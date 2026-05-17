Германия и Франция разыграли золото чемпионата Европы WU-17
Немецкая команда стала победителем континентального чемпионата в 9-й раз
Вечером 17 мая завершился чемпионат Европы 2026 WU-17 (среди женских команд до 17 лет).
В финале турнира в Северной Ирландии встретились Германия и Франция
Германия переиграла Францию со счетом 1:0 благодаря голу Мари Клеманн на 29-й минуте и стала победителем турнира в 9-й раз.
Ранее в матчах 1/2 финала Франция обыграла Норвегию (1:1 пен. 3:1), а Германия взяла верх Испанию (0:0, пен. 4:3). В игре за 5-е место Англия уступила Польше со счетом 0:2.
На женский ЧМ-2026 WU-17 вышли: Германия, Франция, Норвегия, Испания, Польша.
Количество трофеев Евро WU-17: Германия (9 титулов), Испания (5), Франция, Нидерланды, Польша (по 1).
Чемпионат Европы 2026 WU-17
Финал, 17 мая 2026. Белфаст (Северная Ирландия)
20:00. Германия – Франция – 1:0
Гол: Мари Клеманн, 29
