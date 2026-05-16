В воскресенье, 17 мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Рух» и «Александрия». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 13:00.

Рух

Львовская команда идет в зоне переходных матчей. Там она и останется независимо от результатов двух последних туров. А вот вопрос, что будет дальше, довольно сильно беспокоит как болельщиков «желто-черных», так и… «Александрии». В медиапространство поступила информации о планах руководства «Руха» снять львовский клуб с чемпионата. А вот, когда это произойдет (до стыковых матчей или после) и произойдет ли вообще, остается загадкой.

Поэтому до появления официальной информации «Рух» остается полноценным участником УПЛ, который ведет борьбу за сохранение прописки в элите украинского футбола. В этом году львовяне еще не обыгрывали своих соперников, что стало неприятным сюрпризом после четырехматчевой победной серии перед зимней паузой. Безвыигрышная серия «желто-черных» длится 12 игр (2 ничьи и 10 поражений).

После перехода в «Карпаты» форварда Бабукарра Фаала у «Руха» возникли большие проблемы с результативностью. Призванный заменить гамбийца Игор Невес нанес всего два результативных удара. Львовяне являются наихудшей командой лиги по показателю забитых голов. В матче против «Александрии» точно не сыграет травмированный защитник Товарницкий. Под вопросом участие в предстоящем поединке голкипера Гереты, который пропустил две предыдущие игры своей команды. А Невес и Слюсар не сыграют из-за перебора желтых карточек.

Александрия

В прошлом сезоне команда из Кировоградской области стала вице-чемпионом, но нынешнее национальное первенство александрийцы провалили. Неприятности у «горожан» начались еще перед стартом УПЛ, когда команду покинул Руслан Ротань и ряд ключевых футболистов. Но все равно, такой плачевный результат сложно было ожидать. Ведь в составе «Александрии» остались опытные футболисты и довольно качественные легионеры. Но даже Владимиру Шарану, который пришел спасать команду, не удалось наладить игру «желто-черных».

Кстати, Шаран, скорее всего, будет руководить александрийской командой и в дальнейшем, даже в Первой лиге (о возможности «горожан» остаться в УПЛ мы уже говорили), и он уже начал заниматься комплектованием состава. Что ж, Шаран уже выводил «желто-черных» в Премьер-лигу и не удивительно, что ему доверили роль кризисного менеджера.

«Александрия» имеет в своем пассиве двадцатиматчевую безвыигрышную серию: команда из Кировоградской области предыдущую победу одержала в конце сентября прошлого года, обыграв «Полтаву». В прошлом туре «горожане» уступили «Заре» и официально распрощались с шансами зацепиться за зону переходных матчей. При этом поединок против луганчан команда Шарана завершала вдевятером после удалений Скорко и Кампоса. Соответственно, эти футболисты не помогут своим партнерам во Львове.

Статистика встреч

Команды ранее провели одиннадцать очных дуэлей: 2 победы «Руха», 1 виктория «Александрии» и 8 (!) ничьих. При этом в УПЛ «горожане» львовян еще не обыгрывали. В первом круге львовская команда в Александрии обыграла хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Роман.

Прогноз на противостояние

Команды будут лишены турнирной мотивации, но попытаются прервать свои затяжные безвыигрышные серии. Учитывая приведенную статистику, спрогнозируем, что во Львове будет зафиксирована очередная ничья между «Рухом» и «Александрией».

Ориентировочные составы:

«Рух»: Клименко, Роман, Пидгурский, Китела, Копына, Таллес, М. Бойко, Притула, Алмазбеков, Денисов, Диалло.

«Александрия»: Макаренко, Власюк, Беиратче, Бутко, Родригеш, Шостак, Ндиага, Булеца, Ващенко, Цара, Кастильо.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.27 для «Руха» и 3.53 для «Александрии».