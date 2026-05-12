Лига Европы. Кто может стать соперником Динамо в первом раунде квалификации

20 мая во Львове состоится финал Кубка Украины 2025/26, в котором определится представитель Украины в Лиге Европы 2026/27.

В финальном матче на Арене Львов встретятся Динамо Киев и Чернигов, команда Первой лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель финала получит путевку в Лигу Европы 2026/27, где будет стартовать с 1-го раунда квалификации (Q1).

Чтобы выйти в основной раунд Лиги Европы, нужно пройти четырех соперников (на стадиях от Q1 до Q4). В случае поражения команда переходит в следующий раунд третьего по силе еврокубкового турнира – Лиги конференций.

Рассмотрим, кто может стать потенциальным соперником Динамо (или Чернигова) в Q1 Лиги Европы.

В первом раунде Лиги Европы 2026/27 сыграют 16 команд:

Хаммарбю (Швеция)

Жилина (Словакия)

Дерри Сити (Ирландия)

Вестри (Исландия)

Победитель Кубка Украины (Динамо или Чернигов)

(Динамо или Чернигов) Победитель Кубка Швейцарии (Лозанна или Санкт-Галлен)

Победитель Кубка Израиля (Хапоэль Беэр-Шева или Маккаби Тель-Авив)

Победитель Кубка Кипра (Аполлон Лимасол или Пафос)

Победитель Кубка Хорватии (если Риека одолеет Динамо Загреб) или серебряный призер (Хайдук)

Победитель Кубка Сербии (если Войводина одолеет Црвену Звезду) или серебряный призер (Войводина или Партизан)

Победитель Кубка Венгрии (Ференцварош) или серебряный призер (Дьер, если не станет чемпионом)

Победитель Кубка Румынии (Университатя Крайова или Университатя Клуж)

Победитель Кубка Болгарии (Локомотив Пловдив или ЦСКА София)

Победитель Кубка Азербайджана (если Зира одолеет Сабах) или серебряный призер (Карабах или Туран Товуз)

Победитель Кубка Молдовы (Зимбру / Милсами или Петрокуб / Шериф)

Победитель Кубка Словении (Бринье Гросупле или Алюминий)

Участие в Q4 ЛЕ гарантировали себе ОФИ (Греция) и Лиллестрем (Норвегия), а в основном раунде ЛЕ уже известны два клуба – Реал Сосьедад (Испания) и АЗ Алкмаар (Нидерланды).

Интересно, что аналитики Football Ranking на текущий момент не видят Динамо ни в основном этапе Лиги Европы, ни даже в 4-м раунде квалификации ЛЕ.

Прогнозируемый посев в квалификации Q4 Лиги Европы 2026/27

Прогнозный посев в основном раунде Лиги Европы 2026/27