуб Первой лиги.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

  • Шахтер (как чемпион Украины) – Лига чемпионов, основной раунд
  • Победитель Кубка Украины (Динамо или Чернигов) – Лига Европы, 1-й раунд
  • 2-е и 3-е места УПЛ (ЛНЗ) – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 29-й тур

  • 🔹 16.05. 13:00. Металлист 1925 – Эпицентр – 1:1
  • 🔹 16.05. 13:00. Полтава – Динамо – 0:2
  • 🔹 17.05. 13:00. Кривбасс – Шахтер
  • 🔹 17.05. 13:00. Рух – Александрия
  • 🔹 17.05. 15:30. Колос – Оболонь
  • 🔹 17.05. 18:00. Карпаты – Верес
  • 🔹 18.05. 13:00. Заря – Полесье
  • 🔹 18.05. 13:00. Кудровка – ЛНЗ Черкассы

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 28 21 6 1 68 - 18 17.05.26 13:00 Кривбасс - Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 69
2 ЛНЗ 28 17 6 5 38 - 16 18.05.26 13:00 Кудровка - ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 57
3 Полесье 28 17 4 7 49 - 21 18.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 55
4 Динамо Киев 29 16 6 7 63 - 34 24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 54
5 Металлист 1925 29 12 12 5 35 - 19 24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 48
6 Кривбасс 28 13 8 7 50 - 42 17.05.26 13:00 Кривбасс - Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 47
7 Колос Ковалевка 28 12 10 6 29 - 23 17.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 46
8 Заря 28 11 9 8 40 - 35 18.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 42
9 Карпаты Львов 28 9 11 8 37 - 29 17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 38
10 Верес 28 7 10 11 26 - 37 17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес 31
11 Эпицентр 29 8 7 14 36 - 45 23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 31
12 Оболонь 28 6 10 12 26 - 48 17.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 28
13 Кудровка 28 6 7 15 29 - 45 18.05.26 13:00 Кудровка - ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 25
14 Рух Львов 28 6 3 19 19 - 46 17.05.26 13:00 Рух Львов - Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 21
15 Александрия 28 2 7 19 20 - 56 17.05.26 13:00 Рух Львов - Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес 13
16 Полтава 29 2 6 21 23 - 74 23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 12
НАГОРНЯК: «Думаю, рефери сегодня просто отдыхал»
Форвард Динамо: «Николаевич – молодец. Ждем рекорд»
ГАДЖИЕВ: «Да, я еще перед игрой знал, что меня планируют выпустить»
Николай Степанов
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Шахтар відірвався, а 2а-4а клуби дещо "тиснуть" один на одного. Це добре - погано, коли командам нема що доводити і вони мало мотивовані... 
И теперь вся Динамо-машина вдруг уже ЗаЗаЗаЗаЗа Зарю. Под одним очком у Полесья.
теоретично так, ще зберегли, і якщо Полісся не виграє свій матч то хоч якась інтрига буде в останньому турі
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
