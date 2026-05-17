17 мая 2026, 19:11 |
В воскресенье, 17 мая, состоялся матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между львовским «Рухом» и «Александрией».

Команды встретились на «Арене Львов» во Львове. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 29-й тур, 17 мая
Рух – Александрия – 1:3
Голы: Таллес, 72 (с пенальти) – Цара, 7, Копына, 45+2 (автогол), Кастильо, 46

ГОЛ, 0:1! Тедди Цара, 7 мин.

АВТОГОЛ, 0:2! Юрий Копына, 45+2 мин.

ГОЛ, 0:3! Брайан Кастильо, 46 мин.

ГОЛ, 1:3! Таллес, 72 мин.

События матча

72’
ГОЛ ! С пенальти забил Таллес (Рух Львов).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Кастильо (Александрия).
45’ +3
ГОЛ ! Автогол забил Юрий Копына (Рух Львов).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Теди Цара (Александрия), асcист Danyil Vlasyuk.
