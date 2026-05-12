Лига Европы. Кто может стать соперником Динамо в первом раунде квалификации

12 мая 2026, 10:10 | Обновлено 12 мая 2026, 10:50
Чтобы попасть в Q1 ЛЕ, динамовцам нужно обыграть Чернигов в финале Кубка

20 мая во Львове состоится финал Кубка Украины 2025/26, в котором определится представитель Украины в Лиге Европы 2026/27.

В финальном матче на Арене Львов встретятся Динамо Киев и Чернигов, команда Первой лиги.

Победитель финала получит путевку в Лигу Европы 2026/27, где будет стартовать с 1-го раунда квалификации (Q1).

Чтобы выйти в основной раунд Лиги Европы, нужно пройти четырех соперников (на стадиях от Q1 до Q4). В случае поражения команда переходит в следующий раунд третьего по силе еврокубкового турнира – Лиги конференций.

Рассмотрим, кто может стать потенциальным соперником Динамо (или Чернигова) в Q1 Лиги Европы.

В первом раунде Лиги Европы 2026/27 сыграют 16 команд:

  • Хаммарбю (Швеция)
  • Жилина (Словакия)
  • Дерри Сити (Ирландия)
  • Вестри (Исландия)
  • Победитель Кубка Украины (Динамо или Чернигов)
  • Победитель Кубка Швейцарии (Лозанна или Санкт-Галлен)
  • Победитель Кубка Израиля (Хапоэль Беэр-Шева или Маккаби Тель-Авив)
  • Победитель Кубка Кипра (Аполлон Лимасол или Пафос)
  • Победитель Кубка Хорватии (если Риека одолеет Динамо Загреб) или серебряный призер (Хайдук)
  • Победитель Кубка Сербии (если Войводина одолеет Црвену Звезду) или серебряный призер (Войводина или Партизан)
  • Победитель Кубка Венгрии (Ференцварош) или серебряный призер (Дьер, если не станет чемпионом)
  • Победитель Кубка Румынии (Университатя Крайова или Университатя Клуж)
  • Победитель Кубка Болгарии (Локомотив Пловдив или ЦСКА София)
  • Победитель Кубка Азербайджана (если Зира одолеет Сабах) или серебряный призер (Карабах или Туран Товуз)
  • Победитель Кубка Молдовы (Зимбру / Милсами или Петрокуб / Шериф)
  • Победитель Кубка Словении (Бринье Гросупле или Алюминий)

Участие в Q4 ЛЕ гарантировали себе ОФИ (Греция) и Лиллестрем (Норвегия), а в основном раунде ЛЕ уже известны два клуба – Реал Сосьедад (Испания) и АЗ Алкмаар (Нидерланды).

Интересно, что аналитики Football Ranking на текущий момент не видят Динамо ни в основном этапе Лиги Европы, ни даже в 4-м раунде квалификации ЛЕ.

Прогнозируемый посев в квалификации Q4 Лиги Европы 2026/27

Прогнозный посев в основном раунде Лиги Европы 2026/27

Суркисы угробили команду. Потому будут Динамо трахать. Не верю в еврокубки. Слабаки. 
нелегко Чернігову буде в кваліфікації ЛЄ, треба підсилення.
От буду ржать якщо Чернігів їх жахне!) Вболівав за Динамо з дитинства, але те що зараз відбувається з клубом. Мабуть найслабкіше Динамо в історії
Якась неповага до Чернігова.
Так, Динамо фаворит у фіналі. Але ж треба певну тактовність мати, писати коректно.
Ну знаєте, вже навіть в першому раунді є суперники не прості. Динамо треба значно підсилитися, щоб пройти в основний етап. 
А это что, Динамка опять на Пафос может налететь?😳
