Лига Европы. Кто может стать соперником Динамо в первом раунде квалификации
Чтобы попасть в Q1 ЛЕ, динамовцам нужно обыграть Чернигов в финале Кубка
20 мая во Львове состоится финал Кубка Украины 2025/26, в котором определится представитель Украины в Лиге Европы 2026/27.
В финальном матче на Арене Львов встретятся Динамо Киев и Чернигов, команда Первой лиги.
Победитель финала получит путевку в Лигу Европы 2026/27, где будет стартовать с 1-го раунда квалификации (Q1).
Чтобы выйти в основной раунд Лиги Европы, нужно пройти четырех соперников (на стадиях от Q1 до Q4). В случае поражения команда переходит в следующий раунд третьего по силе еврокубкового турнира – Лиги конференций.
Рассмотрим, кто может стать потенциальным соперником Динамо (или Чернигова) в Q1 Лиги Европы.
В первом раунде Лиги Европы 2026/27 сыграют 16 команд:
- Хаммарбю (Швеция)
- Жилина (Словакия)
- Дерри Сити (Ирландия)
- Вестри (Исландия)
- Победитель Кубка Украины (Динамо или Чернигов)
- Победитель Кубка Швейцарии (Лозанна или Санкт-Галлен)
- Победитель Кубка Израиля (Хапоэль Беэр-Шева или Маккаби Тель-Авив)
- Победитель Кубка Кипра (Аполлон Лимасол или Пафос)
- Победитель Кубка Хорватии (если Риека одолеет Динамо Загреб) или серебряный призер (Хайдук)
- Победитель Кубка Сербии (если Войводина одолеет Црвену Звезду) или серебряный призер (Войводина или Партизан)
- Победитель Кубка Венгрии (Ференцварош) или серебряный призер (Дьер, если не станет чемпионом)
- Победитель Кубка Румынии (Университатя Крайова или Университатя Клуж)
- Победитель Кубка Болгарии (Локомотив Пловдив или ЦСКА София)
- Победитель Кубка Азербайджана (если Зира одолеет Сабах) или серебряный призер (Карабах или Туран Товуз)
- Победитель Кубка Молдовы (Зимбру / Милсами или Петрокуб / Шериф)
- Победитель Кубка Словении (Бринье Гросупле или Алюминий)
Участие в Q4 ЛЕ гарантировали себе ОФИ (Греция) и Лиллестрем (Норвегия), а в основном раунде ЛЕ уже известны два клуба – Реал Сосьедад (Испания) и АЗ Алкмаар (Нидерланды).
Интересно, что аналитики Football Ranking на текущий момент не видят Динамо ни в основном этапе Лиги Европы, ни даже в 4-м раунде квалификации ЛЕ.
Прогнозируемый посев в квалификации Q4 Лиги Европы 2026/27
Прогнозный посев в основном раунде Лиги Европы 2026/27
Так, Динамо фаворит у фіналі. Але ж треба певну тактовність мати, писати коректно.