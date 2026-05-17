Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Германия и Франция разыграли золото чемпионата Европы WU-17
Молодежные турниры
17 мая 2026, 22:03 | Обновлено 17 мая 2026, 22:05
202
0

Германия и Франция разыграли золото чемпионата Европы WU-17

Немецкая команда стала победителем континентального чемпионата в 9-й раз

17 мая 2026, 22:03 | Обновлено 17 мая 2026, 22:05
202
0
Германия и Франция разыграли золото чемпионата Европы WU-17
УЕФА

Вечером 17 мая завершился чемпионат Европы 2026 WU-17 (среди женских команд до 17 лет).

В финале турнира в Северной Ирландии встретились Германия и Франция

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Германия переиграла Францию со счетом 1:0 благодаря голу Мари Клеманн на 29-й минуте и стала победителем турнира в 9-й раз.

Ранее в матчах 1/2 финала Франция обыграла Норвегию (1:1 пен. 3:1), а Германия взяла верх Испанию (0:0, пен. 4:3). В игре за 5-е место Англия уступила Польше со счетом 0:2.

На женский ЧМ-2026 WU-17 вышли: Германия, Франция, Норвегия, Испания, Польша.

Количество трофеев Евро WU-17: Германия (9 титулов), Испания (5), Франция, Нидерланды, Польша (по 1).

Чемпионат Европы 2026 WU-17

Финал, 17 мая 2026. Белфаст (Северная Ирландия)

20:00. Германия – Франция – 1:0

Гол: Мари Клеманн, 29

Сетка плей-офф

Фотогалерея

По теме:
Эвертон – Сандерленд – 1:3. 90 минут Миколенко. Видео голов и обзор матча
Саудовская Аравия. Бывшая команда Бущана выиграла матч-триллер
Ман Юнайтед – Ноттингем Форест – 3:2. 20-й ассист Фернандеша. Видеообзор
чемпионат Европы по футболу WU-17 женская сборная Франции по футболу видео голов и обзор женская сборная Германии по футболу Германия - Франция
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Футбол | 17 мая 2026, 07:38 23
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения

Матвей может перейти в «Брентфорд»

Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Футбол | 17 мая 2026, 07:20 18
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста

Тренер хочет видеть в команде Ахмеда Кутуджу

Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Теннис | 16.05.2026, 22:00
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Жирона будет скучной, а Реал – без очков. Прогнозы на 37 тур Ла Лиги
Футбол | 17.05.2026, 19:15
Жирона будет скучной, а Реал – без очков. Прогнозы на 37 тур Ла Лиги
Жирона будет скучной, а Реал – без очков. Прогнозы на 37 тур Ла Лиги
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Футбол | 17.05.2026, 20:42
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
16.05.2026, 07:54 23
Футбол
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
17.05.2026, 09:34 20
Бокс
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
16.05.2026, 23:31 11
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
15.05.2026, 17:35 11
Футбол
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
16.05.2026, 07:02 2
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 17:33 3
Теннис
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
16.05.2026, 22:12 1
Теннис
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
17.05.2026, 08:50 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем