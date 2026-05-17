Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 мая 2026, 12:43 | Обновлено 17 мая 2026, 13:31
Кривбасс – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 29-го тура Украинской Премьер-лиги

ФК Шахтер

Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

«Кривбасс» – «Шахтер» – 0:0

«Кривбасс»: Кемкин – Бекавац, Джонс, Уилвальд, Юрчец – Я. Шевченко, Араухо, Джовани – Мендоза, Мулик, Сек.

Запасные: Маханьков, Хома, Маяков, Дибанго, Лин, Каменский, Мая, Боднар, Бутенко, Рохас, Боржес, Парако.

«Шахтер»: Твардовский – Педриньо Азеведо, Назарина, Бондарь, Грам – Изаки, Криськив, Бондаренко – Эгиналду, Траоре, Лукас.

Запасные: Фесюн, Арройо, Марлон Гомес, Швед, Педриньо да Силва, Невертон, Азарову, Очеретько, Мейреллиш, Проспер.

Арбитр: Клим Заброда (Киев).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

В воскресенье, 17-го мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 13:00.

Команда Арада Турана в статусе досрочного чемпиона повсюду ищет дополнительную мотивацию для того, чтобы доиграть сезона на высоком уровне. Но к предстоящей игре футболистов «горняков» было легко подготовить, ведь «Кривбасс» возглавляет Патрик ван Леувен, и многим футболистам «Шахтера» есть, что доказывать бывшему главному тренеру и одной из ключевых персон в истории развития академии дончан. Да и сами криворожцы отнюдь не против очередной феерии против фаворита на своем поле.

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
17 мая 2026 -
13:00
Шахтер Донецк
Александр Снитко
Ссанина тупая и дномарк сейчас прибегут на ветку чемпионов☝️
