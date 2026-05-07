Германия и Англия сыграли напряженный матч на Евро WU-17
Единственный гол забили Йоханна Геббен на 13-й минуте с пенальти
Сыграны матчи 2-го тура чемпионат Европы 2026 WU-17 (среди женских команд до 17 лет).
За медали турнира в Северной Ирландии ведуть борьбу 8 команд, поделенные на две группы.
Германия и Англия сыграли напряженный матч на Евро WU-17 (1:0). Единственный гол забили Йоханна Геббен на 13-й минуте с пенальти.
Ситуация в группе: Германия (6 очков), Англия, Норвегия (по 3), Северная Ирландия (0).
В полуфиналы выйдут по две лучших команды из групп. Германия уже обеспечила себе место в 1/2 финала.
Чемпионат Европы 2026 WU-17
Группа A. 2-й тур, Северная Ирландия
- 07.05. 17:00. Германия WU-17 – Англия WU-17 – 1:0
- 07.05. 20:00. Северная Ирландия WU-17 – Норвегия WU-17 – 0:3
Турнирная таблица
07.05. 17:00. Германия WU-17 – Англия WU-17 – 1:0
07.05. 20:00. Северная Ирландия WU-17 – Норвегия WU-17 – 0:3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент клуба поздравил Шпакова
Матвей невнятно высказался после матча против «Баварии»