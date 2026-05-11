Определены полуфинальные пары чемпионата Европы WU-17 по футболу
В полуфиналах сыграют: Германия – Испания, Франция – Норвегия
Сыграны матчи 3-го тура чемпионат Европы 2026 WU-17 (среди женских команд до 17 лет).
За медали турнира в Северной Ирландии продолжат борьбу 4 команды из 8.
В полуфиналы вышли по две лучших команды из групп.
Группа A: Германия (6 очков), Норвегия, Англия (по 4), Северная Ирландия (3).
Группа B: Франция (9 очков), Испания (6), Польша (3), Финляндия (0).
Неожиданно выбыла из борьбы команда Англии, не сумев обыграть Норвегии (1:1).
В матчах 1/2 финала 14 мая сыграют: Германия – Испания, Франция – Норвегия.
Чемпионат Европы 2026 WU-17
3-й тур, Северная Ирландия, 10–11 мая
- 10.05. 17:00. Англия WU-17 – Норвегия WU-17 – 1:1
- 10.05. 20:00. Германия WU-17 – Северная Ирландия WU-17 – 0:1
- 11.05. 17:00. Польша WU-17 – Испания WU-17 – 1:4
- 11.05. 20:00. Финляндия WU-17 – Франция WU-17 – 1:4
Турнирная таблица
