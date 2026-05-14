Понадобилась серия пенальти. Определены финалисты чемпионата Европы WU-17

14 мая сыграны полуфинальные матчи чемпионат Европы 2026 WU-17 (среди женских команд до 17 лет).

Определена финальная пара турнира в Северной Ирландии. В обоих полуфиналах была исполнена серия пенальти.

В матчах 1/2 финала Франция обыграла Норвегию (1:1 пен. 3:1), а Германия взяла верх Испанию (0:0, пен. 4:3)

В игре за 5-е место (и 5-ю путевку на ЧМ) Англия уступила Польше со счетом 0:2. На женский ЧМ-2026 WU-17 вышли: Германия, Франция, Норвегия, Испания, Польша.

В финальном поединке ЧЕ-2026 WU-17 в Белфасте 17 мая сыграют Франция и Германия.

Чемпионат Европы 2026 WU-17

Белфаст (Северная Ирландия)

🔹 1/2 финала, 14 мая

17:00. Франция WU-17 – Норвегия WU-17 – 1:1 (пен. 3:1)

Голы: Мотыка, 42 – Клебо-Солемдаль, 53

20:00. Германия WU-17 – Испания WU-17 – 0:0 (пен. 4:3)

🔹 Матч за 5-е место (и за 5-ю путевку на ЧМ)

18:00. Англия WU-17 – Польша WU-17 – 0:2

Голы: Бужан, 41, 55

