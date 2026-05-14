Понадобилась серия пенальти. Определены финалисты чемпионата Европы WU-17
В решающем матче за трофей сыграют сборные Франции и Германии
14 мая сыграны полуфинальные матчи чемпионат Европы 2026 WU-17 (среди женских команд до 17 лет).
Определена финальная пара турнира в Северной Ирландии. В обоих полуфиналах была исполнена серия пенальти.
В матчах 1/2 финала Франция обыграла Норвегию (1:1 пен. 3:1), а Германия взяла верх Испанию (0:0, пен. 4:3)
В игре за 5-е место (и 5-ю путевку на ЧМ) Англия уступила Польше со счетом 0:2. На женский ЧМ-2026 WU-17 вышли: Германия, Франция, Норвегия, Испания, Польша.
В финальном поединке ЧЕ-2026 WU-17 в Белфасте 17 мая сыграют Франция и Германия.
Чемпионат Европы 2026 WU-17
Белфаст (Северная Ирландия)
🔹 1/2 финала, 14 мая
17:00. Франция WU-17 – Норвегия WU-17 – 1:1 (пен. 3:1)
Голы: Мотыка, 42 – Клебо-Солемдаль, 53
20:00. Германия WU-17 – Испания WU-17 – 0:0 (пен. 4:3)
🔹 Матч за 5-е место (и за 5-ю путевку на ЧМ)
18:00. Англия WU-17 – Польша WU-17 – 0:2
Голы: Бужан, 41, 55
Сетка плей-офф
Инфографика
