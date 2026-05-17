Украинская Премьер-лига. 29-й тур.



«Кривбасс» – «Шахтер» – 0:0



«Кривбасс»: Кемкин – Бекавац, Джонс, Уилвальд, Юрчец – Я. Шевченко, Араухо, Джовани – Мендоза, Мулик, Сек.

Запасные: Маханьков, Хома, Маяков, Дибанго, Лин, Каменский, Мая, Боднар, Бутенко, Рохас, Боржес, Парако.



«Шахтер»: Твардовский – Педриньо Азеведо, Назарина, Бондарь, Грам – Изаки, Криськив, Бондаренко – Эгиналду, Траоре, Лукас.



Запасные: Фесюн, Арройо, Марлон Гомес, Швед, Педриньо да Силва, Невертон, Азарову, Очеретько, Мейреллиш, Проспер.



Арбитр: Клим Заброда (Киев).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

В воскресенье, 17-го мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 13:00.

Команда Арада Турана в статусе досрочного чемпиона повсюду ищет дополнительную мотивацию для того, чтобы доиграть сезона на высоком уровне. Но к предстоящей игре футболистов «горняков» было легко подготовить, ведь «Кривбасс» возглавляет Патрик ван Леувен, и многим футболистам «Шахтера» есть, что доказывать бывшему главному тренеру и одной из ключевых персон в истории развития академии дончан. Да и сами криворожцы отнюдь не против очередной феерии против фаворита на своем поле.

