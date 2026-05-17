Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Шахтер – 2:3. Дубль Оба, гол Шевченко. Видеообзор матча
Премьер-лига
Кривбасс
17.05.2026 14:40 – FT 2 : 3
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 мая 2026, 19:20 |
2266
0

Кривбасс – Шахтер – 2:3. Дубль Оба, гол Шевченко. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 29-го тура УПЛ

17 мая 2026, 19:20 |
2266
0
Кривбасс – Шахтер – 2:3. Дубль Оба, гол Шевченко. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine.

«Кривбасс» и «Шахтер» встретились в матче 29-го тура Серии А.

Матч проходит на стадионе «Горняк» в городе Кривой Рог.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивный обозреватель

Чемпионат Украины. 29-й тур

Кривбасс – Шахтер – 2:3 (обновляется)

Голы: Мендоса, 58, Шевченко, 87 – Траоре, 41, Оба, 45, 68

ГОЛ, 0:1! Лассина Траоре, 41 мин.

ГОЛ, 0:2! Проспер Оба, 45 мин.

ГОЛ, 1:2! Глейкер Мендоса, 58 мин.

ГОЛ, 1:3! Проспер Оба, 68 мин.

ГОЛ, 2:3! Ярослав Шевченко, 87 мин.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Шевченко (Кривбасс), асcист Карлос Парако.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Проспер Оба (Шахтер Донецк).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Глейкер Мендоса (Кривбасс).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Проспер Оба (Шахтер Донецк).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк), асcист Ираклий Азаров.
По теме:
Карпаты – Верес – 2:0. Как Бабогло дубль положил. Видео голов и обзор
Уверенная победа с дублем защитника. Карпаты разобрались с Вересом
Александр РЯБОКОНЬ: «Результатом остались недовольны»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кривбасс - Шахтер видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Футбол | 17 мая 2026, 07:38 21
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения

Матвей может перейти в «Брентфорд»

Слухи связывают Фаала с Динамо. Почему нет ни малейшего смысла этому верить
Футбол | 17 мая 2026, 10:33 34
Слухи связывают Фаала с Динамо. Почему нет ни малейшего смысла этому верить
Слухи связывают Фаала с Динамо. Почему нет ни малейшего смысла этому верить

Логика подсказывает: этот трансфер невозможен

Источник: Уход Гвардиолы из Ман Сити летом практически неизбежен
Футбол | 17.05.2026, 16:36
Источник: Уход Гвардиолы из Ман Сити летом практически неизбежен
Источник: Уход Гвардиолы из Ман Сити летом практически неизбежен
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Футбол | 17.05.2026, 07:20
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Юрист объяснила, почему Ребров был вынужден внести 30 млн залога за Ермака
Футбол | 16.05.2026, 19:22
Юрист объяснила, почему Ребров был вынужден внести 30 млн залога за Ермака
Юрист объяснила, почему Ребров был вынужден внести 30 млн залога за Ермака
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
16.05.2026, 07:02 2
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
16.05.2026, 23:31 11
Теннис
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
16.05.2026, 08:25 4
Футбол
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
16.05.2026, 18:10 29
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
16.05.2026, 11:32 9
Футбол
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
16.05.2026, 08:55 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
16.05.2026, 16:45
Хоккей
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
17.05.2026, 08:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем