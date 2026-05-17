  4. Рух – Александрия. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 29-го тура Украинской Премьер-лиги

В воскресенье, 17 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Рух» и «Александрия». Поединок пройдет на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Рух» уже гарантированно завершит сезон в зоне переходных матчей и будет бороться за право остаться в УПЛ в стыковых поединках против представителя Первой лиги. Однако это далеко не единственная проблема львовского клуба. Будущее команды остается туманным, вокруг клуба ходит немало тревожных разговоров, и такая атмосфера явно не добавляет футболистам спокойствия и мотивации на концовку чемпионата.

«Александрия», в свою очередь, полностью провалила нынешний сезон. Экстренное возвращение Шарана не стало спасением – команда как теряла очки, так и продолжила это делать. При этом нельзя сказать, что у клуба совсем отсутствует прогресс в игре. «Александрия» достойно выглядела в матчах против «Полесья» и «Зари», сумела отобрать очки у набравшего отличный ход «Эпицентра», однако слишком многое было упущено весной. В итоге предпоследнее место в турнирной таблице выглядит вполне закономерным отражением сезона.

Матч во Львове – противостояние двух главных разочарований нынешнего чемпионата. Серьезной турнирной интриги здесь уже практически нет, поэтому команды могут сыграть более раскрепощенно и просто попытаться получить удовольствие от футбола в одной из последних игр сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Александрия», за которой можно следить на украинской версии сайта.

