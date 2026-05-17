Тренер Руха объяснил, почему выпустил в старте юношей: «Многого не умеют»

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык проанализировал матч 29-го тура УПЛ против «Александрии» (3:1). Специалист рассказал, почему выпустил в стартовом составе игроков юниорской команды.

«Сегодняшний матч – это больше про развитие, чем про результат, если судить по его итогам. Для будущего этих ребят это очень большой шаг, и я надеюсь, что все они будут играть на очень высоком уровне.

Они получили эту возможность и поняли, что очень многого ещё не умеют. Даже играя против сборных Италии U-13, U-14, U-15, U-16, это ничего не значит, потому что это совсем другой уровень, и они должны это осознать.

Именно для этого мы дали им такой шанс. У нас на этот матч не было Слюсара и Невеса, и, по сути, не было много вариантов для их замены, кроме как игроков U-19.

Мы решили дать возможность сыграть перспективным игрокам клуба. В отдельных моментах они выглядели неплохо, но им пока тяжело, и над многим ещё нужно работать», – заявил Федык.