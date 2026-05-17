Тревоги, дубль новичка, ливень. Шахтер одолел Кривбасс в Кривом Роге
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 29-й тур.
«Кривбасс» – «Шахтер» – 2:3
Голы: Мендоза, 58, Я. Шевченко, 87 – Траоре, 41, Проспер, 45, 68
Предупреждения: Араухо, 23, Виливальд, 31, Джонс, 52, Джованни, 57, Бутенко, 63 – Изаки, 34
«Кривбасс»: Кемкин – Бекавац (Боржес, 73), Джонс (Дибанго, 83), Уилвальд, Юрчец – Я. Шевченко, Араухо, Джовани (Бутенко, 60) – Мендоза, Мулик (Парако, 60), Сек (Лин, 46).
«Шахтер»: Твардовский – Педриньо Азеведо, Назарина, Бондарь, Грам (Азарови, 16) – Изаки (Очеретько, 46), Криськив, Бондаренко – Эгиналду (Проспер, 22), Траоре (Мейреллиш, 79), Лукас (Швед, 79).
Арбитр: Клим Заброда (Киев).
Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).
Удары (в плоскость) – 16 (8) : 12 (4)
Угловые – 5 : 5
Оффсайды – 1 : 4
КРИВБАСС - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 20°C
Ну точно Шахтар найпопулярніший клуб в Україні 😅
54 – Джуліус Агахова (Нігерія)
31 – Лассіна Траоре (Буркіна-Фасо)
5 – Ассан Н'Діайє (Сенегал)
4 – Еммануель Окодува (Нігерія)
4 – Оларенважу Кайоде (Нігерія)
3 – Проспер Оба (Нігерія)
1 – Алаа Грам (Туніс)
Проспера с дублем,красава 💪