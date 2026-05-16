  4. Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
16 мая 2026, 22:53 |
Патрик ван Леувен попытается обыграть свою бывшую команду

В 29-м туре Украинской Премьер-лиги криворожский «Кривбасс» на своем поле примет донецкий «Шахтер». Матч состоится 17 мая в 13:00.

Команда Патрика ван Леувена продолжает борьбу за пятую строчку чемпионата. После осечки «Металлиста 1925» в матче против «Эпицентра» у криворожцев появился шанс подняться выше в турнирной таблице. Победа над уже чемпионом Украины позволила бы «Кривбассу» обойти конкурента и сделать важный шаг к более успешному завершению сезона.

Концовка чемпионата у команды получается максимально яркой и эмоциональной. После безумного домашнего поражения от киевского «Динамо» со счетом 5:6 «Кривбасс» в трех следующих матчах набрал семь очков. Сначала команда расписала результативную ничью с «Полтавой» – 3:3, затем неожиданно всухую обыграла «Карпаты» – 1:0, что для нынешнего «Кривбасса» вообще редкость. А в прошлом туре криворожцы в фирменном открытом стиле разобрались на выезде с «Вересом» – 3:1. Игра вновь получилась максимально живой, с большим количеством моментов у обеих команд, что уже давно стало визитной карточкой коллектива ван Леувена.

При этом против «Вереса» «Кривбасс» играл далеко не в оптимальном составе. Команде не хватало лучшего бомбардира Глейкера Мендосы, а также Задераки, получившего тяжелую травму. Если Задерака в матче против «Шахтера» точно не сыграет, то Мендоса уже сможет помочь хозяевам в поединке против чемпиона.

Донецкий клуб уже несколько туров назад официально оформил чемпионство, однако команда Арды Турана даже без турнирного давления продолжает стабильно побеждать. В прошлом туре «горняки» уверенно обыграли «Оболонь» со счетом 3:1. Хотя киевляне временами неприятно огрызались и до самой концовки держали интригу, все вопросы о победителе снял Марьян Швед, забивший третий мяч ближе к финальному свистку.

Отдельного внимания заслуживает дебют 18-летнего голкипера Ростислава Баглая. Арда Туран постепенно начинает активнее подключать молодежь и давать шанс тем футболистам, которые по ходу сезона получали меньше игрового времени. В матче против «Кривбасса» также можно ожидать ротацию состава и появления игроков ближайшего резерва. Тот же Проспер Оба вполне может снова выйти с первых минут.

Сейчас у «Шахтера» отсутствует турнирное давление. Команда уже выполнила главную задачу сезона, поэтому тренерский штаб может спокойно экспериментировать, искать новые сочетания и проверять различные игровые связки. А учитывая глубину состава «горняков», вариантов у Арды Турана действительно огромное количество.

После возвращения «Кривбасса» в элиту украинского футбола команды встречались семь раз. Четыре победы на счету «Шахтера», еще три матча завершились вничью. При этом криворожский клуб пока так и не сумел обыграть «горняков» в современной истории противостояния.

Матч первого круга между этими командами получился очень ярким. Тогда «Кривбасс» сумел отобрать очки у чемпиона, сыграв 2:2. Более того, команда ван Леувена была очень близка к победе, однако «Шахтер» спасся уже в концовке встречи.

«Кривбасс» в нынешнем сезоне – одна из самых зрелищных команд украинской Премьер-лиги. Коллектив Патрика ван Леувена играет максимально смело и агрессивно, не отказывается от высокой линии обороны даже в матчах против топ-соперников и практически никогда не закрывается. Это было видно и в игре первого круга против «Шахтера», и в сумасшедшем матче с «Динамо».

Криворожцы не боятся рисковать, постоянно ищут моменты впереди и навязывают сопернику открытый футбол. А «Шахтер», играя уже без турнирного давления, вполне может поддержать такой темп.

Поэтому есть все основания ожидать матч на встречных курсах с большим количеством опасных моментов. В такой игре обе команды вполне способны отличиться как минимум по одному разу.

«Кривбасс»: Кемкин, Юрчец, Виливальд, Джонс, Бекавац, Араухо, Шевченко, Джованни, Сек, Мендоса, Парако

«Шахтер»: Баглай, Грам, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Очеретько, Педриньо, Исаке Силва, Проспер, Цуканов, Швед

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 6.07 для «Кривбасса» и 1.53 для «Шахтера». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Обе команды забьют 1.72
