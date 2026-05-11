Определены полуфинальные пары чемпионата Европы WU-17 по футболу

Сыграны матчи 3-го тура чемпионат Европы 2026 WU-17 (среди женских команд до 17 лет).

За медали турнира в Северной Ирландии продолжат борьбу 4 команды из 8.

В полуфиналы вышли по две лучших команды из групп.

Группа A: Германия (6 очков), Норвегия, Англия (по 4), Северная Ирландия (3).

Группа B: Франция (9 очков), Испания (6), Польша (3), Финляндия (0).

Неожиданно выбыла из борьбы команда Англии, не сумев обыграть Норвегии (1:1).

В матчах 1/2 финала 14 мая сыграют: Германия – Испания, Франция – Норвегия.

Чемпионат Европы 2026 WU-17

3-й тур, Северная Ирландия, 10–11 мая

10.05. 17:00. Англия WU-17 – Норвегия WU-17 – 1:1

10.05. 20:00. Германия WU-17 – Северная Ирландия WU-17 – 0:1

11.05. 17:00. Польша WU-17 – Испания WU-17 – 1:4

11.05. 20:00. Финляндия WU-17 – Франция WU-17 – 1:4

Турнирная таблица

10.05. 17:00. Англия WU-17 – Норвегия WU-17 – 1:1

10.05. 20:00. Германия WU-17 – Северная Ирландия WU-17 – 0:1

11.05. 17:00. Польша WU-17 – Испания WU-17 – 1:4

11.05. 20:00. Финляндия WU-17 – Франция WU-17 – 1:4

Инфографика