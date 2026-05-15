Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?

Аналитики портала Football Rankings обновили прогноз относительно представительства клубов в основных этапах еврокубков сезона 2026/27.

Донецкий Шахтер благодаря ребалансу и высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов. По текущим расчетам, ожидается, что горняки во время жеребьевки окажутся в третьей корзине посева ЛЧ.

В то же время эксперты пока не прогнозируют участия других украинских клубов в основных этапах еврокубков. Киевское Динамо, в случае победы 20 мая в финале Кубка Украины над Черниговом, стартует с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Однако выход столичный команды в основной этап даже Лиги конференций аналитики оценивают скептически, так как для обеспечения себе евроосени киевлянам нужно будет пройти минимум трех соперников из четырех. На последних этапах отбора, скорее всего, киевская команда будет иметь статус несеяной.

Евросезон 2026/27 станет третьим, который пройдет по обновленному формату УЕФА. Вместо традиционного группового этапа турниры проводятся по лиговой системе с участием 36 клубов в каждом еврокубке.

В Лиге чемпионов и Лиге Европы каждая команда проведет по 8 матчей, а в Лиге конференций – по 6. При жеребьевке клубы распределяются по корзинам посева: в ЛЧ и ЛЕ будет 4 корзины по 9 команд, а в Лиге конференций – 6 корзин по 6 клубов.

🔹 Изменения в прогнозах аналитиков за последнюю неделю

В основу ЛЧ войдет Селтик, не войдет Црвена Звезда

В основу ЛЕ войдут Ягеллония, Тун, Црвена Звезда, не войдут Ракув, Хартс, Селтик

В основу ЛК войдут Хартс и Риека, не войдут Тун и Университатя Клуж

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Шахтер (в статусе чемпиона Украины) – Лига чемпионов, основной раунд

Динамо или Чернигов (победитель Кубка) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

ЛНЗ и Полесье (скорее всего), 2-е и 3-е места УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд

Лига чемпионов 2026/27. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2026/27. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2026/27. Прогнозируемые корзины посева

Примечание. Зелеными галочками отмечены команды, которые уже гарантировали себе выход в основной раунд этого еврокубка.​