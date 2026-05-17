  Результативная битва аутсайдеров. Александрия уверенно обыграла Рух
Украина. Премьер лига
17 мая 2026, 15:00 | Обновлено 17 мая 2026, 15:33
Результативная битва аутсайдеров. Александрия уверенно обыграла Рух

В 29-м туре Украинской Премьер-лиги львовский «Рух» принимал «Александрию».

Старт встречи остался за хозяевами. «Рух» активно пошел вперед, заработал пару угловых и пытался прижать соперника к воротам. Львовяне выглядели бодрее в дебюте, но именно «Александрия» нанесла первый и самый болезненный удар.

Гости открыли счет уже довольно быстро, и сделали это по-настоящему красиво. После навеса с левого фланга Теди Цара поймал мяч слету и с острого угла прошил ворота Клименко. Гол получился настолько эффектным, что невольно вспоминались легендарные удары Марко ван Бастена. Настоящее украшение матча и заявка на один из самых красивых мячей тура.

После этого игра резко потеряла в зрелищности. Матч превратился в сплошную борьбу, где было больше стыков, остановок и повреждений, чем ярких комбинаций. Команды часто ошибались уже на подступах к чужой штрафной, не хватало последнего паса и хладнокровия в завершающей стадии. Темп постоянно рвался из-за травм и пауз – врачи едва ли не каждые несколько минут появлялись на поле.

И все же перед перерывом «Александрия» сумела нанести еще один удар. Ндиага продавил соперника на правом фланге, выполнил прострел, а Копина срезал мяч в собственные ворота. Так вместо минимального преимущества гости получили комфортные 2:0 к перерыву, а перед Иваном Федыком встал вопрос – как разбудить команду после столь блеклого тайма.

Однако начало второй половины получилось для «Руха» настоящим кошмаром. Прошло всего 16 секунд после возобновления игры, как Кастильо после передачи Теди Цары отправил третий мяч в сетку. В тот момент казалось, что интрига окончательно умерла.

Но именно после этого матч внезапно ожил.

«Рух» заиграл гораздо агрессивнее и быстрее, а замены действительно освежили игру хозяев. Львовяне начали создавать давление и искать свои моменты. На 66-й минуте отличный шанс получил молодой Угрик, воспользовавшийся ошибкой голкипера «Александрии». Нападающий бил фактически с метра, однако сыграл слишком неуверенно и позволил лежащему вратарю отбить мяч ногой.

И все же хозяева заслужили свой гол. Роман заработал пенальти, а Таллес спокойно реализовал его на 72-й минуте, подарив «Руху» надежду на камбэк.

Последние двадцать минут превратились в настоящий футбол без центра поля. Команды обменивались атаками, а моментов хватило бы еще на несколько голов. Диалло не реализовал выход один на один, Алмазбеков зарядил в перекладину, а Кителла с нескольких метров умудрился пробить выше ворот.

«Александрия» тоже не собиралась закрываться. Ндиага выскочил один на один с Клименко, но переиграть голкипера не сумел. Позже он все-таки отправил мяч в сетку в четвертый раз, однако арбитр отменил гол из-за офсайда.

В итоге финальный свисток зафиксировал победу «Александрии» со счетом 3:1. Первый тайм получился тяжелым и вязким, зато после перерыва команды устроили настоящее шоу с открытым футболом, моментами и эмоциями. «Рух» сумел проснуться слишком поздно, а «Александрия» воспользовалась своими шансами значительно хладнокровнее и заслуженно увезла победу из Львова.

Наши оценки:

Замены «Руха»: Рейляну - 5.5, Алмазбеков - 6.0, Угрик - 6.0, Гоч - б/о, Кислянка - б/о.

Замены «Александрии»: Шулянский - 7.0, Хмелевський - 6.0, Хуссейн - 6.0, Боль - б/о.

Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

«Рух» – «Александрия» – 1:3

Голы: Таллес, 72 (пен.) – Цара, 7, Копина, 45+2 (АГ), Кастильо, 46.

Предупреждения: Диалло, 45 – Огарков, 45, Беиратче, 51, Кастильо, 64.

«Рух»: Клименко, Подгурский, Копына, Китела, Роман, Притула, Таллес, Гордеев (Рейляну, 46), Рунич (Алмазбеков, 46), Диалло (Гоч, 79), Бодак (Угрик, 46 (Кислянка, 86))

Запасные: Максименко, Воробьев, Кислянка, Ясинский, Дзюнь, Островский, Бойко, Квас, Рейляну, Гоч, Алмазбеков, Угрик

«Александрия»: Макаренко, Власюк, Огарков, Беиратче, Прокопенко (Шулянский, 18), Ващенко, Булеца (Боль, 84), Мышнев (Хмелевский, 73), Ндиага, Кастильо (Хуссейн, 73), Теди Цара

Запасные: Долгий, Стовба, Боль, Хмелевский, Хуссейн, Черныш, Жонатан, Шулянский, Кремчанин, Родригеш

Арбитр: Александр Соловьян (Киевская обл.)

Стадион: «Арена Львов»

Саша Леоненко
