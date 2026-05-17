  Тревоги, дубль новичка, ливень. Шахтер одолел Кривбасс в Кривом Роге
17.05.2026 14:40 – FT 2 : 3
Шахтер Донецк
17 мая 2026, 17:46 | Обновлено 17 мая 2026, 18:03
Тревоги, дубль новичка, ливень. Шахтер одолел Кривбасс в Кривом Роге

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

«Кривбасс» – «Шахтер» – 2:3

Голы: Мендоза, 58, Я. Шевченко, 87 – Траоре, 41, Проспер, 45, 68

Предупреждения: Араухо, 23, Виливальд, 31, Джонс, 52, Джованни, 57, Бутенко, 63 – Изаки, 34

«Кривбасс»: Кемкин – Бекавац (Боржес, 73), Джонс (Дибанго, 83), Уилвальд, Юрчец – Я. Шевченко, Араухо, Джовани (Бутенко, 60) – Мендоза, Мулик (Парако, 60), Сек (Лин, 46).

«Шахтер»: Твардовский – Педриньо Азеведо, Назарина, Бондарь, Грам (Азарови, 16) – Изаки (Очеретько, 46), Криськив, Бондаренко – Эгиналду (Проспер, 22), Траоре (Мейреллиш, 79), Лукас (Швед, 79).

Арбитр: Клим Заброда (Киев).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в плоскость) – 16 (8) : 12 (4)
Угловые – 5 : 5
Оффсайды – 1 : 4

КРИВБАСС - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 20°C

Наконецто Проспер проснулся.
16 коментів на гілці іржавої Дирки, більше половини з яких від справжнього вболівальника Миная 😄
Ну точно Шахтар найпопулярніший клуб в Україні 😅
Дуже добре🥳
Найкращі африканські бомбардири Шахтаря в усіх турнірах:
***************
54 – Джуліус Агахова (Нігерія)
31 – Лассіна Траоре (Буркіна-Фасо)
5 – Ассан Н'Діайє (Сенегал)
4 – Еммануель Окодува (Нігерія)
4 – Оларенважу Кайоде (Нігерія)
3 – Проспер Оба (Нігерія)
1 – Алаа Грам (Туніс)
Невероятный африканский дует Траоре-Оба приносит победу невероятному Шахтеру! 
👏👏
До речі, Проспер вийшов на поле замість травмованого Егіналдо. Після чого забив 2 голи. 
Асисты от Азарова и Лукаса! 
Ещё остались интриги сезона:
🥇⚒️Ждём золота юнаков-горняков U19: достаточно не проиграть колоскам в пятницу
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Болеем за сохранение ТТХ Де Дзерби в АПЛ
♥️🧡Рома может наконец в ЛЧ выйти. Фиалки уделали 2-0 Юве и римским волкам осталось обыграть 19-ю Верону 38-м туре
♥️💙Трабзонспор разыграет кубок Турции с Коньяспором в пятничном финале 22 мая
Азаров сегодня феерил тоже! 
Це була неймовірна гра неймовірного Проспера Оба!!! Дублери Шахтаря протаранили Кривбас
Просто победил
🧡🖤Промокшие, но счастливые🎉🥳😜
Разделяю радость триумфа со всеми болельщиками Шахтёра🧡🖤
Ведь именно за этим мы приходим на сайты/группы, потому что отмечать победы со своими однодумцами в тысячу раз веселее и слаще!😋🥳
Наш фанатский подвал Динамо Киев ушёл в режим полной тишины: минус 18, 4 место, холодно, еды и боярышника нет, надежд тоже.
Сидим тихо, чтобы фанаты Шахтёра случайно не услышали и не пришли греться о наши горящие пуканы. Дядя Коля, наш незаменимый куратор, собирается только бестолкового Remarka отправить унижаться🤦
Потужно и пафосно и все рады☝️ А дырк👌чи всё на 4 месте печалятся на ку👉👌кане
Горняки бьются за победу, даже когда золотые медали уже на шеях. Чтобы радовать Донбасс и оранжево-чёрных фанов по всей Украине от Донецка до Закарпатья. Истинный донецкий характер, истинный шахтёрский характер, истинный Чемпионский характер!😜
🧡🖤Безмерно горжусь нашей командой!😇
На чиле,на расслабоне,празднуя очередное чемпионство,а у дыркочей непутёвых все равно пердаки горят 🤣 
Проспера с дублем,красава 💪
Гарно зараз виглядає таблиця. У Шахтаря 72 очки, у диркачів - 54
