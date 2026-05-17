Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арда ТУРАН: «Лига чемпионов для Шахтера – это совсем другой уровень»
17.05.2026 14:40 – FT 2 : 3
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
17 мая 2026, 23:23 |
Арда ТУРАН: «Лига чемпионов для Шахтера – это совсем другой уровень»

Главный тренер донецкой команды прокомментировал победу над Кривбассом

ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал комментарий после матча 29-го тура УПЛ против криворожского «Кривбасса» (3:2).

– Тяжелая неделя для вас. Матч с «Оболонью» из-за воздушных тревог длился 4 часа, сегодняшняя игра с «Кривбассом» – почти 5. Это самая сложная неделя за этот период в «Шахтере»? Вы выглядите действительно уставшим и истощенным.

– Нет, я бы не сказал, что это самый сложный период. Прежде всего мы здесь для детей и вообще всех присутствующих болельщиков, поэтому знали, с какой целью сюда едем. Я бы сравнил это с другими, более тяжелыми, на мой взгляд, периодами, например, когда в течение недели было три матча УПЛ, учитывая перенесенную игру с «Зарей», также период, когда приходилось выступать на два фронта – в чемпионате Украины и ездить на еврокубковые матчи. Еще бывает непросто возвращаться после пауз на матчи сборных и входить в игровой тонус. Поэтому да, физически это непросто, но, как я подчеркнул, мы играли для детей, для всех присутствующих здесь болельщиков. Так что, несмотря на внешние обстоятельства, которые, конечно, не были слишком приятными, мы понимали, какую цель преследуем.

– Две вынужденные замены в первом тайме. Вы выглядели раздраженным этим и, как будто, обращались к тренеру по физподготовке. В чем причина замен и травм?

– Мне кажется, вся наука не сможет дать максимально исчерпывающий ответ на этот вопрос. С учетом нашего графика и того, что мы добирались сюда 16 часов, нет необходимости искать какие-то особые объяснения. И если я не ошибаюсь, последние 16 матчей мы регулярно проводили по два-три в неделю, поэтому, думаю, это лучше любых моих объяснений.

– Траоре действительно очень важный игрок для вашей команды, особенно в чемпионате, и сегодня он снова отличился. Вы что-то сказали ему после того, как он праздновал гол и после замены. Что именно это было и насколько он важен для «Шахтера»? У него скоро заканчивается контракт, планируется ли продление?

– У нас всегда между собой есть определенные локальные шутки, которые мы используем в контексте того, забил он или нет. Для меня он не только футболист, но прежде всего человек, и его вклад в завоевание нами титула чемпиона Украины в этом сезоне просто невозможно переоценить. Я его очень люблю.

– Перед матчем стало известно, что Ризнык, Кауан Элиас и те игроки, которые уже ушли отдыхать, не попали в заявку. Впереди последний тур. Дадите ли вы еще кому-то ранний отдых?

– Подумаем над этим, решение будет принято на уровне высшего менеджмента клуба. Мы учитываем все минуты, сыгранные в сезоне тем или иным исполнителем, а также потенциальный риск травм в этот завершающий период сезона. Если кратко по персоналиям, Ризнык много играл и заслужил отдых, Кауан Элиас и Алиссон были травмированы, поэтому тоже могли покинуть расположение клуба, но продолжают заниматься индивидуально. Николая Матвиенко за последние два сезона очень часто вызывали в национальную сборную Украины, где он также проводил полные матчи, поэтому ему дали возможность отдохнуть, чтобы снизить нагрузку и риск травм перед следующим сезоном.

– «Шахтер» гарантировал место в Лиге чемпионов. Часто говорится, что клуб планирует сохранить всех лидеров, но какие подписания планируются? Ведется ли работа сейчас?

– Я отвечаю за построение команды тактически и технически, и, безусловно, Лига чемпионов – это совершенно другой уровень соревнований и вызовов, однако по кадровому формированию команды с этим вопросом лучше обратиться к Дарио Срне.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Шевченко (Кривбасс), асcист Карлос Парако.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Проспер Оба (Шахтер Донецк).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Глейкер Мендоса (Кривбасс).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Проспер Оба (Шахтер Донецк).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк), асcист Ираклий Азаров.
Арда Туран чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кривбасс - Шахтер пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
